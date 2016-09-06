الصبر والفرج – مقالات– فيصل جاسم العايش

– September 6, 2016

ها نحن نعود الى الصبر مجدداً، سلوى الحالمين بغد افضل ممن يدعونا من كل المصلحين الاجتماعيين والاديان والفلاسفة الى ان نكون صابرين على حالنا بانتظار قدوم الفرج.

انتهك هولاكو وجيوشه الجرارة بلادنا ورغم كل ما حل بنا فانهم قالوا لنا اصبرواً فالصبر مفتاح الفرج

، وهجم تيمورلنك على تاريخنا وحضارتنا وما زلنا صابرين، وحكمنا ملوك وجبابرة قساة واغبياء منذ الدولة العباسية حين صار امر الدولة بيد المماليك وظلت مقولة الصبر مفتاح الفرج عنواناً ابدياً لنا ولاجيالنا السابقة والحاضرة ويبدو انها ستبقى لاجيالنا اللاحقة ايضاً.نصاب بالكوارث منذ ايام الطاعون الذي اجتاح بغداد ومنذ ثورة النهر واندفاع الماء في فيضان مريب الى الناس وبيوتهم ونحن نقول كل صباح وكل مساء ان الصبر مفتاح الفرج. واذا كان الصبر باباً او قفلاً فانه لابد له من مفتاح وهذا المفتاح ليس سوى الفرج الذي يبدو انه مفتاح مكسور لا يفتح باباً ولا قفلاً، لكي تستمر هذه المعادلة المأساوية في حياتنا التي جعلتنا نائمين على وسائدنا غير قادرين على فعل اي شيء معلوم ومنظور لتغيير الواقع المرير. الدعاة ورجال السياسة والدين ومعلمو الطلبة في مدارسهم واباؤنا وامهاتنا واخواننا في الرضاعة يطالبوننا بأن نصبر، ولقد صبرنا كثيراً حتى قيل (عيل صبري) اي نفذ الصبر من جعبتي وليس سوى التعلل امتثالاً لقول الشاعر.

اعلل النفس بالامال ارقبها

ما اضيق العيش لو لا فسحة الامل

ولقد ضاق العيش دونما فسحة، وازداد التعلل بالامال وترقبها دون اي نتيجة مقنعة وتعودنا على الحنوع صابرين على ما يحيط بنا من مآسٍ وكوارث رافعين ايدينا بالدعاء، عسى ان تـــــزول الغمة ولا تزول. ترى كم عدد السنوات والعقود والقرون التي صبرنا بها على ما حــــل بنا وكم عدد من فقدنا ومن سنفقد منذ حروب الردة وحتى تفجيير الكــــرادة ونحن صابرون عسى ان يغير الله الحال الى حال اخر، وما زلنا نعلم اطفالنا ان يصبروا ويصبروا على كل ما يصيبهم تخديراً لعقولهم وقلوبهم، كحبة فاليوم تستدعيك الى النوم على سريرك على امل ان تستيقظ ذات اليوم فتجد ان المفتاح قد بدأ يعمل على باب الفرج!