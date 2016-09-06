أوباما  يرد على إهانة رئيس الفليبين  بإلغاء الاجتماع معه

– September 6, 2016

واشنطن – مرسي ابو طوق

رد الرئيس الامريكي باراك اوباما على الاهانة التيب تعرض لها من رئيس الفليبيين بالغاء اجتماع مقرر مسبقاً معه . وقال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس أوباما ألغى أول اجتماع مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بعد أن وصفه دوتيرتي بعبارة مبتذلة. ويقود دوتيرتي الشعبوي المعروف بكلامه الصريح وتصريحاته المثيرة حملة ضد تجارة المخدرات قتل فيها آلاف الأشخاص. وقال دوتيرتي للصحفيين أمس الاثنين (5 سبتمبر أيلول) إن أوباما «ابن عاهرة» قبل يوم من اجتماع مقرر في لاوس حيث يجتمع قادة جنوب آسيا. وعلم أوباما بالإهانة لدى خروجه من قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية. وقال في مؤتمر صحفي إنه طلب من مساعديه التحدث مع المسؤولين الفلبينيين «لمعرفة ما إذا كان هذا في واقع الأمر الوقت الذي يمكننا فيه إجراء محادثات بناءة ومُثمرة» ليترك مجالا للشك في إجراء الاجتماع كما كان مُزمعا.

وقال أوباما للصحفيين «أُريد دائما التأكد من أنني إذا أجريت اجتماعا فإنه سيكون بالفعل مُثمرا وأننا سنقوم بعمل شيء.»

وقال دوتيرتي إنه سيكون من «الوقاحة» أن يثير أوباما قضية حقوق الإنسان وأضاف للصحفيين أن مثل هذا الحديث من شأنه أن يدفعه إلى لعن أوباما واستخدم عبارة فلبينية تعني «ابن العاهرة».

وقالت الفلبين في بيان اليوم الثلاثاء (6 سبتمبر أيلول) إن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أبدى أسفه على تفسير التصريحات التي أدلى بها بشأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنها هجوم على شخصه وأدت إلى إلغاء اجتماع بين زعيمي الدولتين المتحالفتين.

وصل أوباما إلى فينتيان قبل منتصف ليل الاثنين في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى لاوس حيث يريد معالجة إرث القصف الذي قامت به الولايات المتحدة أثناء حرب فيتنام.