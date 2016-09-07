– September 7, 2016

الأندية تتوقع حصاداً وفيراً من الأموال .. أوربا تشيد بالنظام الجديد لدوري الأبطال

{ باريس – وكالات – تتوقع الأندية الأوربية الحصول على قدر أكبر من الأموال بعد التغييرات التي ستطرأ على دوري أبطال أوربا لكرة القدم وتقول إن النظام الجديد سيكون أكثر عدلا وسيجعلهم أكثر ثراء.

وقالت رابطة الأندية الأوربية إنها تتوقع أن تقفز إيرادات دوري الأبطال والدوري الأوربي من 2.35 مليار يور (2.62 مليار دولار) في الموسم الواحد إلى نحو ثلاثة مليارات يور اعتبارا من موسم 2018-2019 عندما تسري التغييرات التي أعلنها الاتحاد الأوربي لكرة القدم الشهر الماضي.

واستبعد كارل هاينز رومينيجه رئيس الرابطة فكرة اقامة بطولة منفصلة في المستقبل القريب إذ قال إن الأندية تريد أن تظل متحدة.

وأعاد الاتحاد الأوربي توزيع المقاعد في دور المجموعات بدوري الأبطال لتحصل كل بطولة من بطولات الدوري الأوربية الأربع الكبرى على أربعة أماكن تلقائية في البطولة القارية بداية من 2018-2019.

كما أعلن الاتحاد تغييرا في توزيع الإيرادات بين الأندية بالتركيز بصورة أكبر على نتائجها الرياضية تاريخيا وليس قيمة حقوق البث التليفزيوني الخاصة بها.

وبسبب التغييرات تعرض الاتحاد الأوربي لانتقادات بأنه يتخذ إجراءات تصب في صالح الأندية الكبرى وبهذا تزيد الفجوة بين الأندية الأقوى وباقي المنافسين.

ولكن رومينيجه قال اول امس الثلاثاء إن التغييرات – التي ستطبق على البطولات الأوربية من 2018 حتى 2021 – تمثل “تسوية جيدة.”

وقال: “أعتقد أنه لا يوجد فائزون أو خاسرون. المفهوم الجديد ليس ثورة.. انما تطورا.. وأنا على قناعة بأن النفع سيعم على الجميع.”

وأشار رومينيجه إلى أن إيرادات ريال مدريد – الذي فاز بدوري الأبطال الموسم الماضي – من حقوق البث التليفزيوني أقل من مانشستر سيتي الذي خرج في الدور قبل النهائي.وقال: “لم يكن هذا عادلا أو صائبا.”

وأضاف المهاجم الألماني السابق – في تعليقه على فكرة اقامة بطولة منفصلة – أن الاتفاق “يبقي على وحدة كرة القدم الأوربية.”

وتابع أن الأندية مستعدة لإجراء مباحثات مع الاتحاد الأوربي بشأن تلك المدة.

وأردف “هذا تأكيد على أن الأندية لا تزال متحدة تحت مظلة الاتحاد الأوربي لكرة القدم.”

وأشار رومينيجه – الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ – إلى أن أربعة مقاعد في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال – مقارنة بخمسة في الوقت الحالي – ستظل متاحة أمام أبطال بطولات الدوري الأصغر في أوربا.

وقال: “هذا دليل على أن كل بطل في أوربا لا يزال بمقدوره التأهل بغض النظر عن السوق.”