عرض لافت للسيارات العتيقة في لبنان

– September 6, 2016

بيروت – الزمان

نُظم مهرجان للسيارات العتيقة النادرة في إطار مهرجان بمدينة عمشيت في شمال لبنان ابتدأيوم الأحد . قُدمت في عرض بالمهرجان الذي يقام للعام الثالث على التوالي 50 سيارة مملوكة للبنانيين من هواة جمع السيارات الكلاسيكية. واستمتع بمشاهدة السيارات النادرة سكان عمشيت وعُشاق السيارات من البلدات والمدن القريبة. ويُقام العرض سنويا في عمشيت -وهي بلدة الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان- في إطار مهرجانات الصيف السنوية في المنطقة. وقالت مُشاركة في المهرجان تدعى إليان حشاش إن سيارتها الكلاسيكية جي.إم كانت في لوس أنجليس قبل ثلاث سنوات حيث اشترتها وأصلحتها.

وأضافت لتلفزيون رويترز «جبتها من شي ثلاث سنين تقريباً وعملت لها إصلاح (بالإنجليزية). جبتها من نادي سيارات بيفرلي هيلز. كمان هناك بيهتموا بالمجموعة (بالإنجليزية). بس إنه بيكونوا مش ملاح ما عادوا يمشوا هيك بيبيعوهن. اشتريتها وعملت لها ترميم هون. بقيت شي سنتينأهتم فيها وهيك وعندي هيك الشغف إنه أهتم بسيارة قديمة وترجع تصير هيك حلوة مثل ما شايف.» وقال مشارك آخر بالمهرجان يملك عدة سيارات عتيقة نادرة ويدعى روحنا ملحم وهو مختص في ترميم السيارات العتيقة إن سياراته العتيقة مثل أطفاله.

وأضاف «بأعتبرها قطعة مني. يعني كيف شخص عنده ولد بيربيه. أنا عندي ها السيارات مثل ولد من الأولاد بأهتم فيها. وبس كون قاعد أنا وياها يعني بيكون راسي بغير كون.»

وقالت امرأة من زوار المهرجان تدعى هبة صقر «هون كثير رايقة بالضيعة ولازم يكون فيه هيك أحداث بالمنطقة. لأنه هون العالم (الناس) ما كثير بتشوف هيك قصص. بس بيشوفوا هيك كرنفالات عادية. بس إنه هيك شي كثير مهضوم. وفيه كثير عالم (ناس) عندها سيارات يعني وأكيدبتحب تفرجيها.»

وأقدم سيارة بين الخمسين سيارة التي عُرضت خلال المهرجان كانت من نوع فورد موديل عام 1929.