وفاة حاجيّن من أهالي نينوى وإصابة آخر بحادث سير

– September 6, 2016

بغداد ـ علي الموسوي

اعلن رئيس بعثة الحج العراقية خالد العطية عن وفاة حاجين من اهالي محافظة نينوى.وقال العطية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (موسم الحج بالنسبة للعراقيين شهد لغاية الان حالتي وفاة طبيعيتين لحاجين من اهالي محافظة نينوى).واضاف العطية ان (حادث الدهس الذي تعرض له احد الحجاج ادى الى اصابته بجروح فقط).نافيا الانباء التي تحدثت عن وفاته.مؤكدا ان (موسم الحج لغاية الان موسم ناجح).مشيرا الى انه (تم تجهيز مخيمات المانية المنشأ مكيفة وذات جودة عالية لمكوث الحجاج في عرفة ومنى).ورحلت السلطات السعودية 46 حاجّا يحملون جوازات وتأشيرات حج مزورة. وقال مدير الجوازات العامة بالسعودية سلمان بن عبد العزيز اليحيى في تصريح امس ان (غالبية أولئك المرحلين تم ضبطهم في مطار الملك عبد العزيز في جدة قبل أن تجري إعادتهم إلى البلدان التي قدموا منها) رافضا (الكشف عن أسماء الدول التي قدموا منها).وأضاف (يبدو أن نية غالبيتهم لمن تكن التزوير كما لم يكونوا على دراية بحملهم جوازات وتأشيرات مزورة). مرجحا أن (يكونوا ضحايا للتغرير من بعض حملات الحج الوهمية).وأشار اليحيى إلى أن (السائقين الذين ينقلون حجاجا غير المصرح لهم بالحج سيتعرضون للغرامات المالية وربما التوقيف في المدة المقبلة).