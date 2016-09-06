– September 6, 2016

البزّاز للحكيم : الآمال معقودة عليكم لإخراج العراق من الوضع الراهن

بغداد – الزمان

اعرب رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز عن ثقته في ان يعمل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم مع القوى الوطنية على اخراج العراق من وضعه الراهن والحفاظ على الوحدة الوطنية، معرباً في رسالة بعث بها الى الحكيم لمناسبة انتخابه رئيسا للتحالف الوطني عن امله الكبير في ان تندمل جراحات الوطن وتقام دولة المساواة والعدالة في مرحلة ما بعد داعش. وفي ما يأتي نص الرسالة:

سماحة الاخ السيد عمار الحكيم

رئيس التحالف الوطني المحترم

بعد التحــــية ووافر الاحـــــترام .. لا اهنئكم بانتخابكم رئيسا للتحالف الوطني لكنني اعقد الامال عليكم للعمل مع القوى الوطنية لإخراج العراق من وضعه الراهن . لدي امل كبير بأنك تستطيع ان تفعّل الافكار والمبادرات التي كانت مطروحة للتداول على مدار الاشهر الاخيرة باتجاه اقامة علاقات ثقة وتعاون هدفها الحفاظ على وحدة العراق وصيانة السلم الاهلي في مفترق الطرق الذي ينتــــظر وطننا العزيز.

لدينا الامل الكبير ان ندمل جراحات هذا الوطن الغالي ونقيم دولة المساواة والعدالة في مرحلة ما بعد داعش حيث يترقب العالم كله ما سيقوم به العراقيون وحين ينجحون تستقر المنطقة وينجح العالم .

ادعو الله ان يوفقك ويشد من ازرك واسلم لنا جميعا .

اخوكم سعد البزاز