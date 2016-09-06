– September 6, 2016

الخميسي .. من سعاد حسني إلى المتدربة الخليجية 7 –مقالات – عكاب سالم الطاهر

منتصف عام 1973 استقدمت جريدة الثورة، مجموعة من الكتاب والصحفيين المصريين. معظمهم، ان لم نقل جميعهم، من اليسار: الناصري والشيوعي (المؤيد للسياسة السوفيتية). وضمت المجموعة بعض المستقلين، الا انهم يساريون ايضاً. ووراء استقدامهم، كانت هناك دوافع سياسية ومهنية ومع ان جريدة الثورة- قبل ذلك- ضمت كتاباً عرباً من: سورية ولبنان وفلسطين والسودان، الا انها لم تضم في اسرتها كتاباً وصحفيين مصريين (اذا استثنينا الدكتور خليل صابات الذي تعاقد مع الجريدة كخبير اعلامي).

بدأ وصول المجموعة على دفعات شملت: احمد عباس صالح، رئيس تحرير مجلة (الكاتب) المصرية، وصاحب المسلسل الشهير (اليمين واليسار في الاسلام)، وجاء: طاهر عبد الحكيم وسعد التايه ومحمد حجازي وسعد زغلول ونبيل زكي ومصطفى زكي ومصطفى طيبة.

الان ان الابرز من بين الذين قدموا من مصر للعمل في جريدة الثورة، كان (عبد الرحمن الخميسي). كان شخصية مثيرة للجدل: اذ يصعب تقبلها، ويصعب وفضها؟! وعن الخميسي قال الشاعر المصري فاروق شوشة: (انه مبدع شامل، فهو شاعر وقاص ومؤلف مسرحي وكاتب وصحفي ومؤلف اذاعي. وهو ممثل ومخرج وعازف وصاحب فرقة موسيقية…) واضيف لهذه الصفات: نصير السلام والحائز على وسام لينين وعاشق الغربة والصحفي في جريدة الثورة البغدادية عام 1973 و… و.. وتتعدد حروف العطف على ما قبلها.. حل الشاعر والفنان عبد الرحمن الخميسي في بغداد منتصف عام 1973 للعمل في الاعلام العراقي الصحفي (جريدة الثورة) وكذلك التلفزيون. وكانت ثمة آمال معلقة على امكاناته. ووعد الخميسي الجهات العارقية ذات العلاقة بتلحين (اوبريت) موسيقى. وتجاوبت تلك الجهات معه. فتم شراء الاجهزة، واستئجار شقة لسكن الخميسي وشراء سيارة سجلها باسمه (ادخال كمركي) لاستخدامها في تنقلاته. تلك كانت بعض التسهيلات والامتيازات المعلنة التي حصل عليها الخميسي من الجهات العراقية الاعلامية. فضلاً عن راتبه من جريدة الثورة واجوره من التلفزيون.

المتدربة الخليجية

وخلال تردده على مبنى الاذاعة والتلفزيون، تعرف على شابة خليجية، كانت تتلقى تدريباً في (معهد التدريب الاذاعي والتلفزيوني) كان عمرها اقل من نصف عمر الخميسي. ويبدو ان هذه الفنانة المتدربة، وهي تقترن بعبد الرحمن الخميسي، زوجاً لها، قد توقعت ان يقدمها الخميسي للجمهور فنانة يشار لها، كما فعل حين اكتشف الفنانة المصرية سعاد حسني، وقد تحصل على مكسب فني مماثل. لكن حسابات بيدر الجهات العراقية والمتدربة الخليجية، لم تتفق مع حسابات حقل الخميسي.

تابعت الخميسي

من خلال عملي الاداري والصحفي بجريدة الثورة، تابعت ما كان يقدمه الخميسي. واتذكر انه لم ينشر في الجريدة، سوى موضوعات قليلة جداً. ومن ثم غاب عن الجريدة، سافر الى موسكو. ومضت مدة طويلة على انقطاعه عن عمله في العراق. وفي موسكو عجز عن تسديد تكاليف اقامته في الفندق، فحجزت ادارة الفندق جوازه. ولانه محرر في جريدة الثورة، تدخلت السفارة العراقية هناك، فدفعت اجور اقامته بالفندق وطالبت جريدة الثورة بتسديدها. وفي بغداد توجهت زوجته الى الجريدة متسائلة عن الزوج الخميسي الغائب ومطالبة بصرف راتبه. وكان موقف (عدم الرضا) هو ما يلخص علاقة الخميسي بالجريدة. في اجواء كهذه عاد الخميسي للعراق وتوجه للجريدة. وقدم طلباً بصرف رواتبه المتراكمة. وعندما ترددت بالموافقة على طلبه، انفعل الخميسي قائلاً: (امض الورقة وخلصني). ومضيت (الورقة) واستلم اجوره. وغاب مجدداً. الخميسي المولود عام 1920 انتقل الى جوار ربه عام 1987رحمه الله.