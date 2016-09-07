– September 7, 2016

الخسار ة الثانية تصعّب الأمور وتعرقل مهمة التأهل إلى المونديال

السعودية تخطف المباراة والمنتخب يصدم الشارع الرياضي

الناصرية – باسم الركابي

اجبرت السعودية منتخبنا على تجرع الخسارة في اللقاء الذي جرى في كولا لمبور ضمن الجولة الثانية من التصفيات الحاسمة المؤهلة الى روسيا وكل شيء جرى وانتهى على عكس سير المباراة التي قلبها الفريق المنافس وخرج بثلاث نقاط غالية عزز فيها موقفه في نتيجة اثارة شعور الالم والحزن والخيبة امام مهمة التأهل التي باتت شبه مستحيلة ودخلت سفينة المنتخب في بحر الظلمات وانكسر شراعه

وبدت الصدمة واضحة على وجوه الشعب العراقي الذي عاش ليلة حزينة بعد ان وضع المنتخب السعودي حدا لمغامرة منتخبنا ونجح في خطف فوز مثير يهدفين لواحد ليكرس عقدة التفوق على منتخبنا حينما انتفض قبل عشرين دقيقة على نهاية وقت المباراة حينما بقينا متقدمين فيها منذ د18 بهدف مهند عبد الرحيم بعدما اندفع لاعبو السعودية بقدراتهم وبسبب تراجع منتخبنا بدنيا وفنيا وانشغال اللاعبين في الحفاظ على الهدف قبل ان يقدموا الفوز على طبق من ذهب الى الفريق المنافس الذي تدبر الامور بشكل عملي ومهني وظهرت خبرة المدرب الاجنبي على المحلي والعربي والمدرب الخامس لمنتخبنا الذي لم يرتق الى مستوى المهمة التي سارت مرتبكة مذ البداية والكل بقي يشعر بالقلق امام مسيرة الفريق التي انطلقت من الصيف الماضي عرجاء بعد ان خضع لاجتهادات الاتحاد واللجنة الفنية وافكار المدربين وعدم تهياه الاجواء الادارية المطلوب ونتذكر المشاكل التي رافقت الفريق في التصفيات وظهر ذلك واضحا على اداء المنتخب الذي بقي يزحف ولم يلعب وحتى وصل الى المرحلة الحالية بشق الانفس قبل ان يفرط عقد اللاعبين وتذهب المهمة الى المدرب الحالي الذي انشغل في تصريحات اراد منها تسويغ الامور وهويتحسر على فقدان جيل 2007 ولم يعطي مجالا لاي راي لمناقشته والمدرب لم يكشف دوره المهني وركب راسه حتى في فترة الاعداد التي لم ترتق الى المستوى المطلوب وانعدام التنسيق مع مدرب المنتخب الاولمبي في تحقيق هدفي المشاركتين كما ينبغي وما حصل مع اللاعب ياسر قاسم الذي اخذ اكبر من حجمه وهو الذي لم يقدم شيء في التصفيات الاولى قبل ان يعود و يتنزه في الملاعب المحلية ويسرق نظرات بعض المتفرجين في وقت هو من رفض اللعب للمنتخب وكذلك فعل نفس الشيء مع الاولمبي ولماذا الاهتمام في لاعب يلعب في فريق درجة ثانية ويوجد افضل منه محليا والحال الى بقية اللاعبين المحترفين الذين اكدوا عدم قدرتهم على العطاء قبل ان يأخذوا فرصة من افضل منهم هنا ويبدو ان المدرب راح يبحث عن اللاعب الجهاز الذي يصل قبل يوم من موعد المباراة كما حصل في مياراتنا مع منتخب استراليا

