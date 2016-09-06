– September 6, 2016

الدجل الانتخابي – مقالات – محمد الشمري

يروى انه في احدى الدورات الانتخابية اجتمع احد المرشحين بأبناء القرية في بيت كبير وجهائها ووعدهم بأنه سيعمل على مد انبوب للماء الصالح للشرب الى قريتهم وبعد فوزه لم يكلف نفسه حتى السؤال عن احوالها. وفي الانتخابات التي تلتها عاد صاحبنا من جديد وجمع ابناء القرية في نفس المكان وطالبهم بإعادة انتخابه وانه سيعمل لهم كذا وكذا..!!! قام شيخ القرية وناول السيد المرشح “طاسة” فيها ماء من النهر الذي يشربون منه وهو مليء بالطحالب. وهنا بقي السيد المرشح ماسكا بالطاسة وهو متحير فإن شرب فقد يمرض وان لم يشرب فسوف يصاب بالحرج امام ابناء القرية حتى نزلت دمعة من عينه. فسأله الشيخ(مالذي يبكيك فكلنا سوف ننتخبك يا استاذ). فأجاب(تذكرت عطش الحسين)..! فعاد ابناء القرية لانتخابه مرة أخرى! هكذا هم يستغلون الجانب العاطفي ويتاجرون بقضية الامام الحسين لتحقيق مبتغاهم الانتخابي في ضوء سذاجة البعض من عامة الناس وهؤلاء البعض هم الاغلبية للاسف وما كان ليكون هذا حالنا لو اننا تعاملنا بمنطق العقل لا العاطفة، لو اننا لم نسمح لتلك الثلة الفاسدة المتاجرة بمبادئ الثورة الحسينية ولبس اقنعة التقوى والورع المزيفة، لو اننا نعي حقا معنى تلك الثورة الرافضة للظلم والفساد، لو اننا نمتلك ارثا بسيطا من المعاني الحقيقية لتلك الثورة، وللاسف المتاجرة لا تأتي فقط من الذين يسعون للجلوس على المقعد البرلماني، وانما من بعض المحسوبين على التيار الاسلامي ممن يرتدون العمائم لمجرد ان يقال عنه رجل دين وهو في حقيقته دجال اثيم.