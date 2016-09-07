– September 7, 2016

مخاوف من تزايد العنصرية بإنكلتر

{ لندن – وكالات- حذرت منظمة (كيك إيت أوت) البريطانية غير الحكومية لمواجهة العنصرية وكره الأجانب في كرة القدم، اول امس الثلاثاء، من زيادة “حوادث الكره والعنصرية” في الملاعب الإنكليزية. وأبرزت المنظمة في تقرير نشرته اول امس الثلاثاء: “مستويات الكراهية والأحكام المبدئية مقلقة”، مشيرة إلى أن الموسم الماضي شهد الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة مرتبطة بالتمييز، كانت 193 منها في كرة القدم الاحترافية. وقال رئيس المنظمة، لورد هيرمان أوسلي: “كرة القدم سارت طريقا طويلا وتقدمت لمواجهة التمييز وجعل اللعب متاحا للجميع ولكنها في الوقت الحالي رياضة يمكن النيل منها بسهولة”.