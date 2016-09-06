 تحد أمني لداعش في بغداد: تفجير في شارع الهجوم السابق بالكرادة

– September 6, 2016

فرنسا تنشر مدفعيتها الثقيلة وحاملة طائراتها إستعداداً لمعركة الموصل

بغداد- كريم عبد زاير

سقط عشرة قتلى في تفجير جديد استهدف حي الكرادة مرة اخرى قبل منتصف ليل الاثنين قرب مستشفى في وسط بغداد وتبناه تنظيم داعش كما اوقع التفجيراربعين جريحا، بحسب مسؤول في دائرة الصحة.

ووقع الانفجار في نفس الشارع الذي شهد تفجيرا أودى بأكثر من 300 شخص في تموز/يوليو، في أسوأ اعتداء يستهدف العاصمة العراقية. واستقال وزير الداخلية محمد الغبان بسبب التقصير في منع ذلك الهجوم لكن الحكومة اليوم من دون وزير للداخلية . وقالت الشرطة إن سيارة مفخخة انفجرت في حي الكرادة في بغداد قبيل منتصف الليل (21,00 ت غ)، ما أدى إلى اندلاع النيران في المتاجر القريبة. وقال مسؤول في دائرة صحة الرصافة في بغداد، لفرانس برس «قتل عشرة اشخاص واصيب 39 بجروح جراء الانفجار الذي وقع في شارع الكرادة، ليلة امس» الاثنين. وغادر غالبية الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، وفقا للمصدر. واكدت مصادر طبية في عدد من مستشفيات بغداد، حصيلة الضحايا . وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان سيارة صغيرة انفجرت داخل مرأب للسيارات على مقربة من مستشفى عبد المجيد الاهلي ، في شارع الكرادة ما ادى الى وقوع قتلى وجرحى. واشار الى احتراق عشر سيارات وتضرر عدد من المباني والمحال التجارية القريبة من موقع الانفجار. وردا على ذلك قامت السلطات العراقية باغلاق جميع الطرق المؤدية الى الحي بكتل اسمنية. واعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف بحسب قوله الشيعة وتوعد بهجمات جديدة، في بيان نشره موقع سايت الاميركي المتخصص في رصد المواقع الاسلامية الجهادية. وجاء في البيان ، ان «جنود الخلافة تمكنوا من تفجير سيارة مفخخة بمادة شديدة الانفجار وستط تجمع للرافضة المشركين في منطقة الكرادة في بغداد، بعد اجتياز كافة الحواجز الامنية المزعومة». وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، فجر انتحاري حافلة صغيرة مفخخة في منطقة الكرادة، ذات المقرات الشيعية الشهيرة للاحزاب والمليشيات في وسط بغداد، ما تسبب بسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى.

فيمااعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء ان بلاده ارسلت قطع مدفعية الى الجيش العراقي استعدادا للهجوم على مدينة الموصل التي يحتلها تنظيم الدولة الاسلامية منذ 2014.

وقال الوزير في اختتام منتدى حول الدفاع بباريس «قررنا تقديم المزيد من الدعم للقوات العراقية هذا الخريف وذلك بهدف استعادة الموصل».

واضاف «ويتم حاليا تركيز قطع مدفعية قرب خط الجبهة لتقديم اسناد دقيق للعراقيين». وتابع ان حاملة الطائرات شارل ديغول تستعد للابحار في المهمة الثالثة ضد التنظيم المتطرف منذ كانون الثاني/يناير 2015.

وستعزز حاملة الطائرات 12 طائرة قاذفة فرنسية متمركزة في الاردن والامارات منذ نهاية 2014.

وكان الرئيس فرنسوا هولاند اعلن في تموز/يوليو ارسال قطع مدفعية للجيش العراقي اضافة الى مستشارين عسكريين فرنسيين للتعامل مع هذه القطع.

وتقدم فرنسا الدعم ذاته الى قوات البشمركة الكردية منذ صيف 2014.

وكان هولاند اكد ايضا حينها ارسال الحاملة شارل ديغول نهاية ايلول/سبتمبر بهدف تكثيف غارات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

واكد الوزير الفرنسي ان «الاطاحة بتنظيم الدولة الاسلامية لم تعد سوى مسالة وقت».

وبعد سلسلة من الهزائم، بات التنظيم الاسلامي المتطرف يرتكز على معقليه الموصل في العراق والرقة في سوريا.

واوضح الوزير الفرنسي ان «اخر طرق امداده من تركيا تقطع تدريجيا».

ورغم خسائر تنظيم داعش الميدانية التي مني بها مع تواصل تقدم القوات العراقية واستعادتها السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد، يواصل تنفيذ اعتداءات دامية خصوصا ضد مليشيات واجهزة الشيعة.