– September 7, 2016

تصفيات المونديال: أوزبكستان تقتل أحلام قطر في الرمق الأخير

الإمارات تسقط أمام أستراليا بهدف كاهيل واليابان تنتفض

{ مدن – وكالات – خسر المنتخب الإماراتي على يد مضيفه الأسترالي بنتيجة صفر-1، مساء اول امس الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 .

ويدين منتخب أستراليا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه المخضرم تيم كاهيل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بعد أربع دقائق فقط من مشاركته من على مقاعد البدلاء. واقتسم منتخب أستراليا صدارة المجموعة الثانية مع السعودية برصيد ست نقاط لكل منهما وتجمد رصيد الإمارات عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

ومنتخب أستراليا في الجولة الأولى على العراق 2-صفر، وفازت الإمارات على اليابان 2-1.

ويلتقي المنتخب الإماراتي في الجولة الثالثة يوم السادس من تشرين أول/أكتوبر المقبل مع ضيفه التايلاندي، فيما تخرج أستراليا لمواجهة السعودية في اليوم ذاته.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يلتقي الفريقان صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، لتحديد الفريق المتأهل لخوض الملحق العالمي مع ممثل كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وبدأت المباراة بشكل سريع وسط محاولات متبادلة من الفريقين ولكن دون أن ينجح أي منهما في تشكيل خطورة على المرمى.

وجاءت الهجمة الأولى لمنتخب الإمارات في الدقيقة 13 عبر تسديدة صاروخية من اسماعيل الحمادي ولكن ماثيو ريان حارس منتخب أستراليا تصدى للكرة بثبات.

ورد منتخب أستراليا بهجمة سريعة انتهت بضربة رأس من تومي جوريتش لكن الحارس الإماراتي خالد عيسى أنقذ مرماه من هدف محقق.

وتألق خالد عيسى مرة أخرى وتصدى لفرصة هدف محقق عن طريق براد سميث.

وبمرور الوقت فرض منتخب أستراليا سيطرته على مجريات اللعب لكنه عجز عن تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى خالد عيسى في الوقت الذي تراجع فيه أصحاب الأرض لتأمين دفاعاتهم.

وكاد براد سميث أن يحرز هدفا عن طريق الخطأ في مرمى المنتخب الأسترالي عندما حاول إرجاع الكرة لحارس فريقه.

وفي الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول كان تومي جوريتش قريبا جدا من خطف هدف التقدم للفريق الضيف ولكن خالد عيسى تفوق على نفسه وأبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية. وبدأت أحداث الشوط الثاني بمزيد من الفاعلية الهجومية لأستراليا لكن دون خطورة تذكر على مرمى خالد عيسى كما استحوذ الفريق الإماراتي في بعض الفترات على مجريات اللعب في وسط الملعب لكنه لم ينجح في ترجمة هذه السيطرة إلى فرص حقيقية.

وكاد الفريق الأسترالي أن يتقدم بهدف في الدقيقة 59 بعد دربكة في دفاعات أصحاب الأرض استغلها براد سميث وأرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليسدد ارون موي كرة صاروخية لكنها ارتطمت بالعارضة.

ورد منتخب الإمارات بهجمة سريعة انتهت بتسديدة بدون عنوان من على مبخوت، على بُعد ست ياردات من المرمى الأسترالي.

وسنحت فرصة جديدة للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 64 إثر ضربة رأس قوية من ماثيو سبيرانوفيتش لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

وتمكن البديل تيم كاهيل من تسجيل هدف التقدم لمنتخب أستراليا في الدقيقة 75 بعد أربع دقائق فقط من نزوله بعدما تلقى عرضية متميزة من ارون موي أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل هدوء بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك. وسنحت أكثر من فرصة للمنتخب الإماراتي خلال الدقائق العشر الأخيرة لكنه لم ينجح في استغلالها ليخسر الفريق على أرض بهدف نظيف أمام أستراليا.

أوزبكستان تفوز

وخسر منتخب قطر لكرة القدم من منتخب أوزبكستان بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي أقيمت مساء اول امس الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري في ثاني مباريات المنتخبين في تصفيات المرحلة الحاسمة من مونديال روسيا 2018 وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي .

سجل هدف المباراة الوحيد ايجور كريمتس في الدقيقة 85، ليرفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقى المنتخب القطري بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير في المجموعة .

جاءت المباراة متوسطة المستوى من جانب المنتخبين وضح خلالها تأثر المنتخب القطري بالمجهود الذي بذله لاعبوه خلال مباراته السابقة في إيران حيث اجرى المدرب كارينيو 4 تغيرات على تشكيلته السابقة بنزول الحارس عمر باري ومحمد موسى واكرم عفيف واحمد عبد المقصود .

وحاول منتخب قطر خطف الفوز باللقاء، من خلال تسديدة خوخي بوعلام والتي اصطدمت بالعارضة في الشوط الثاني وكذلك انفراد لأكرم عفيف لم يحسن التصرف فيه.

وجاء هدف اللقاء الوحيد من ضربة حرة لمنتخب أوزبكستان، ولعبت الكرة عرضية انقضّ عليها ايجور برأسه في المرمى مسجلاً هدف الانتصار والحصول على ثلاث نقاط وضعت منتخب بلاده في الصدارة.

اليابان تنفض غبار الهزيمة

وأحيا المنتخب الياباني آماله في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا عبر الفوز على مضيفه التايلاندي 2-صفر اول امس، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات.

وتقدم جينكي هاراجوتشي لاعب وسط هيرتا برلين الألماني بهدف للمنتخب الياباني في الدقيقة 18، ثم أضاف تاكوما أسانو مهاجم شتوتجارت الألمــــــني الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وأنهى منتخب تايلاند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل براكيت ديبوم، الذي شارك في الدقيقة 77 لكنه حصل على إنذارين، الأول في الدقيقة 85 والثاني في الدقيقة 89.

وحصد الساموراي الياباني أول ثلاث نقاط له بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام ضيفه الإماراتي 1-2، فيما خسر منتخب تايلاند للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام السعودية بهدف.