– September 6, 2016

تنظيم داعش وأساليب الحرب تحت الأرض – مقالات – عماد علوّ

منذ الاندفاع المفاجئ لتنظيم داعش الارهابي واستيلائه على اراضي واسعة في كل من العراق وسوريا عام 2014 اعتمد التنظيم اسلوب حفر الأنفاق في المناطق التي استولى عليها للتخفي من الرصد الجوي والاحتماء من القصف المدفعي والجوي ، فضلا” عن تسهيل تنقل عناصره بعيدا” عن الرصد والمراقبة و توفير الحماية لقياداته الميدانية وعناصره ومعداته في قواطع العمليات والمدن التي يسيطر عليها ، كما استخدم التنظيم اسلوب حفر الأنفاق أيضا للالتفاف على القوات الحكومية ومهاجمتها من الخلف خاصة ليلا. وسبق للقوات المسلحة العراقية ان عثرت على شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض في العديد من المناطق والمدن، بعد تحريرها من تنظيم داعش تمتد لعدة كيلومترات، حيث تم العثور على مستشفيات ومقرات قيادة وسيطرة للتنظيم في تلك الأنفاق . وقد اختلفت ابعاد هذه الانفاق وفقا” لطبيعة الارض والغاية من حفرها واستخدامها والوقت الذي توفر للتنظيم الارهابي لحفرها واعدادها !

ستراتيجية حرب الانفاق

الانفاق اسلوب دفاعي استخدم في عدد من الحروب والصراعات العسكرية في العصر الحديث لتفادي الرصد وضربات الطائرات او المدفعية ولتفادي الاشتباك مع قوات كبيرة ، حيث كانت البداية الفعلية الاوسع لحرب الانفاق في الحرب الفيتنامية 1955 – 1975 حيث لجأ الفييتكونج الي حفر شبكة واسعة جدا من الانفاق بهدف مواجهة القوات الامريكية وقوات فيتنام الجنوبية وعرفت بأنفاق كو شي . وقد امتد طول شبكة الانفاق الى أكثر من 250 كلم. وضمت الانفاق مطابخ وغرف نوم ومصانع سلاح ومستشفيات ومسارح وقاعات تسلية وغيرها اي انها مدن متكاملة تحت الارض.. كما استخدمت الانفاق في الحرب الافغانية ضد القوات السوفيتية 1979-1989 حيث قام الافغانيون بحفر الكهوف والخنادق لتحميهم من الضربات الجوية السوفيتية ، وكذلك في الهجوم على بعض الاهداف الحيوية المهمة مثل معركة فتح خوست والسيطرة على مطارها عام 1989 .. كما استخدمت الانفاق في حرب البوسنة والهرسك 1992 – 1995 خصوصا” ابان حصار العاصمة ، عندما اقترح احد الافغان العرب وهو ابو عمر المصرب حفر نفق لخرق الحصار المفروض على سراييفو . وقد استخدمت ولازالت ستراتيجية حرب الانفاق من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة ، حيث ساعدت طبيعة الارض الرملية على حفر الأنفاق فيها بسهولة وسرعة.. وكانت أولى الأنفاق بين رفح وسيناء المصرية بهدف تهريب البضائع والسلاح لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي . ثم سرعان ما تطورت ستراتيجية حرب الانفاق لتنفيذ هجمات ضد القوات الصهيونية على الشريط الحدودي.. وقد قدر عدد الانفاق انذاك بنحو 3000 نفق ساهمت في تلبية الاحتياجات الاساسية لمليون نصف المليون نسمة، كما ساهمت الانفاق في تهريب كميات ضخمة من السلاح والعتاد.. وقد شهدت ساحة الحرب في سوريا منذ عام 2011 استخداما واسعا” لاستراتيجية حرب الانفاق من قبل عناصر المعارضة السورية للتسلل الى معسكرات الجيش السوري واتنقل والظهور خلف القطعات العسكرية . وقد استخدمت جبهة البوليساريو استراتيجية حرب الانفاق في الصحراء المغربية والتي استخدمت لاستهداف القوات المغربية..