والخسارة ابعدت منتخبنا كثيرا من فرصة التاهل بعد نكستين متتاليتين خلال اقل من اسبوع ومن دون رصيد في وقت رفعت السعودية حاصل النقاط الى ست ومثلها استراليا وعادت اليابان الى سكة الانتصارات بعد الفوز على تايلند خارج ارضها واصبحت الفجوة كبيرة مع بقية الفرق في المجموعة التي يقبع منتخبنا في الموقع الاخير لان المدرب واللاعبين لم يصححوا الامور وتعويض الخسارة الاولى في مباريات كل واحدة منها تمثل نهائي قبل ان تتواصل النتائج السيئة التي ستزداد عندما يخرج المنتخب الى اليابان في الخامس من الشهر المقبل وهو ما يقطع الطريق علينا في العودة الى المنافسة ولو لايمكن لاحد ان يتكهن بالنتائج وفي مثل وضعنا الذي لايمكن الاطمئنان والتفاؤل به

وضع معقد

بات المنتخب الوطني العراقي في وضع معقد جدا وصعب الامور على نفسه في منافسات المجموعة الثانية المؤهلة الى كاس العلم في روسيا 2018 عندما تمكن المنتخب السعودي من قلب الطاولة على رؤوس لاعبينا الذين اهدوا النتيجة للسعودية في مباراة كانت في متناول اليد وبإمكان منتخبنا ان ينهي الامور خلال الشوط الاول عندما سيطر بشكل كبير امام فرصة سانحة وقائمة في تحقيق الفوز وتعويض خسارة المنتخب الاسترالي قبل ان يكرر سيناريو تلك المباراة التي خسرها في الشوط الثاني وتلقى هدفين خلال سبع دقائق ويبدو ان المدرب شنيشل اخطأ في قراءة الشوط الثاني كما حصل امام استراليا ولان الشوط الثاني شوط المدربين ما يعاب على شنيشل عدم التمكن من ادارة الامور كما ينبغي وكان وراء فشل المنتخب ودفع الثمن بعد ان فرط في فرصة قد لاتتكرر اذا ما بقي الفريق يؤدي بهذه الطريقة

كان المنتخب في مهمة سهله وسنحت امامه فرصة عبور السعودية عندما استمر الافضل والاقوى والمسيطر وتحكم في الامور وفرض نفسه من البداية ولم يترك حرية التحرك للاعبي الفريق السعودي الذي كان في اسوء حالاته ولان منتخبنا كان ممسك بزمام الامور ويلعب بأفضلية واضحة ومن شاهد المنتخب في الشوط الاول لم يخاف عليه في تحقيق الفوز حينما بقي كل شيء يسير لمصلحته عندما اللعب بطريقة 4141بتشكيلة ضمت اللاعبين محمد حميد لحراسة المرمى علي مهاوي وسعد ناطق واحمد ابراهيم وضرغام إسماعيل للدفاع واحمد ياسين وسعد عبد الامير ومهدي كامل وعلاءعبد الزهرة وجستن مايرام للوسط ومهند عبد الرحيم للهجوم

