– September 6, 2016

جريمة إنتحال الصفات مشمولة بالعفو –مقالات – طارق حرب

حملت الينا الانباء يوم 2016/9/5 انه تم القبض على احدهم بتهمة انتحال صفة قائد في الحشد الشعبي ونقول في ذلك ان جريمة انتحال الصفات مشمولة بالعفو الوارد بقرار البرلمان يوم 2016/8/25 اذا كان انتحال الصفة قبل هذا التاريخ اما اذا تم انتحال الصفة بعد هذا التاريخ فانها غير مشمولة بالعفو والذي يبدو انها سابقة في تاريخ العفو لان وسائل الاعلام تذكر انه تم البحث عنه لمدة تزيد عن الشهر من القبض عليه وانه كان متواريا عن الانظار واذا كان هذا قد ارتكب جريمة انتحال الصفات وغير مشمول بالعفو فانه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن هذه الجريمة التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف على وفق احكام المادة (21/6) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 شانها شان الجرائم المخلة بالشرف الاخرى كجريمة الاختلاس والتزوير والاحتيال والرشوة واعتبارها كذلك له اثار جسيمة من بينها حرمانه من التوظف اذ لا يجوز توظيف شخص في وظائف الدولة كان قد ارتكب احدى الجرائم المخلة بالشرف طبقا لاحكام القانون المدني رقم (24) لسنة 1960 كما انه لا يجوز له الترشيح الى انتخابات البرلمان او انتخابات مجالس المحافظات لان قوانين الانتخابات تشترط فيمن يرشح ان لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف وجريمة انتحال الصفة هي جريمة انتحال الوظائف والصفات الواردة في المادة (260) من القانون السابق والواردة ايضا في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (160) لسنة 1983 والتي تتحقق بانتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة او انتحال في الوظائف المدنية العامة او وظائف قوى الامن الداخلي او تحصل بالتدخل في هذه الوظائف او اجراء عمل من اعمال هذه الوظائف دون صفة رسمية او اذن و موافقة من جهة مختصة وهذا هو تعريف هذه الجريمة الذي قرره القانون والقرار بما لا يحتاج الى شرح او تفصيل ذلك ان الحشد الشعبي من القوات المسلحة وان من ينتحل صفة قائد في الحشد الشعبي يعاقب بالعقوبة المقررة بجريمة الانتحال وكانت عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على الثلاث سنوات طبقا للمادة (260) من قانون العقوبات لكن القرار (160) لسنة 1983 جعل العقوبة السجن الذي تصل مدته الى عشر سنوات وذلك يعني انه تم تشديد العقوبة وتغيير نوع الجريمة من جنحة الى جناية ومن حالات الانتحال الشهيرة بثمانينيات القرن الماضي انتحال احدهم صفة الانتساب الى المخابرات وممارسته الابتزاز حتى كشفه ضابط شرطة برتبة ملازم يدعى عدنان في مركز شرطة الاعظمية وكانت نهاية هذا المجرم الاعدام شنقا حتى الموت والتعليق في ساحة الطبقجلي شمال الاعظمية وكذلك من دعاوى الانتحال الكبيرة انتحال ابن فنان ريفي معروف نفس هذه الصفة حتى انه جلس بجانب وزير الثقافة في حفل افتتاح المسرح الوطني في ثمانينيات القرن الماضي اما ما نعانيه في هذه الايام بشكل كبير فهو انتحال شهادات الدكترة والمسترة اي الحصول على هذه الشهادات من جهات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي .