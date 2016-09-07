– September 7, 2016

بطولة الأهرام للإسكواش تعود للأضواء بعد عقد كامل

{ القاهرة – وكالات- تعو مصر لاستضافة بطولة الأهرام الدولية للإسكواش هذا الشهر بعد غياب عشر سنوات بمشاركة عدد من الأبطال العالميين وفي مقدمتهم محمد الشوربجي ونور الشربيني.

وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للعبة اول امس الثلاثاء إن البطولة ستقام تحت سفح أهرام الجيزة في المدة بين 17 و23 سبتمبر أيلول الجاري بمشاركة 56 لاعبا ولاعبة من 13 دولة.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “أنا فخور بعودة البطولة تحت سفح الأهرامات بعد غياب عشر سنوات والتي شهدت إبداع عدد كبير من اللاعبين المصريين مثل أحمد برادة وعمرو منسي وعمرو شبانة.” وتابع “ستكون البطولة فرصة كبيرة لمشاهدة نجوم مصر الحاليين محمد الشوربجي ورامي عاشور ونور الشربيني ورنيم الوليلي. ويضم آخر تصنيف عالمي للرجال ستة مصريين في قائمة العشرة الأوائل ويتصدره الشوربجي بينما توجد أربع مصريات في نفس القائمة بتصنيف السيدات وتتصدره نور الشربيني.