سيطرة مطلقة

وواصل المنتخب العراقي سيطرته لمطلقة وضغطه واستمرت محاولاته ونجح في الاختراق في العمق، والاعتماد على العرضيات العالية، ووصل الى المرمى السعودي بشكل كبير وواضح وسنحت اكثر من فرصة للتسجيل لم تستغل كما يجب كما عاندنا الحظ أكثر من مرة قبل ان يتمكن مهند من تسجيل هدف التقدم د 18 ماعزز التفوق والاستقرار ويستمر في افضلية مهمة وخلق الفرص الحقيقية بعدما بقي المسيطر والمستحوذ على الكرة بشكل كبير امام الاداء المتراجع للفريق السعودي الذي ظهر في اسوء حالاته وكان بلا هوية وكان تائه ومستسلم وبلا حيلة وظهر عاجزا ولم يبقى علينا فقط الخروج بالفوز بعد التقدم بالهدف والسيطرة على مجريات اللعب وفشل المنافس في مواجهتنا في اغلب وقت الشوط الاول وتحقيق هجمة منظمة واختراق الدفاع الذي كان ايجابيا ولعب بقوة على حامل الكرة قبل ان يعود الى ما قبل عشر دقائق على نهاية الشوط الاول وكانه صحى من نوم عميق وكاد ان يعود بالنتيجة حينما وصل الى منطقتنا وحصل على اول ركنية كادت ان تاتي بالتعادل وتعيد المباراة للبداية ورفع راية التحدي و يعلن عن نفسه بقوة بعد ان عاد للفاعلية في وقت سنحت الفرصة المناسبة لمهند في ان يختتم الشوط الاول بالهدف الثاني له وللمنتخب وربما ينهي الامور عندها وهو يستحق ذلك لانه كان في وضع هجومي مميز وقدم شوط جيد في كل شي ء لكن ما الفائدة ان تلعب وتسيطر وتفرض نفسك وتخلق العديد من الفرص وتلعب في منطقة المنافس وتتقدم في منذ بداية الشوط الاول وقادر على تسجل الهدف الثاني لكنك انت من تسهم في تغير الامور راسا على عقب في الشوط الثاني والمباراة تقارب على نهايتها وتقف امام دقائق معدودات تخرج منها من الباب الضيق في تفاصيل صغيرة وقع فيها المنتخب منها عدم توظيف اللاعبين كما يجب ومعالجة الثغرات في منطقة الوسط ولجوء بعض اللاعبين الى الاداء الفردي والتسابق على التهديف في فرص سهله تحتاج إلى الدقة عندما سنحت عند منطقة الفريق السعودي التي كانت وراء اهدار الفرص الحقيقية التي يمكن ان تترجم الى اهداف لكن الأنانية طغت على تصرفات بعض اللاعبين الذين استهانوا بالفريق الاخر وكان الامورحسمت بالهدف لكن العبرة في الخواتيم وفي النهاية التي كانت مرة لكننا تجرعناها

اللجوء للدفاع

لجوء المدرب للدفاع وقت الشوط الثاني تراجع معها اداء الفريق بشكل غريب وترك التحرك للمنتخب السعودي من الجانبين وبقي يمر بسهولة وتحويل الكرات الى منطقة الهدف التي تعرضت للضغط بسبب عدم تراجع جستن واحمد ياسين وخروج مهدي كامل وعلاء عبد الزهرة وعدم دخول البديل المناسب ما وفر فرصة انتقال السيطرة بسرعة للفريق الاخر بعد دخول اللاعبين فهد المولد وعادل جبريل

وأهدر الهزازي فرصة سهله للتعادل د68، حينما تلقى كرة عرضية أمام المرمى من تيسير الجاسم لكنه رفعها فوق العارضة . وأنقذ الحارس العراقي شباكه من هدف محقق عندما تصدى لكرة خطيرة من ضربة ركنيةكما أهدرها مهند عبد الرحيم فرصة تسجيل الهدف الثاني في اكثر من مرة ومع مرورالوقت واصل الفريق السعودي ضغطه وشكل قوة واضحة على منتخبنا واستمرت عناصره مسيطرة على منطقة الوسط والتحرك بشكل متقن من الجانبين وسط توجيهات المدرب الهولندي في الضغط والاستمرار في الهجوم وكانه امتلك مفاتيح اللعب والتفوق والضغط الذي اثمر عن الحصول على ركلة جزاء د80 نفذها نواف العابد التي غيرت من سير اللعب بشكل اخر عندما رفعت من معنويات لاعبي الفريق السعودي الذين لم يكتفوا بهدف التعادل والخروج بالنقطة امام استمرار تراجع فريقنا بشكل غير مسوغ وزج اللاعب علي عباس والدخول المتاخر لعلي عدنان قبل ان تحل الكارثة عندما منح الحكم ضربة جزاء ثانية في وقت قاتل د87 تصدى لها نفس اللاعب وسجل هدف التقدم والفوز وقتل المباراة وحرمان منتخبنا من التعادل والخروج ولو بنقطة ودفعه للخسارة والبقاء في الموقع الاخير وكانه لعب الشوط الثاني من اجل ذلك وتغير الى وضع لم يصدق لكن هذا حال كرة القدم التي لاتعترف بحجم وقوة اي طرف بل تبقى العبرة في النتيجة التي لم يتمكن منتخبنا الوصول اليها لاننا لازلنا لم نقدم انفسنا كما يجب في اداء عشوائي ان لعب منتخبنا بشكل سيطر فيه على الامور لكن ما الفائدة ان تظهر الاخطاء في الاوقات الحاسمة وينهار بعض اللاعبين ويفشل المدرب في ايجاد الحلول لمهمة كانت في متناول اليد

