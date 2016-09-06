تحليل عالمي:فيتامين د يساعد في علاج الربو

– September 6, 2016

لندن- (رويترز) – أظهر تحليل لتجارب عالمية أن المصابين بالربو في العالم البالغ عددهم 300 مليون شخص يمكن أن يساهموا في خفض خطر تعرضهم لنوبات حادة بتناول مكملات غذائية تحتوي فيتامين د علاوة على أدوية الربو الأساسية التي يتناولونها.

وتوصل التحليل- الذي شمل تجارب أجريت في الولايات المتحدة وكندا والهند واليابان وبولندا وبريطانيا- إلى أن تناول أقراص فيتامين د قلل مخاطر نوبات الربو الحادة التي تحتاج للعلاج بالمستشفى إلى حوالي ثلاثة بالمئة من ستة بالمئة.

وقال أدريان مارتينو أستاذ أمراض الجهاز التنفسي والمناعة بجامعة كوين ماري في لندن الذي قاد المراجعة إن النتائج مثيرة لكنه دعا أيضا إلى توخي الحذر.

وقال «تأتي النتاج المتعلقة بنوبات الربو الحادة من ثلاث تجارب فحسب كان المرضى فيها غالبا بالغين يعانون من ربو خفيف أو متوسط.»

وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من التجارب بخصوص الأطفال والبالغين ذوي الإصابات الشديدة للتأكد مما إذا كان فيتامين د مفيدا لأولئك المرضى.

وقالت إريكا كينينجتون مديرة الأبحاث لدى مؤسسة الربو بالمملكة المتحدة وهي مؤسسة خيرية إن النتائج مبشرة لكن هناك أيضا حاجة إلى مزيد الأدلة كي تكون حاسمة.

وأضافت «في ظل وجود أنواع كثيرة من الربو.. قد يكون فيتامين د مفيدا لبعض المصابين دون غيرهم.»

والربو مرض مزمن يصيب نحو 300 مليون شخص في أنحاء العالم وكثيرا ما تظهر أعراضه في صورة لهاث وسعال وضيق في الصدر والتنفس.