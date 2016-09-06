– September 6, 2016

الموصل والفترة المظلمة – مقالات – عبد الوهاب الجرجري

منذ اكثر من عامين ومدينة الموصل ومحافظة نينوى والمناطق الاخرى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش ترزح تحت احتلال غاشم جاثم على صدرها احتلال اثر وبـــــــشكل كبير على مختلف الانشطة الحياتية فيها خاصة الجوانب الاقتصـــــادية والاجتماعية وحتى العلمية والثقافية.

حيث تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان بشكل ملفت للنظر اذ يعيش السكان الرازحون تحت احتلال تنظيم داعش في فقر مدقع بسبب سياسة التجويع والافقار الشديدة التي اتبعها ويتبعها هذا التنظيم بحق السكان وفرضه الضرائب والجبايات والاتاوات على مصادر ارزاقهم المختلفة فضلا عن توقف اغلب اصحاب الحرف والصناعات عن مزاولة اعمالهم وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير ومما زاد في معاناة السكان سوءاً هو قيام الحكومة بإيقاف صرف رواتب الموظفين القابعين تحت سيطرة تنظيم داعش اذ تعد هذه الرواتب مصدر الدخل الرئيسي والوحيد للكثير منهم , هذه العوامل جعلت مدينــــــــــة الموصل والمـــــــناطق الاخرى الغير خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية تعيش في ظروف اقتصادية ومعيــــشية غاية في السوء .

ومن الجانب الاجتماعي افرز تنظيم داعش الكثير من المشاكل الاجتماعية بعضها يتعلق بتشتت بعض الاسر وانقسامها الى قسمين احدهما مهجر في مخيمات النزوح والاخر رازح تحت وطأة الاحتلال فضلا عن تفكك بعض الاسر وانقسامها بين مؤيد ومعارض لأفعال هذا التنظيم فبعضهم انظم الى داعش والقسم الاخر وقف بالضد منه, ومن المشاكل الاخرى ازدياد اعداد الارامل بسبب المجازر التي ارتكبها هذا التنظيم بحق المواطنين الابرياء المخالفين لأنظمته وتعليماته الامر الذي ازداد معه عدد الايتام وترك الكثير من الاسر بلا معيل ، اما الزواج فقد قلت نسبه بشكل كبير بسبب عزوف الشباب عنه لتدهور اوضاعهم المعيشية ان المشاكل الاسرية التي افرزها تنظيم داعش تنذر في ظهور نوعين من العائلات يطلق عليهما المختصين في علم الاجتماع بـــ (العائلة العزباء) و (العائلة وحيدة الابوين) فالأولى تقودها نساء لم تتح لهن فرص الزواج والثانية تتكون من نساء ارامل او مطلقات وتقع على كلاهما اعباء رعاية واعالة اســـرها الذين عادة ما يكونون صغار الســـن يضاف الى ذلك كله ما قام به هذا التنظيم من عمليات قتل وتهجير ومجازر وجرائم كبرى أثَرَت بشكل كبير على النسيج المجتمعي في البلاد.

اما على الصعيد العلمي والمعرفي فقد اصيبت الحركة العلمية بالشلل التام بسبب توقف المؤسسات التربوية والتعليمية عن اداء مهامها الانسانية في تنوير العقول واخراجها من غياهب الظلام اذ قام تنظيم داعش بإلغاء المناهج الدراسية واصدر مناهج اخرى تدعو الى القتل وسفك الدماء وتشيع افكار التطرف والارهاب مما حدا بالمواطنين الى عدم ارسال ابنائهم الى المدارس، يضاف الى ذلك ضياع المستقبل الدراسي لطلبة المراحل الثانوية والجامعات على حد سواء وعلى مدى عامين متتاليين حرمت محافظة نينوى والمناطق الاخرى الخاضعة لسيطرة داعش من آلاف الخريجين وفي شتى الاختصاصات وهذا ما يريده هذا التنظيم بان يسود الجهل وتشيع ثقافة القتل والتطرف الاعمى لان الافكار الهدامة تجد من الجهل بيئة مناسبة لتنتشر فيها كانتشار النار في الهشيم .

ما ذكرناه في هذا المقال من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية هو بداية لتدهور مجتمع باسره اذا ما خطت الحكومة العراقية خطوات جادة لتحرير مدينة الموصل و محافظة نينوى والمناطق الاخرى التي اغتصبها تنظيم داعش فكل يوم يمر وتبقى هذه المدن دون تحرير هو زيادة في معاناة السكان الذين باتوا يعيشون في سجن كبير في شظف من العيش وقلة في الموارد والارزاق فهم يعيشون في فوضى و تدهور اقتصادي واجتماعي وجمود ثقافي..