– September 6, 2016

إنتعاش إقتصادي ينتظر العراق حال إتفاق أوبك

خبير لـ (الزمان): تجميد إنتاج الخام يرفع سعر البرميل إلى 80 دولاراً

بغداد – شيماء عادل

رجح خبير اقتصادي ارتفاع اسعار النفط الخام بنسبة 40 بالمئة لتصل الى 80 دولاراً للبرميل في حال اجماع الدول المنتجة للنفط على خفض انتاج الخام وتجميده عند حد معين اصدار قرار رسمي بذلك, فيما قالت وزارة النفط ان انتاج العراق سيكون في حال ابرام مثل هذا الاتفاق 4 ملايين و775 الف برميل .وقال الخبير داود عبد زاير لـ(الزمان) امس ان (انتاج العراق من النفط لم يصل حتى الآن الى 4 ملايين و775 الف برميل حيث ننتج في الوقت الراهن نحو 3 ملايين و700 الف برميل بغض النظر عن انتاج اقليم كردستان لكونه ينتج ويصدر خارج نطاق شركة تسويق النفط الوطنية سومو)، مبينا ان (اوبك تستعد في الوقت الراهن الى عقد اجتماع غير رسمي للدول الاعضاء خلال الشهر الجاري من اجل الاتفاق على خفض الانتاج وفي حال حصول اتفاق فإن القرار سيكون ملزماً وواجب التنفيذ على وفق الحصص التي تحدد لكل دولة ضمن الاتفاق )، مرجحاً (ارتفاع اسعار الخام بنسبة 40 بالمئة بمجرد ان تصدر اوبك قراراً بخفض انتاج الدول الاعضاء ويمكن ان يصل سعر البرميل الى 80 دولاراً بسبب انخفاض المعروض وزيادة الطلب وبالتالي فإن العراق سوف يفيد من هذا الاتفاق ولاسيما انه يعتمد بالدرجة الاولى على النفط في دعم موازنته العامة ).وتابع زاير ان (العراق سيشهد في حال تجميد انتاج دول الاوبك انتعاشا اقتصاديا وحتى الدول الاعضاء الاخرى سوف تفيد من تجميد الانتاج ). بدورها ، قالت وزارة النفط امس أن انتاج العراق في حال اتفاق اوبك على تجميد الانتاج سيكون 4 ملايين و775 الف برميل.واوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح أن (العراق وافق على تجميد انتاجه في أي اتفاق بأوبك بكمية 4 ملايين و775 الف برميل وليس ما ذكر سابقا بأربعة ملايين و75 الف برميل)، مبينا أن (هذا الرقم يشمل جميع انتاج العراق بما في ذلك اقليم كردستان واذا حصل تجميد فيكون على أساس هذه الكمية).وأوضح جهاد (نحن حاليا لا نصدر كل هذه الكمية وسيكون تصدير العراق 3 ملايين و600 الف برميل العام المقبل) . ويدعم العراق فكرة تجميد إنتاج النفط من أجل تعزيز الأسعار .وكانت السعودية وروسيا قد وقعتا أمس اتفاقا من أجل التعاون في سوق النفط بما في ذلك كبح الإنتاج وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بقوة على أمل أن يعمل المنتجان الأكبر في العالم سوية من أجل معالجة تخمة المعروض العالمي من الخام فيما رفضت إيران التجميد وقالت إنها تريد استعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات الغربية الا انها أبدت الجمعة الماضية استعدادها لتأييد أي قرار من شأنه يعيد التوازن الى السوق النفطية.في غضون ذلك، اعلنت وزارة الثروات الطبيعية باقليم كردستان في تقريرها لشهر آب المنصرم عن تصدير 411 ألفاً و727 برميل نفط يومياً خلال الشهر المذكور .وأفاد التقرير بـ( انتاج 311.6 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً خلال آب حولت الى محطات توليد الطاقة الكهربائية واعطاء 961 الفاً و390 برميل لمصافي الاقليم الى جانب النفط المباع عبر ميناء جيهان)، موضحاً ان (مجموع انتاج النفط في الاقليم بلغ 15 مليوناً و8 آلاف و31 برميلاً). وواصل النفط امس مكاسبه فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني 22 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل بعد ان أغلق مرتفعا 80 سنتا يوم الاثنين الماضي حيث بلغ خام القياس العالمي أعلى مستوى في نحو أسبوع عند 49.40 دولار للبرميل بعد الاتفاق الروسي السعودي لكنه تخلى عن جزء من مكاسبه بعدما قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح إنه لا حاجة الآن لتثبيت الإنتاج لكنه وصف هذه الخطوة بأنها أحد الاحتمالات المفضلة.وأغلقت الأسواق الامريكية أبوابها أمس بمناسبة عيد العمال ومن ثم لم تكن هناك تسوية لعقود الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول في بورصة نايمكس.وزاد سعر الخام الأمريكي 94 سنتا ليصل إلى 45.38 دولار للبرميل. ويوم الاثنين بلغ سعر الخام 46.53 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 30 آب. من جانب اخر تباينت التصريحات الرسمية امس بشأن الحرائق التي تعرضت اليها الآبار النفطية في ناحية القيارة، ففيما اكد رئيس مجلس ناحية القيارة استمرار الحرائق ، قالت الوزارة ان فرقها تمكنت من اطفاء الحرائق في ست آبار ما عدا ثلاث منها لكونها خارج السيطرة الامنية، مبدية استغرابها من نفي اطفاء الحرائق. وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس أن (عملية الاطفاء تضمنت رفع العبوات الناسفة من هذه الآبار واطفاء الحرائق ومنع تسرب النفط الخام منها الى النهر، لحماية المياه من التلوث فضلا عن وضع السواتر الترابية وحفر الخنادق تفاديا لوصول النفط الخام الى الاحياء السكنية) ، موضحاً أن (العصابات الارهابية وقبل مغادرتها المدينة اشعلت النيران وزرعت العبوات حول تلك الابار)، مشيرا الى أن (هناك ثلاث آبار هي 83 و37 و38 تقع خارج سيطرة القوات الامنية وان الفرق الهندسية والفنية بانتظار تحرير تلك المناطق من اجل الاسراع باطفاء الحرائق في هذه الآبار). وتابع أن (الوزارة تستغرب من التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس ناحية القيارة)، مضيفاً (يبدو انه لا يمتلك معلومات دقيقة عن التطورات التي حصلت خلال الايام الماضية). بدوره، نفى رئيس مجلس ناحية القيارة صالح الجبوري سيطرة فرق الوزارة على أي حريق في آبار الناحية النفطية