خسارة مؤذية للعراق أمام السعودية

– September 6, 2016

(خدمة رويترز الرياضية) – سجلت السعودية هدفين من ركلتي جزاء قرب النهاية لتعوض تأخرها بهدف وتهزم العراق 2-1 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم امس الثلاثاء. وكان المنتخب العراقي – الذي اختار اللعب في ماليزيا لاستمرار الحظر المفروض على اللعب في بلاده – الأفضل في الشوط الأول وتقدم عبر مهند عبد الرحيم في الدقيقة 18 عندما تلقى كرة عرضية منخفضة وتخطى رقيبه قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس ياسر المسيليم. لكن الحكم القطري خميس المري أشار إلى نقطة الجزاء حين ارتكب سعد ناطق مدافع العراق مخالفة ضد حسن معاذ داخل المنطقة وسدد نواف العابد في الزاوية العليا بقدمه اليسرى ليدرك التعادل للسعودية في الدقيقة 81. واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للعابد نفذها لاعب الهلال في الزاوية السفلى هذا المرة ليضع المنتخب السعودي في المقدمة قبل دقيقتين على نهاية اللقاء باستاد شاه علام.

وصمدت السعودية أمام الضغط العراقي في الوقت المحتسب بدل الضائع لترفع رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين في المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية بعد فوزها 1-صفر على تايلاند يوم الخميس الماضي بهدف آخر للعابد من ركلة جزاء أيضا.

وقال طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي «فريق العراق قوي وبنية (لاعبيه) الجسدية قوية. كان يجب أن نكون حذرين (لكن) كنا حذرين أكثر من اللازم في الشوط الأول.»