متطلبات حفر واستخدام

الانفاق

من أهم متطلبات حفر الأنفاق هي التحـريات الجيولوجية اللازمة لأجل تحديد المسار الدقيق للنفق مع الأخذ في عين الاعتبار المشاكل المختلفة أثنـاء حفر الأنفاق وكذلك التكاليف المادية لإجراء عمليات الحفر والبناء والتدعيم . مع العلم أن معظم الانفاق خاصة طويلة المسار منها تكون منحنية أو متعرجة اي غير مستقيمة وذلك لتفادي المناطق التي تحتوي على صخور صلبة لسهولة الحفر فيها ولاختصار الوقت والتكلفة, فكلما كان الصخر لينا وغير ثابت ازدادت مخاوف تهدم النفق لذا يكون المقطع اهليجي هو الحل المناسب في هذه الحالة ،اما في الأرض الطينية فيأخذ المقطع شكل دائري ، وغالبا” يكون مقطع النفق بمثابة مستطيل أو نصف دائري في انفاق المشاة أما الانفاق التي تستخدم كطرق تنقل فتكون بأشكال متنوعة “مستطيل أو حدوة حصان. ويتم تدعيم الانفاق تحت الأرض خوفا من سقوط السقف ،بواسطة بطانة تصنع بمواد مختلفة منها: خشب, بلاستيك ،معادن, خرسانة مسلحة.

أما طرق حفر وأنشاء الأنفاق، فتتم بطريقتين مختلفتين هما:

1.طريقة الحفر المكشوف أو الردم CUT AND COVER : تسخدم هذه الطريقة لإنشاء الأنفاق التي تكون قريبة جداً من السطح، وهي ببساطة حفر النفق كخندق ثم إعادة بناء السطح.

2 .طريقة الثقب والتفجير DRILL AND BLAST : وهذه الطريقة تحتاج الى استخدام المتفجرات أو آلات ثقب هيدروليكية وكهربائية تقوم بعمل ثقوب في واجهة النفق الصخرية وبعمق أفقي يصل إلى بضعة أمتار حسب إمكانية الآلات، ومن ثم تملأ هذه الثقوب بالمتفجرات. وهذه الطريقة تستخدم في المنــــــــــاطق الصخرية الصلبة .

ومن المهم جدا” أن نعرف بأن إنشاء النفق هو عملية تتطلب كثير من الأمور الأخرى المهمة كتأمين التهوية و الصيانة وعمليات التسليح التي تخـــــــــــتلف من مكان إلى آخر.

تنظيم داعش وحرب الانفاق

اتجه تنظيم داعش الارهابي في العراق منذ عام 2014 الى استخدام الانفاق لأغراض هجومية ودفاعية ولوجستية . حيث عثرت القوات المسلحة العراقية على شبكات معقدة وواسعة من الانفاق في المناطق المحررة ، التي حفرها التنظيم تحت الأرض في ساحات المعارك وكان الحفر فيها يتم بشكل متقن وملائم للبيئة ومتطلبات المعارك. بل وجدت القوات العراقية في هذه الأنفاق غرفا وقاعات ومستشفيات ، وتمتد عدة كيلومترات وتربط مناطق مختلفة . كما تم العثور على نفق في منطقة “الحولي” قيد الانشاء، يؤدي الى المجمع الحكومي بناحية البغدادي، كما قام داعش بتفجير نفق تحت موقع عسكري بمدينة الرمادي، أسفر عن استشهاد نحو 50 جندياً عراقياً .

كما تم الكشف عام 2015 عن وجود ما يزيد عن 30 الى 40 نفق في منطقة “سنجار” مرتبط بشبكة اكبر ومتواصلة تحت الارض , تابعة للتنظيم الارهابي داعش , يستخدمها للاختباء وتخزين مؤونه وتنظيم خططه كمقرات قيادة مخفية. كما عثرت القوات المسلحة العراقية آذار/ مارس 2016 على انفاق محصنة لتنظيم داعش في منطقة الفحيلات بالقرب من عامرية الفلوجة، في محافظة الانبار ، وسبق للقوات العراقية ان عثرت على شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض في مدينة بيجي، شمال تكريت، بعد تحريرها من تنظيم داعش تمتد لعدة كيلومترات، كما قام التنظيم بحفر شبكة واسعة من الانفاق في مدينة الفلوجة وجزيرة الخالدية . وسبق أن عثر الجيش العراقي في عام 2014 على شبكة واسعة من الانفاق في منطقة جبال حمرين بالإضافة التي يتخذها تنظيم داعش كمعســـــكر لعناصره الارهابية.

