لا نفكر في الإنفصال وتركيا لها مصالح إستراتيجية في سوريا

– September 6, 2016

أنقرة: القوى العالمية لم تبد التزاماً بإقامة منطقة آمنة في سوريا

أحمد قاسم القيادي في الديموقراطي الكردي السوري لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

اسطنبول – الزمان

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء إن القوى العالمية لم تستبعد فكرة تركيا بشأن إقامة «منطقة آمنة» في سوريا لكنها لم تبد إرادة واضحة لتنفيذ هذه الخطة.

وقال المتحدث إبراهيم كالين لشبكة ان.تي.في التلفزيونية إن إردوغان يدفع باتجاه خطة مبدئية لوقف إطلاق النار في حلب لمدة 48 ساعة ثم تمديدها خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم 11 سبتمبر أيلول.

وقال إردوغان أمس إنه كرر اقتراح تركيا بشأن إقامة «منطقة آمنة» خالية من القتال في سوريا للحد من تدفق اللاجئين خلال اجتماع لزعماء مجموعة العشرين.

فيما أكد د/ أحمد قاسم القيادي بالحزب الديموقراطي الكردي بسوريا في تصريحات خاصة ل(الزمان) إن أكراد سوريا لا يفكرون في الإنفصالكما يحدث في العراق، لأن ظروفهم التاريخية والجغرافية تحول دون ذلك. وأضاف قاسم إن الحل الأمثل للازمة هو إقامة دولة ديموقراطيةتعددية إتحادية تحظى فيها كل مكونات الشعب السوري بحقوق متوازنة .

وعن الدور التركي في سوريا أكد قاسم إن أمن تركيا مرتبط بأمن سوريا وبالتالي فكان من الضروري ان تكون تركيا في قلب الصراع من خلالتدخلاتها المختلفة خاصة إن بها 3.5 مليون لاجئ سوري .

في السياق ذاته حذر د. حسن أبو طالب الخبير السياسي بالأهرام من مخاطر الدفع بمجموعة من البريطانيين المتطوعين للقتال مع الميلشياتالكردية لمواجهة التوغل التركي لأن ذلك يؤدي إلي فتح جبهات قتال جديدة، وأوضح أن تلميح تركيا بعدم تفريقها بين الإرهابيين تبعاً للجنسيةهو رسالة تهديد لتلك المجموعات البريطانية .

ورأي د/ محمد حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هجوم تركيا علي الإكراد يكشف عن الإختلاف الكبير بين واشنطن وحلفائهافي الأزمة السورية مشيراً أن توغل تركيا في شمال سوريا واشتباكها مع الأكراد يزيد من توتر العلاقة مع أمريكا ويبدد حلم أنقرة في إقامةمنطقة عازلة وأن الحل هو قبول تركيا بضمانات أمريكية بإنسحاب وحدات حماية الشعب الكردي مقابل وقف توغلها في سوريا.

احد