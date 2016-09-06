قافية واو
– September 6, 2016
قافية واو
مخملي أنا ويعشقها مجنون
أسايرها بعقلي وآرى نهايتنا الجنون
لخيالها فرح ولواقعي أنا شجون
أبعد نفسي عن هواها عنوة
لكني بها مفتون
فتحت بعيناها قلبي المغلق لسنين
خطيرة متمردة لكنها كنزي المكنون
أسيرة تدعي وأميرتي في العيون
خيالها واسع دربها
شاسع بالورد مزيون
أضرمت تلك الحسناء النار
على قلبي المصون
ألا تخشين ربك فالله بخلقه شؤون
علمتني أن للعطر ألوان
على الجسد الحنون
لكني لم أر ألوانها
إلا بالخيال المسجون
تبحث عن نقاط ضعفي
وتتناسى أنها الجفون
تتفتح أوراقها أمامي
قوامها كالغصون
تأخذني إليها وبأي أرض تكون
تروقني خصال شعرها على المتون
لوحة من الجمال بأرقى الفنون
مخمليا تنعتني وصاحب القلب الحنون
جعلتني أرثيها شعرآ بقافية الواو والنون هدى هادي – بغداد