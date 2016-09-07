– September 7, 2016

أليفربول يستعد لرقم قياسي جديد أمام ليستر سيتي

{ لندن – وكالات- سيلعب ليفربول أمام أكبر عدد من الجماهير على أرضه، منذ 39 عامًا، عندما يعاد افتتاح ملعب انفيلد لستضافة ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدا السبت.

ورغم أن المجلس المحلي لم يؤكد عدد الجماهير التي ستحضر المواجهة، فإن ملعبًا ممتلئًا عن آخره بنحو 54 ألف متفرج هو ما يتوقعه المدرب يورجن كلوب في أول مباراة تقام على ملعبه هذا الموسم.

وتم إضافة مدرجات في الدرجة الثالثة تسع لثمانية آلاف و500 مقعد إضافي في إطار محاولات النادي لزيادة إيرادات بيع التذاكر وتقليص الفارق الذي يفصله عن المنافسين.

وتكشف إحصاءات موسم 2014-2015، أن مانشستر يونايتد حقق 108.1 مليون جنيه استرليني (145.16 مليون دولار) من إيرادات بيع التذاكر يليه أرسنال 100.2 مليون جنيه استرليني (134.55 مليون دولار) وتشيلسي 71 مليون جنيه استرليني (95.34 مليون دولار) وليفربول 50.9 مليون جنيه استرليني (68.35 مليون دولار).

ويتوقع ليفربول أن تؤدي زيادة سعة ملعبه لرفع إيراداته بمقدار عشرين مليون جنيه استرليني (26.86 مليون دولار) مع توقعات بزيادة القيمة إذا مضى النادي قدمًا في إعادة تطوير الملعب.

وهذا من شأنه إضافة ستة آلاف مقعد لتصل سعته إلى 60 ألفا ليكون الفريق متساويًا مع منافسيه اللندنيين وست هام يونايتد – الذي اتخذ من ملعب أولمبياد 2012 مقرًا له – وأرسنال لكنه يظل مبتعدا بفارق كبير خلف مانشستر يونايتد (76 ألفا).

واستغرق تطوير ملعب أنفيلد 18 شهرًا وهي مدة أطول من المتوقع ما أدى إلى نقل مباراته الافتتاحية بالدوري إلى ملعب منافسه بيرنلي.

والآن يستعد الملعب الشهير لاستضافة أكبر عدد من الجماهير منذ أن شاهد 55675 متفرجا مباراة وست هام في ختام موسم 1976-1977.

وستقام احتفالية خاصة في الملعب الذي سيشهد أكثر من 40 لوحة وعلما يعود بعضها إلى عام 1940 وحتى الوقت الحالي وسيشهد إحياء أبرز اللحظات في تاريخ النادي.

وقال جويل ماتيب مدافع ليفربول، إنه يتطلع للاستماع لنشيد النادي “لن تسير وحدك” في الملعب الذي كان مقرا للنادي منذ نشأته في 1892.

وقال: “كنت أتطلع طوال مدة الاستعداد للموسم أن أخطوة لأول مرة في الملعب”.

وأضاف: “أعتقد أن ليفربول يشتهر بملعبه.. وبالأجواء داخله. الاستماع إلى النشيد للمرة الأولى في الملعب ستكون لحظة فريدة”.

وسجل ليفربول الرقم القياسي في عدد المتفرجين قبل إلزام المشاهدين بالجلوس على المقاعد عندما حضر 61905 مشجعين مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في كأس الاتحاد الإنجليزي في 1952.