خطف المباراة

خطف المنتخب السعودي المباراة في الوقت المطلوب قبل ان يتفوق بعد د65 وياخذ بزمام الامور وتلاعب بمنتخبنا خاصة من جهة اليمنن التي فشل في تغطيتها الاناني علاء مهاوي امام هبوط بدني لاغلب اللاعبين خاصة الدفاع الذي كان وراء الهزيمة عندما تسبب بضربتي جزاء في غضون سبع دقائق

ظهرت خبرة المدرب السعودي في ادارة الامور في الاوقات الحرجة والقاتلة وعكس دوره لمطلوب وحقق النجاح ودار الامور كما ينبغي في شوط المدربين عندما نجح في التغيرات التي قلبت سير اللعب في غفلة ويقود الفريق الى فوز ثمين وتمكن خط الوسط بتمويل اللاعبين بالكرات من الجانبين وتامين الطريق من اليسار واليمين وتحويل الكرات القاتلة التي تصدى لها الحارس قبل ان ترك خط الدفاع الذي فشل في تجاوز الاخطاء في الوقت القاتل. فشل المدرب في تسمية التشكيلة المطلوب لان اغلب اللاعبين لم يلعبوا سوية تجريبيا المباريات التي لم يستفد منها الفريق في مهمة ميسورة لم تستثمر ولم يظهر تاثير الفريق في وقت الحسم وهنا المشكلة وسط تخبط من المدرب واللاعبين الذين فشلوا امام سرد الاعذار من ان المباراة جرت في اجواء رطبة اثرت على الحالة البدنية التي عكسها الفريق الاخر في الوقت المناسب ووضع حدا لتفوقنا الذي اكثر ما تلعب عناصره في اقسى الاجواء حيث الحرارة التي لامثيل لها في العالم والسؤال هنا هو اين دور مدرب اللياقة البدنية بعد اصابة اللاعبين علاء عبد الزهرة ومهدي كامل بشد عضلي وكانا لهما تاثير على المستوى والخسارة.منتخبنا لم يكن جيد لكن الفريق السعودي كان ضعيف و تعامل مع سير المباراة بعقلية المدرب الذي استفاد من استغلال وضعنا المتراجع بشكل لامعنى له وخلق الخلل في صفوف منتخبنا الذي كان على عناصره ان تبقى تلعب بقوة وصلابة لكن المشكلة في اللياقة مع ان المنتخب دخل في معسكر دام لثلاثة اشهر

فشل المدرب في اختيار اللاعبين من خلال دوري النخبة ولم يستفاد من المعسكرات قبل ان يبقى يعتمد على تشكيلة المنتخب المعززة باللاعبين المحترفين الذين فشلوا مرة اخرى وهم الذين اخذوا مواقع لاعبين محليين هم افضل منهم ولان جمع المنتخب بالطريقة الخطأ وكان على المدرب ان يدرس ويحضر البدائل المتاحة وعدم الميل للنزعة الدفاعية من اجل التمسك بالنتيجة باختصار مدرب لايمتلك الشجاعة وغير قادر على ادارة الفريق الذي افتقد الى اللاعب الخبرة ولان خيارات شنيشل غير صحيحة

لا زالت اجواء اعداد المنتخب لاتخضع الى تفاصيل مهنية لاكثر من سبب منها عدم وجود دوري قوي وعدم الاستقرار التدريبي بعدما تعاقب اربعة مدربين على المنتخب الذي بات يخضع لاكثر من فكر كلها لم تتمكن من تشخيص مشاكل الفريق خصوصا المدرب الحالي الذي اكد اكثر من مرة بانه يعد فريق المستقبل واي مستقبل يتحدث عنه شنيشل الذي يبدو لايفهم المستقبل وهو الوصول الى كاس العالم التي يتحسر عليها الشعب العراقي الذي يجد اتساع الفارق مع فرق المجموعة في كل شيء وعانى المنتخب اكثر من المتوقع