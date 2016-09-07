– September 7, 2016

إعادة الأمل بعد عاصفة الحزم- مقالات – ناحي الزبيدي

حرب اليمن التي اندلعت شرارتها في الثاني والعشرين من اذار 2015 في محافظة تعز، الا أن الاشتباكات بدأت في الحادي والعشرين من أيلول 2014 بعد ان سيطر الحوثيون وحلفاؤهم على العاصمة صنعاء وضواحيها، ووصلت الى مدينة عمران ،تحت ذريعة مطالب سياسية،الحروب بين السعودية واليمن لها تاريخ قديم ، حيث تشير الاحداث ان الصراع اليمني السعودي يعود تاريخه الى عام 1924 وعلى فترات متقطعة، ووصلت الى أوجها عام 1934 حيث سيطرت السعودية على مدن عسير ونجران وجازان الجنوبية ، واستمرت المشاكل الحدودية بين البــــــــلدين دون التوصل الى اتفاق نهائي .بدأت عاصفة الحزم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت السعودية يوم 26 اذار 2015 حيث قامت القوة الجوية السعودية بقصف جوي كثيف على مواقع الحوثيين وحلفائهم قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التابعة لعلي عبد الله صالح.

وتسهدف هذه العملية السيطرة على اجواء اليمن ،وتدمير الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية ،وجاءت هذه العملية بطلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لايقاف زحف الحوثيين الذين بدأوا هجوما واسعا على المحافظات الجنوبية ، وأصبحوا على مشارف عدن .

في 21 نيسان 2015 اعلنت السعودية عن انتهاء عملية عاصفة الحزم ،وتوقف العمليات القتالية ،والاعلان عن بدء عملية اعادة الامل ،بعد تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية واعلانه ازالة جميع التهديدات التي تستهدف امن السعودية ،والدول المجاورة ،وبعد تدمير الاسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة الحوثيين والقوات الموالية لصالح حسب ادعائهم ،وتهدف عملية اعادة الامل الى استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 2216 والمبادرة الخليجية ،ومؤتمر الحوار اليمني ، واستمرار حماية المدنيين ،وتكثيف المساعدات الاغاثية والغذائية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة ،مع استمرار بقاء الحظر الجوي والبري ،والقيام باعمال التفتيش ،لمنع الحوثيين وحلفائهم من الحصول على الاسلحة والمعدات الحربية تنفيذا لقرار الامم المتحدة ، والاستمرار بالتصدي للعمليات العسكرية للحوثيين والمتحالفين معهم ومنعها من التحرك داخل اليمن .

الحرب بين السعودية واليمن استنزفت الكثير من الموارد الاقتصادية والخسائر البشرية الهائلة ،وتدمير البنى التحتية والمنشات الحكومية بمختلف مسمياتها ، ففي اخر احصائية للامم المتحدة نشرت في اواخر شهر أيلول 2016 ان عدد ضحايا الحرب الدائرة في اليمن منذ سنة ونصف بلغ اكثر من عشرة الاف قتيل وضعف هذا العدد من الجرحى والمعوقين.

وقال (جيـــــــمي ماغولدريك) منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة، متحدثا في العاصمة اليمنية صنعاء ان حصر حصيلة القتلى جاء بناء على معلومات من منظمات اغاثة ومنشات طبية حكومية في البلاد ،وقد يكون العدد اكبر بكثير مما ذكره ماغولدريك ،نظرا لان بعض المناطق تنعدم فيها المنشات الطبية ،ويدفن القتلى بدون اوراق رسمية.

افاد مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في 25 اب 2016 ان اكثر من 3900 مدنيا قتلوا خلال شهر واحد ، وان 60 بالمئة من هؤلاء القتلى نتيجة الضربات الجوية للطائرات السعودية ، وقال ماغولدريك يوجد تحد كبير وخاصة في المناظق التي تشهد معارك واشتباكات ،حيث يحتاج نحو 14 مليوناً من سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة الى الغذاء والمعونات الطبية ، وأضاف ان الحرب في اليمن سببت في تشريد اكثر من ثلاثة ملايين يمني ،وأجبرت نحو ربع مليون اخرين للبحث عن مأوى خارج البلاد .

التوصل الى حل سلمي للحرب الدائرة في اليمن يخيم عليه الجمود حاليا منذ ان توقفت مفاوضات الكويت ،فالهوة تتسع بين الطرفين المتحاربين ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء احمد بن دغر من جهة ، والطرف الاخر ممثل بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين (انصار الله ) من جهة اخرى.

فالرئيس هادي يتسلح بسلاح الشرعية التي تحظى بمساندة التحالف العربي بقيادة السعودية والذي يحاول تحجيم نفوذ ايران في اليمن ،ويتصدى له بكل ما أوتي من قوة ،والطرف الاخر جماعة علي عبد الله صالح والحوثيين الذين يعتقدون ان ان قوتهما تعتمد على ستراتيجيتهما في السيطرة على العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها ،بما في ذلك الميناء الستراتيجي على البحر الاحمر ميناء الحديدة رافعين شعار المحافظة على وحدة اليمن ،الامر الاهم الذي عمق الخلاف بين الجانبين هو اعلان الحوثيين وحلفائهم عن تأسيس مجلسا أعلى لادارة شؤون البلاد اواخر تموز 2016 حيث دخلت الازمة اليمنية نفقا مظلما.

وأكد الحوثيون وحلفاؤهم في بيان مشترك نشرته وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم ،أكدوا فيه ان رئاسة المجلس ستكون دورية بين حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ،وجماعة انصار الله الحوثيين ،وان ذلك يسري على منصب نائب رئيس المجلس أيضا ،واعتبر مراقبون ان هذه الخطوة تعد بمثابة رصاصة الرحمة التي اطلقت على مفاوضات الكويت التي بقيت تراوح مكانها منذ فترة ،وبعد هذه الخطوة هل بقي هناك بصيص أمل لانهاء الحرب في اليمن ؟؟؟.