وتدل المعلومات والتقارير الاستخبارية أن تنظيم داعش قام بحفر شبكة واسعة ومعقدة من الانفاق في مدينة الموصل في اطار معركته الدفاعية ضد القوات الحكومية العراقية التي اصبحت على بعد 60 كلم من المدينة , ويستهدف تنظيم داعش من وراء شبكة الانفاق في الموصل ربط الأحياء فيما بينها وتسهيل تحركات قادة التنظيم في المدينة، التي تحوي أكبر عدد من قادته. وقد اشارت تقارير من داخل الموصل الى اعمال حفر للأنفاق في المنطقة القريبة من مقر الفرقة الثانية ومنشأة الكندي سابقا” ، بالإضافة إلى نفق آخر يتواجد في التلة المجاورة لحي السويس، إلى ذلك، يجري التجهيز لأنفاق في حي الدندان ، في شارع المسلخ، ويمتد النفق من السدة إلى قرب المضخة بجانب جامع الحميد. كما تحدث الشهود عن وجود أكثر من خندق تم إنجازه في نفس ذلك الحي منذ فترة. كما تجري في حي الزهور عمليات حفر في التلة المؤدية لنهاية الفرع المجاور لعمارة عزيز فتحي .

أساليب قتال الانفاق

استنادا” لما سبق فمن الواضح أن الانفاق تستخدم بشكل أساسي في صفحة الدفاع للحماية من تأثير القصف المدفعي والجوي ، فضلا” عن استخدامها في تسهيل تنقل المقاتلين بعيدا” عن الرصد والمراقبة .

وقد استخدمت الانفاق بفعـــــالية في خرق الحصارات حول المدن باعتبارها طرق مواصلات لأغراض الدعم اللوجستي ، وتأمين الارزاق والمؤن والاعتدة والاسلحة .

أما في صفحة الهجوم فان اسلوب حفر الأنفاق استخدم بفعالية للالتفاف والظهور خلف القوات المهاجمة لمباغتتها ، كذلك استخدم اسلوب الانفاق لمهاجمة الاهداف الحيوية المحصنة والتي يصعب اختراق دفاعاتها جبهويا” . كما استخدمت الانفاق كمواقع لإطلاق الصواريخ والهاونات ضد الاهداف المحمية والمدافع عنها بشكل جيد .

ولقد أظهرت تجارب الحروب في فيتنام أن الانفاق استخدمت كمقرات للقيادة والسيطرة وكذلك كمستشفيات ميدانية ومعسكرات مواصلات لاستراحة المقاتلين ، فضلا” عن استخدامها كمخازن للأسلحة ومواد تموين القتال وكمصانع وورش للذخيرة والاسلحة ، وأشارت المعلومات الاستخبارية وما عثرت عليه القوات العراقية في أنفاق القيارة أن تنظيم داعــــــش زود الانفاق بوسائل اتصال عبر الاقمار الصناعية وعلى الشبكة العنكبوتية .

مستقبل حرب الانفاق

في ضوء الهزائم المتلاحقة التي لحقت بتنظيم داعش الارهابي على ايدي ابطال الجيش العراقي والحشد الشعبي فان تنظيم داعش بات يدرك أن قدرته على الصمود باتت محدودة وأن ايامه على الاراضي العراقية اقتربت من نهايتها ، لذلك فانه من المتوقع أن يتحول تنظيم داعش الى اسلوب “حرب العصابات” , باستخدام اساليب قتال من خلال الانفاق يقوم داعش حاليا بحفرها لتفادي الرصد وضربات الطائرات او المدفعية ولتفادي الاشتباك مع قوات كبيرة باستخدام مفارز قتالية عالية التدريب ومتوسطة التسليح سريعة الحركة تتحرك عبر شبكات معقدة من الانفاق للقيام بهجمات صغيرة ومنسقة لتحقيق اهداف تكتيكية اكبر . وهذا سيفرض على القوات المسلحة العراقية استخدام اساليب وتكتيكات قتالية جديدة ومتطورة تعتمد على تكنولوجيات الرصد والمراقبة بالأقمار الصناعية لكشف هذه الانفاق وتدميرها وحرمان تنظيم داعش الارهابي من استخدامها .

{ خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية