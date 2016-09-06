– September 6, 2016

ترحيل جدول أعمال مكتظ يتضمن إقالة زيباري

كافتيريا البرلمان ترجىء الجلسة إلى الغد

بغداد – قصي منذر

أرجأت رئاسة مجلس النواب جلسة امس الثلاثاء الى يوم غد الخميس وسط امتعاض نيابي من ان تكون جلسة الخميس (جلسة للصفقات السياسية والمالية) من اجل تأجيل سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري، فيما امتنع الغالبية العظمى عن حضور الجلسة وفضلوا البقاء في كافتيريا البرلمان. وقال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي لـ(الزمان) امس ان (البرلمان ارجأ جدول اعمال جلسة الامس الى غد الخميس والمتضمن التصويت على قانون الأستثمار الخاص في تصفية النفط ومناقشة قانون اعفاء الشركات الاجنبية المتعاقدين في عقود جولات التراخيص), واضاف ان (جدول الاعمال يتضمن ايضا التصويت على قانون إنضمام العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة بالاضافة الى القراءة الأولى لقانون الإدارة المالية والتعديل الأول لقانون شبكة الأعلام العراقي), موضحا ان (الجلسة المقبلة تتضمن ايضاً مناقشة قانون هيئة الطاقة الذرية والتعديل الأول لرعاية القاصرين بالاضافة الى تعديل قانون الشركات وهيئة الأعلام والأتصالات ومناقشة دفع مستحقات المزارعين والفلاحين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن سرقة رواتب موظفي مديرية صحة نينوى ولجنة تحقيقية بشأن آلية صرف الاموال المخصصة للنازحين في المحافظة). من جهته، عزا رئيس كتلة الصادقون النيابية حسن سالم تأجيل سحب الثقة عن زيباري الى وجود صفقات مالية وسياسية.وقال سالم في بيان امس إن (المؤسسة التشريعية اصبحت عرضة للمساومات بعد أن صوت مجلس النواب بالأغلبية بعدم القناعة بأجوبة زيباري)، عادا (البرلمان متردداً في سحب الثقة عن زيباري بسبب صفقات سياسية ومالية), محذرا من أن (هذا التذبذب بإتخاذ القرار من مجلس النواب هو عدم وفاء للقسم الذي تمت تأديته وسينعكس سلبا على المؤسسة التشريعية التي سينتهي دورها الرقابي والتشريعي من خلال الصفقات والمساومات على حساب الدستور والقانون) على حد قوله . واعلن النائب علي البديري ان عدد النواب الذين حضروا جلسة امس 74 نائبا فقط . وقال البديري في تصريح امس إن (رئاسة المجلس أرجأت عقد الجلسة لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها وبعد انتهاء المدة رفعت الجلسة الى يوم غد), واضاف البديري أن (عدد الذين حضروا الجلسة يتراوح بين 50 الى 74 نائبا، فيما كان النواب الاخرون موجودين في كافتيريا المجلس وباللجان النيابية ومقرات كتلهم)، مؤكدا ان (عدم دخول النواب للجلسة هو لوجود صفقات سياسية بشأن عدم اقالة زيباري) على حد قوله .