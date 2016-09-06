– September 6, 2016

الحكيم يبحث تفعيل دور التحالف الوطني ويتلقّى مزيداً من التهاني

الأحرار: لا علم لنا بإجراءات إختيار رئيس جديد للكتلة الأكبر

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ابدى امين عام المشروع العربي خميس الخنجر ارتياحه البالغ وغبطته الكبيرة لإختيار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم رئيساً للتحالف الوطني ، مؤكداً ان الحل الامثل للتحديات الواسعة التي يواجهها العراق يبدأ من تصدي القادة الكبار للمسؤولية. وقال الخنجر في رسالة تهنئة معلنة وغير مسبوقة بعث بها الى الحكيم واطلعت (الزمان) على نسخة منها امس (تلقينا بارتياح بالغ وغبطة كبيرة نبأ اختياركم رئيساً للتحالف الوطني العراقي ، وانها ولاشك مسؤولية كبيرة وضعها اخوانكم على عاتقكم وفيها دليل أكيد على مدى الثقة العالية التي يولونك اياها ، فلنعم الاختيار اختيارهم)، مضيفاً(تدركون ولاشك حجم التحديات الواسعة التي يقاسيها وطننا وشعبنا على مختلف الصعد مما لايحتاج الى بيان ، وفي قناعتنا فان الحل الامثل لكل المشكلات انما يبدأ من وحدة الموقف السياسي وتصدي القادة الكبار للمسؤولية . قادة يؤمنون بالتعايش السلمي بين ابناء العراق بغض النظر عن انتمائهم العرقي او الديني او المذهبي . قادة قادرون على تجاوز عقد الماضي الأليم والسياسات الانتقامية والنزعات الانقسامية ، ومستعدون لاتخاذ قرارات مصيرية صعبة لكنها ملهمة لتحقيق تسوية تاريخية لانطلاق وطننا نحو آفاق الأمن والسلام والازدهار). وتابع الخنجر مخاطباً الحكيم (لقد عرفناك معتدلا في ظل الهوس الطائفي ، وحكيما في زمن التعصب الفكري ، ومسؤولا في عهد الانفلات ، ووطنيا في حقبة التخندقات الضيقة . هكذا عرفناك وهكذا سنرى مسيرتك القادمة تعزيزاً لهذه الرؤية إن شاء الله)، مضيفاً ان (اخوانك في المشروع العربي اذ يباركون لكم رئاستكم للتحالف الوطني، فإنهم يدعون الله ان ييسر لكم طريقكم بما يرصِّن وحدة الصف ويعزز دوركم في بلورة الكتلة العابرة للإثنيات التي لطالما بشرتم بها ودعوتم لها ، وان يستعيد العراق وجهه العربي والوطني)، معرباً للحكيم عن( اسمى آيات التقدير وصادق الدعاء بان يكلل مسيرتكم بالنجاح المؤزر بإذن الله). الى ذلك، هنأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الحكيم بالمناسبة. ونقل بيان رئاسي عن معصوم تأكيده في رسالة تهنئة بعث بها الى الحكيم (اهمية دور التحالف في حماية الحياة السياسية وفي العمل المشترك من اجل بناء العراق الديمقراطي الاتحادي المنشود). بدوره، هنأ نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد الحكيم مشيداً بدور المجلس الإسلامي الاعلى في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية ، معرباً عن سعادته بهذا الاختيار . واجرى رئيس حكومة اقليم كردستان نيچيرفان بارزاني اتصالا هاتفيا مع الحكيم وهنأه بالمناسبة. وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم ان (بارزاني تمنى للحكيم النجاح في مهامه وواجباته، معلنا عن دعمه ومساندته له في ادائها). وبحسب البيان فقد اكد الجانبان ضرورة(تقوية العلاقات بما يصب في مصلحة الشعب العراقي باكمله كما ناقشا الاوضاع الامنية والسياسية واخر المستجدات في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي في العراق ومستقبل العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية).ورجح القيادي في كتلة تغيير النيابية هوشيار عبد الله حدوث (نقلة نوعية في دور التحالف) بفضل نهج الحكيم . وقال في بيان (نرى أن اختيار الحكيم رئيساً للتحالف الوطني خطوة في الاتجاه الصحيح ستسهم في توحيد صف التحالف وتقوية دوره في التعامل مع القضايا المهمة التي تخص البلد بشكل عام)، مضيفاً إن الكتلة (تعرب عن ثقتها بأن دور التحالف الوطني سيشهد نقلة نوعية في العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، لما عهدناه في الحكيم من نهج معتدل وما يتمتع به من مقبولية لدى جميع الأطراف السياسية). في سياق متصل، قال النائب عن كتلة الاحرار جعفر الموسوي أن كتلته لا تعلم بإجراءات ترشيح الحكيم رئيسا للتحالف الوطني .واوضح الموسوي في تصريح إن ( كتلة الاحرار لم تحضر أي اجتماعات تخص التحالف الوطني )، مضيفاً ان(كتلة الأحرار لا علم لها في اختيار الحكيم رئيسا للتحالف الوطني). وبدأ الحكيم رئاسته للتحالف الوطني بلقاء امين عام منظمة بدر هادي العامري لبحث سبل النهوض بواقع التحالف الوطني بوصفه الكتلة الاكبر . واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان ( اللقاء الذي جرى في مكتب العامري امس الثلاثاء شهد نقاشاً موسعاً بشأن الحشد الشعبي ومشاركته في معركة تحرير الموصل وسبل المحافظة عليه). كما بحث الحكيم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي تطورات الاوضاع وتحرير الموصل .وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته(الزمان) امس ان الجانبين التقيا في مكتب العبادي وبحثا (تطورات الاوضاع الامنية والسياسية والحرب مع داعش فضلاً عن بحث تحرير الموصل ومرحلة ما بعد داعش). ونقل البيان عن الحكيم تاكيده( اهمية الاخذ بأولويات مرحلة ما بعد داعش مثل المشروع السياسي الجامع والستراتيجية الامنية وإعمار المدن وإعادة النازحين وتحقيق السلم الأهلي). الى ذلك، استقبل الحكيم في مكتبه ببغداد وفد نينوى النيابي وبحث معه الاوضاع الامنية والسياسية ومعركة تحرير الموصل. ونقل بيان تلقته(الزمان) أمس عن الحكيم تأكيده (اهمية معركة الموصل كونها معركة وطنية مهمة للعراق وللمنطقة ايضاً).