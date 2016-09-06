تأخير رحلات الخطوط البريطانية لعطل في النظام المعلوماتي

– September 6, 2016

لندن- (أ ف ب) – ادى عطل في النظام المعلوماتي لشركة «بريتيش ايروايز» الى تاخير العديد من الرحلات ولا سيما في الولايات المتحدة، ما حمل شركة الطيران على اصدار اعتذارات الثلاثاء الى الركاب.

ولم تشأ الشركة التعليق على المشكلة التي طاولت انظمتها ولا تحديد حجم عمليات التاخير والمواقع الجغرافية المعنية، ردا على اسئلة وكالة فرانس برس.

وتلقت شبكات التواصل الاجتماعي سيلا من الشكاوى والانتقادات الساخرة من ركاب اضطروا الى الانتظار ساعات قبل ان يتمكنوا من الصعود على متن طائرة. وكتبت كارن ريبورن على تويتر انها انتظرت ساعات في مطار فينيكس بولاية اريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة قبل ان تستقل رحلة لبريتيش ايروايز، متحدثة عن عطل معلوماتي معمم. وقالت «كان الامر جنونيا، انتظرنا اربع ساعات عند مكتب التسجيل وهم يرددون لنا +بعد عشردقائق+ و+بعد قليل+».

واكتفت متحدثة باسم الشركة بالقول «اننا نشجع الزبائن على التسجل على الانترنت قبل القدوم الى المطار ونعتذر على التاخير».