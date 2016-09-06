مفتي السعودية رداً على هجوم خامنئي: أبناء المجوس ليسوا مسلمين

– September 6, 2016

الأزهر يريد ترضية الرياض بعد إخراجه الوهابية من أهل السنة في مؤتمرالشيشان

الرياض- الزمان

القاهرة -مصطفى عمارة

في الوقت الذي لم يصدر رد رسمي من الرياض على هجوم لفظي ايراني جديد ، اعتبر المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الثلاثاء ان الايرانيين «ليسوا مسلمين»، ردا على انتقاد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي المملكة على خلفية ادارة مناسك الحج. واتت تصريحات خامنئي في سياق انتقادات ايرانية متواصلة للسعودية منذ حادث التدافع في مشعر منى العام الماضي، والذي راح ضحيته 2297 حاجا شكل الايرانيون النسبة الاكبر منهم. ولن يشارك الحجاج الايرانيون في مناسك الحج هذه السنة التي تنطلق السبت. وكان ولي العهد السعودي الامير محمد بن نايف، اعتبر الاثنين ان ايران تسعى «لتسيس الحج وتحويله لشعارات تخالف تعاليم الإسلام وتخل بأمن الحج والحجيج، وهو أمر لا نقبله ولا نرضى بوقوعه». واعتبر مفتي السعودية ان تصريحات خامنئي «امر غير مستغرب»، مضيفا «يجب أن نفهم ان هؤلاء ليسوا مسلمين، فهم أبناء المجوس، وعداؤهم مع المسلمين أمر قديم وتحديدا مع أهل السنة والجماعة»، وذلك وفق ما نقلت عنه صحيفة «مكة» السعودية في عددها الصادر الثلاثاء. وكان خامنئي قال في بيان الاثنين انه «على العالم الاسلامي سواء الحكومات او الشعوب المسلمة ان يعرف حكام السعودية ويدرك بنحو صحيح حقيقتهم الهتاكة غير المؤمنة التابعة المادية»، داعيا المسلمين الى ان «يفكروا تفكيرا جادا بحل لادارة الحرمين الشريفين وقضية الحج بسببسلوكهم الظالم ضد ضيوف الرحمن». فيما كشفت مصادر بمشيخة الأزهر للزمان إن الأزهر يقوم بجهود مكثفة الآن لتوضيح موقفه لدى المؤسسة الدينية النافذة في السعودية بعدتصريحات شيخ الأزهر مؤتمر الشيشان والتي لم يذكر فيها الوهابية ضمن اهل السنة والجماعة وهو الأمر الذي اثار غضب المؤسسة الدينيةفي السعودية . وفي محاولة لترضية السعودية بعد تصريحات شيخ الأزهر شن عباس شومان وكيل الأزهر هجوماً علي البيان الختامي في المؤتمر والذيأغضب السعودية.

،واضاف أن الأزهر ليس مسئولاً عن هذا لأنه لم يشارك في المؤتمر إلا من خلال كلمة شيخ الأزهر واضاف انه لا يوجد خلافبين الأزهر وعلماء السعودية .فيما انتقد د/ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بالأزهر تراجع الأزهر عن موقفه في المؤتمر بإلحاق السلفيةوالوهابية بأهل السنة وهو ما يعد مخالفاً للحقيقة العلمية بحسب رأيه .

في ناحية أخري اثار إعلان أسامة الأزهري مستشار الرئيس الشئون عن إقامه مؤتمر أخر تحت عنوان ((منطلقات التكفير السبعة التي بنيعليها فكر القطبيين ومن تفرع منهم من القاعدة وان الداعية اليمني الحبيب الجفري ضجة واسعة)) حيث هاجمت جماعة الأخوان المسلمين عليموقعها الرسمي هذا المؤتمر ومنظمية واصفة المؤتمر بمؤتمر ضِرار جديد.

و كان ادى حادث التدافع الاسوأ في تاريخ الحج في ايلول/سبتمبر الماضي، الى مقتل 2297 شخصا، بحسب احصاءات الدول التي فقدت رعاياها. ومن بين هؤلاء، 464 ايرانيا.

وقال المرشد الاعلى في بيانه «لا يزال الشعب حزينا غاضبا. وبدل ان يعتذر حكام السعودية ويبدوا ندمهم ويلاحقوا المقصرين المباشرين في هذه الحادثة المهولة قضائيا، تملصوا بمنتهى الوقاحة وعدم الخجل حتى من تشكيل هيئة تقصي حقائق دولية اسلامية».