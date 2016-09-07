– September 7, 2016

عبطان يصل غداً من زيوريخ وكاظم يستهل اليوم المشاركة العراقية

ريودي جانيرو- خالد جاسم

{ موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

إزدحمت ردهات وقاعات وممرات المركز الإعلامي للدورة البارالمبية الخامسة عشرة بمئات أجهزة وملاكات الإعلام الرياضي التي جاءت من كل قارات الدنيا في تغطية تبدو على قدر كبير من الإستثنائية هذه المرة مقارنة بالنسخ السابقة من هذه الدورة برغم غياب الروس المعاقبين والذين يشكلون بيضة القبان عادة في التنافس الساخن على غلة الأوسمة في هذا الحدث الرياضي الكبير .وفي الواقع وبرغم إنذهالي بهذا الكم الكبير من جيش الاعلاميين في مختلف قنوات المهنة من إعلام مقروء ومسموع ومرئي وهو حاضر من كل حدب وصوب لتوفير التغطية الإعلامية المباشرة ونقل الأحداث أولا بأول , لكني لست بالمتفاجأ إطلاقا بعد أن شاهدت بالعين المجردة سواء في القرية البارالمبية وفي ملاعب وقاعات وميادين التدريب للبعثات المشاركة كم منحت دول العالم بمن في ذلك دولا وأقطار مصنفة في خانة العالم الثالث إهتماما خاصا ورعاية على قدر كبير من الإستثنائية لرياضات أصحاب الإحتياجات الخاصة , وهو أمر لايمكنك غض النظر عنه وأنت تشاهد أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية المساعدة لهؤلاء الرياضيين في مختلف درجات العوق وتصنيفه الفني في الوقت الذي ماتزال فيه رياضة الإحتياجات الخاصة في العراق تعتمد أجيال صارت في ذمة التاريخ من التقنيات البسيطة وهو أمر لاتتحمله اللجنة البارالمبية وحدها بالطبع نتيجة الإفتقاد الى الأموال اللازمة لأستيراد تلك المعدات والأحهزة التقنية المهمة والتي تختصر الكثير من الجهد والزمن في تحضير الأبطال ومساعدتهم على تحقيق الجديد والمتطور في عالم الإنجاز والأرقام .ونأمل في حضور وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الى الحدث الكبير يوم غد كما مخطط له عاملا مساعدا في تحفيز الوزارة على تخصيص مجهوداتها في مساعدة اللجنة البارالمبية العراقية على مواكبة العالم المتطور في هذا الضرب من رياضات المعاقين لأنهم في حاجة ماسة وحقيقية الى من يضعهم في طريق التطور المذهل في عالم الرياضات البارالمبية .

تدريبات متواصلة

هذا وتتواصل وحدات التدريب والتحضير للرياضيين العراقيين المشاركين في الدورة البارالمبية وفق توقيتات محددة أعدتها رئاسة الوفد بالتنسيق مع مدربي الفعاليات الست التي نتنافس فيها هنا على الأوسمة برغم تباين الحظوظ في مستوى التنافس وحجم المتوقع حصاده من نتائج كما شرحنا ذلك تفصيلا في رسالة سابقة , كما إن اللافت ومع حضور الواقعية الفنية في تقدير نتائجنا المتوقعة في البارالمبياد الحالي إن الجميع من رياضيين ومدربين معهم الوفد الإداري متحمسون فعلا نحو إثبات الذات العراقية في المنافسة , كما إن الإندفاع والإصرار وقوة العزيمة كلها حاضرة خلال تناول أبطالنا وبطلاتنا الجرعات التدريبية المنتظمة والمكثفة بصورة يومية ,إنتظارا لمواعيد الحضور التنافسي الفعلي في تلك الفعاليات والتي من المقرر أن يدشنها اليوم السباح جواد كاظم وهو يخوض تصفيات فعالية سباحة 100 م ظهر في التاسعة والنصف صباحا بتوقيت ريودي جانيرو ( الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت بغداد ) وذلك على المسبح الأولمبي الرئيس وبإشراف المندوب الفني سوزان براد من بريطانيا المشرفة رسميا على هذا السباق الذي تجري سباقاته النهائية مساء اليوم نفسه بعد أن تتوضح نتائج سباق التصفيات الأولية .ويخوض الرباع الدولي حسن كرم مساء بعد غد السبت منافسات وزن 65 كغم التي تجري على طبلة الخيمة الرياضية الثانية المخصصة لرياضة قهر الحديد في المجمع الاولمبي وهو من بين الرياضيين الذين تعلق عليهم الامال الكبار في حصد وسام من بين الأوسمة الثلاثة في منافسات وزنه سيما وإن لدى الرباع المذكور خبرة كبيرة وإمكانية كبيرة في تحقيق هذا الإنجاز وهو الرياضي العراقي الوحيد الذي تأهل الى ثلاث دورات بارالمبية متعاقبة بعد أن سبق له التأهل في بارالمبياد بكين 2008 ولندن 2012 قبل أن يتأهل الى البارالمبياد الحالي بعد فوزه بالوسام البرونزي في منافسات بطولة العالم ( فزاع ) التي جرت في الامارات العربية مؤخرا , كما إن المدرب الخبير انترانيك دكريس الذي يشرف على تدريبه هو وزميله الرباع الذهبي رسول كاظم يبدو على قدر كبير من التفاؤل في إمكانية كرم التأهل من تصفيات وزنه والتنافس على أحد الأوسمة المتقدمة .كذلك يشهد بعد غد السبت منافسات فعاليات القوس والسهم للرجال والنساء في ترتيب مراكز المنحني المفتوح والتي يمثلنا فيها الرامي جواد كاظم والرامية زمن حسين والتي تجري على ميدان سامبودرومو بإشراف المندوب الفني الاميركي شيري لويس روديس .

رؤوس أقلام ..

*من المقرر أن يصل الى مدينة ريود جانيرو يوم غد الجمعة عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة والذي وجهت اليه اللجنة البارالمبية العراقية دعوة رسمية لحضور البارالمبياد الخامس عشر والمنافسات التي سيخوضها الرياضيون العراقيون في هذا المحفل الرياضي الكبير حيث من المتوقع أن تكون الوجهة السابقة الوزير قبل حضوره المدينة البرازيلية مستضيفة الحدث مدينة زيوريخ السويسرية حيث كان من المتوقع اجتماع الوزير في معقل الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – مع رئيس هذه المنظمة الكروية العالمية وهو جياني إنفانتينو وذلك للتباحث معه في موضوعة رفع الحظر عن اللعب الدولي والودي في الملاعب العراقية ومن دون أن تتوضح حقيقة تحقق مثل هذا الاجتماع أو تأجيله أو تغيير موعده من قبل الجهة المعنية وهي وزارة الشباب والرياضة .*من المؤمل أن توزع البعثة البرالمبية العراقية هنا في ريودي جانيرو تذاكر حضور المنافسات للأبطال العراقيين على أبناء الجالية العراقية والعربية المتواجدة في هذه الولاية البرازيلية الكبيرة وذلك لحشد الدعم المعنوي لأبطالنا وبطلاتنا .