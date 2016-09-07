– September 7, 2016

مهرجان العراق السينمائي الدولي يعلن وصول الأفلام المشاركة .. إحتضان نتاجات الشباب والهواة

فائز جواد

تنطلق في بغداد في الخامس والعشرين ولغاية الثامن والعشرين من شهر ايلول المقبل وفي فندق المنصور ميليا فعاليات المهرجان العراق السينمائي الدولي الأول وبمشاركة دولية كبيرة وسمى المهرجان اللجنة العليا وكالتالي

الفنانين محمد محبوب – رئيس المهرجان .نزار شهيد الفدعم – مدير المهرجان .وديع نادر – المدير التنفيذي للمهرجان .بشير الماجد – المدير الفني للمهرجان . أسامة الفتلاوي – المدير التقني ورئيس لجنة التقنيات .عباس علي باهض – مقرر اللجنة العليا ورئيس لجنة المتابعة التي تتاابع عملها لغاية استكمال تشكيل لجان المهرجان الى يوم انطلاقه .

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كما ورحبت اللجنة العليا بالمتطوعين من الزملاء السينمائيين وكل المهتمين وشباب وطلبة وهواة السينما بالعمل ضمن مشاركة جزائرية متميزة في مهرجان العراق السينمائي الدولي الاول

من اروقة تحضيرات المهرجان .. وقال مدير المهرجان المخرج نزار الفدعم لـ ( الزمان ) ان ان (ملامح المشاركة الفلمية الجزائرية يبدو قد تحددت مبكرا في مهرجان العراق السينمائي الدولي الاول الذي يعقد في بغداد للفترة من 25/9ولغاية 28 منه 2016 حيث سوف يشارك المخرج الجزائري المعروف مرزوق علوش بفيلمه الاخير مدام كوراج الذي يطرح اشكالية الحب عند الشباب بحوارات مختزلة ومشاهد قصيرة تمنح المشاهد التخيل لمايأتي بعدها خصوصا وهو يتناول تأثير الحب على سلوكية شاب وهل يستطيع ان يغير من هذه السلوكية التي تعودت على ممارسة العنف والقوة في حل مشاكلها ، ومن ابرز مشاركات الفيلم هي في مهرجان البندقية ومهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضية. المشاركة الجزائرية الثاني سوف تكون بفيلم المخرج الشاب لطفي بوشوشي وفيلم البئر الذي حصد الكثير من الجوائز من المهرجانات التي شارك فيها منها مهرجان الاسكندرية ومهرجان مسقط وتحكي قصة الفيلم معاناة سكان قرية صغيرة معظمهم نساء وأطفال في الحصول على الماء لهم ولحيواناتهم بعد أن طوقتهم قوات الاستعمارالفرنسي واستحال عليهم استغلال البئر الوحيدة التي ألقيت بها جثث جنود.

بحركات بطيئة عمدت كاميرا المخرج التمادي في تجسيد تلك المعاناة في أبسط مظاهر الحياة اليومية لهذا المجتمع النسوي الذي غاب عنه الرجال إما لالتحاقهم بجيش التحرير الوطني أو لاستشهادهم، مبرزا حدة المسؤوليات الملقاة على عاتق المرأة من حماية بيتها وأطفالها الذين أثر فيهم العطش والتواجد المهدد لعساكر الاحتلال.

وفي مجال الفلم الروائي القصير تشارك الجزائر بفيلم قناديل البحر للمخرج داميان انوري ورشح الفيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان بدورته الاخير اما الفيلم الروائي القصير للمخرج عادل محسن (جسر للحياة) فقد تناول حكاية من الامس البعيد عن صبي تصدى لقوات الاستعمار بصدره في حادثة ظلت عالقة بذهن فنان تشكيلي يستعيدها من جديد وهو يرسم لوحة جديدة