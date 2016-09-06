قافية واو

September 6, 2016

قافية واو

 مخملي أنا ويعشقها مجنون

أسايرها بعقلي وآرى نهايتنا الجنون

لخيالها فرح ولواقعي أنا شجون

أبعد نفسي عن هواها عنوة

لكني بها مفتون

فتحت بعيناها قلبي المغلق لسنين

خطيرة متمردة لكنها كنزي المكنون

أسيرة تدعي وأميرتي في العيون

خيالها واسع دربها

شاسع بالورد مزيون

أضرمت تلك الحسناء النار

 على قلبي المصون

ألا تخشين ربك فالله بخلقه شؤون

علمتني أن للعطر ألوان

على الجسد الحنون

لكني لم أر ألوانها

 إلا بالخيال المسجون

تبحث عن نقاط ضعفي

وتتناسى أنها الجفون

تتفتح أوراقها أمامي

قوامها كالغصون

تأخذني إليها وبأي أرض تكون

تروقني خصال شعرها على المتون

لوحة من الجمال بأرقى الفنون

مخمليا تنعتني وصاحب القلب الحنون

جعلتني أرثيها شعرآ بقافية الواو والنون   هدى هادي – بغداد