– September 6, 2016

أولويات المرحلة- مقالات – عبد الكاظم محمد حسون

تعمل الدول المتقدمة في وضع خطط وبرامج قصيرة الأمد وطويلة بغية تحقيق إنجازات كبيرة تصب في مصلحة المواطن وتعمل على رفع مستواه المعاشي ومستواه التعليمي والصحي والامني ورفع واقعه الاجتماعي من خلال نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وحل مشاكل المواطن الاجتماعية ونشر روح التسامح والمحبة واحترام القوانين والدساتير لتلك البلدان من خلال التعليم والاعلام الهادف الشفاف ، إلا ان أغلب بلداننا العربية ان لم نقل جميعها ومنها العراق ، نرى الأمر فيها مختلفاً كليا حيث تنعدم البرامج والستراتيجيات التي تصب في خدمة المواطن ، سوى كان منها القصيرة او بعيدة الأمد ، ولا نجد أي تشخيص لمشاكل المواطن في منطقتنا وأسبابها وطرق معالجتها ، فالعلمية معدومة وتشخيص المشاكل امرا لا يهم الحاكم ، ولا يوجد ما يشير لاهمية التخطيط ووضع الخطط والمعالاجات ، ولا يوجد احترام للزمن ، والنتيجة تجد أن أغلب مشاكل المواطن ومشاكل الدولة العربية مؤجلة دون اهتمام من قبل الحاكم على الرغم من النتائج السلبية الواضحة التي تطفــو على السطح من مشاكل متراكمة مثل الامية والمرض والفقر وقلة الوعي السياسي والبطالة وتبديد الثروات الوطنية وانتشار الفساد وانعدام الامن وانتهاك حقوقةالفرد والاعلام المزيف ، حيث شلت حركة المجتمعات العربية وهي غارقة في هموم وصراعات جانبية لا تخلو يد الحاكم من تاجيجها وتغذيتها وعلى رأسها الصراعات الطائفية والقومية ، الغرض من ذلك أشغال الناس في أمور يومية شائكة وترك الجمل بما حمل للحاكم ،والحاكم لا يهمه حال المواطن المهم الاهتمام بحالة وبحال مجموعة صغيرة من اعوانه ممن يثبتون حكمه ،أن الحاكم العربي ليس من مصلحته استقرار الوضع الداخلي لبلده ، لذلك تراه من خلال أعوانه إيجاد طرق وفبركة الأحداث التي من خلالها أشغال الشعب بها مستغلا قلة الوعي الجماهيري وميوله الدينية والعشائرية الذي هو أحد اسباب وجودها هو دور الحاكم من خلال عدم نشر التعليم البناء و الإعلام الهادف الشفاف ، و نشر التقاليد العشائرية المتخلفة والكراهية الدينية والصراعات القومية ، والسياسات التي تفرق ولا توحد ، ولم يكتف لحاكم وأجهزته القمعية بهذا ، وإنما يعمل جاهداً على ترك مشاكل وطنه وشعبه واستحداث أولويات يعطيها الإعلام والحكومة طابعا مهما ومتميزا وحتى مصيري تحت عنوان ( اولويات المرحلة) ويجعل كل أنظار الشعب مشدودة لهذه الأولويات وينسى الشعب أولويات حياته وحياة أبنائه ومصير البلد ، فكلنا يعلم قضية فلسطين التي اعتبرها الحكام العرب قضية العرب الأولى وسخروا لها الإعلام والأموال الطائلة لشراء السلاح وتنجيد الشباب لانشاء جيوش لم تهدد امن إسرائيل وتحرير الارض المغتصبة ، وإنما استخدم الحاكم تلك القوة لقهر الشعوب او تقاتل الاخوان، ومضت عقود من تاريخ دولنا دون خطط طموحة لبناء الإنسان العربي وبناء مستقبله وإنما كان كل شيء لأجل المعركة وأي معركة كانت ، انها معارك خسارة لم تطل اياماً سببت الخراب والاحتلال لأراض جديدة دون التحرير المنشود ،اضافة إلى أولويات أخرى تظهر بين حين واخر كالوحدة العربية والتوجهات القومية وأولويات دحر الاستعمار وعلى رأسها أمريكا والبوابة الشرقية والحملة الايمانية وعبد الله المؤمن ومحاربة الارهاب وغيرها ،والنتيجة ليس من تلك الأولويات قد تحقق طوال تلك الفترة الماضية على الرغم من هدر الأموال والدماء والوقت ، ولا زال المواطن العربي يراوح في مكانه غارقاً في هموم وهمية من صنع الحكام دون تغير في وضعه على كافة الصعد مقارنة بالإنجازات والنجاحات التي تحققت لصالح المواطن في أغلب الدول العالم المتقدمة ، فلا زالت الاولويات نفسها في بلداننا من صنع الحاكم ، اولويات بعيدة عن معالجة هموم المواطن في التنمية والتقدم والازدهار ، اولويات من خلالها ضاعت الفرص وضاع الوقت وضاعت الطاقات وهدرت الموارد ، وإنما هي أولويات الحاكم الظالم.