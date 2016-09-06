الدفاع والداخلية .. إلى أين ؟ – مقالات – ثامر مراد

– September 6, 2016

كلما سمعتُ كلمة وزارة الدفاع يسافر ذهني الى مسافات بعيدة في رحلة الزمن الماضي البسيط والمعقد في نفس الوقت حيث تحل على ذهني صور الزملاء وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في مساحات شاسعة تمتد على طول حدود الوطن من أقصى الشمال الى أقصى نقطة في الجنوب.

أحياناً تحل على ذهني صور أخرى مقتبسة من قصص ألأفلام الحربية التي سطرتها أقلام عمالقة ألأدب العالمي مثل الحرب والسلام أو الدون الهادئ أو الحرب بين الشمالتباين آراء خبراء قانون بشأن منح الجنسية للمولودين في الأجواء والبحار

ألأمريكي والجنوب حيث الحرب التي نتجت عنها رواية ذهب مع الريح. أو ربما يثور ذهني في حالات مأساوية أخرى ليستذكر عندها قصص المآسي الكثيرة التي مررتُ بها مع زملائي في أزمنة ماضية معقدة وليست بسيطة حيث الموت يلفنا من جميع ألأتجاهات وسنوات أسر مزقت أرواحنا المعنوية بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى. كل هذه ألأشياء تنتمي الى وزارة الدفاع وهياكلها المعقدة. أما وزارة الداخلية – فهي تغذي ذهني بصور أخرى أكثر رعباً وخوفاً على طول كل السنوات التي عصفت بالعراق حيث – رجال ألأمن المنتشرين في كل الساحات وألأزقة والطرقات بملابسهم المدنية المفضوحة وهم يراقبون هذا أو ذاك لتخط أقلامهم تهم متعددة يستجمعونها عن هذا الشخص أو ذلك الطالب الجامعي الذي ينتمي الى حزب محظور في زمن معين من هذا التاريخ ألاسود في الماضي والحاضر والمستقبل.

منذ أن كنت في ألأبتدائية – في السيتينات وأنا أحلم أن أنخرط أما في الدفاع أو الداخلية لأكون شخصا يهابه ألآخرون لكنني لم أفلح لأعتبارات شخصية أو صحية تتعلق بقياس الجسد أو نوعية القوة التحملية لسباقات المسافات البعيدة , مع ذلك أشكر الله كثيرا لأنني ذهبت الى جامعة مدنية وليست عسكرية – أيضاً لأعتبارات شخصية أخرى. الدافع الذي جعلني أذكر هاتين الوزارتين هي تسريب ألأخبار من قبل بعض وسائل ألأعلام في الزمن الحاضر العصيب الذي يمر به البلد الجريح – العراق- في أجزاء متعددة من زواياه . أحدهم يقول أن العبادي يحاول ترشيح وزراء للداخلية والدفاع من الموالين له مئة في المئة وألأخر يقول بأن رئيس الوزراء يحاول تقديم أحد القادة ” الفريق رائد شاكر أو حسين العوادي أو اللواء في حرس الحدود عامر صدام” لأشغال وزارة الداخلية.

وهناك رأي آخر يقول من أن العبادي يحاول تسليم الداخلية الى المكون السني والدفاع الى المكون الشيعي للتخلص من المبدأ السائد وهو الدفاع للسنة والداخلية للشيعة , وقد ذكر رأي آخر من أن العبادي يحاول تقديم شخصية تكنوقراط وعدم الرجوع الى المشاورات مع الكتل السياسية.

كمواطن بسيط لايهمني إن كان المرشح للداخلية أو الدفاع من المكون السني أو الـــــــشيعي أو المسيحي ولكن كل مايهمني أن يكون الشخص القادم الى أي مركز من تلك المراكز المهمة – عادلاً نزيهاً يفــــضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية مهما كانت صغيرة أو كبيرة ويضع أمام عينــــــــيهِ نظرية الوطن وألأرض والـــــسيادة وتطبيق العدالة عندها سننام مطمئنين لانخاف شيئاً ضمن حدود القانون .

سيكون البلد في أزهى حال لو حصلنا على وزير داخلية أو وزير دفاع بتلك الصورة المذكورة أعلاه .تحية للدفاع والداخلية وتحية لأرض العراق من أقصى نقطة الى أقصى نقطة.