– September 6, 2016

عذراً حمورابي – مقالات- رفعت صبري البياتي

وانا اعيد فقرات المسلة التي سطرت فيها روح القانون وحددت المسؤولية للشخص والدولة والمجتمع . يا لها من فقرات قانونية يعجز فقهاء القانون عن وضع بدائل لها .

عذراً حمورابي حطموا مسلتك وابدعوا بما هو سيء للفرد والدولة والمجتمع ها هم انصارك يتفرجون على ما يدور في البلد .

– السلطة تحمي نفسها خلف كتل كونكريتية وتتمتع باعلى الامتيازات لا وجود لها الا في جنات الخلد وكأن الساكنيها انبياء . سياسيون يسرحون ويمرحون ويبذخون بالمال العام بدون رقيب سوى كتلهم الكونكريتية عفواً مايسمى الكتل السياسية تحميهم من الرقابة والمحاسبة .

والشعب يقتل ويباد بالمفخخات والاغتيالات والطائفية تسود والمناطقية شريعة القاب اصبحت بالبلد .

ملكوا الدولة باسرها ثرواتها وشعبها لا حول ولا قوة له .

– كلهم ينادون محاسبة الفساد كلهم ينادون محاربة الطائفية ولا اعرف سيدي حمورابي من هم الطائفيون .

– برلمان ويا له من برلمان امتيازات لا مثيل لها باي برلمان بالعالم رواتب مكافأة سكن حمايات .

بدل ان يحموا الشعب يحموا انفسهم فقط .

ماذا قدموا للمواطن ؟

سوى العراك ورمي القناني الفارغة فيما بينهم وتعطيل الدولة .

لمصالحهم اسرع مايكون تشريع القوانين اما للشعب فيؤجل ويؤجل او يوضع على الرف.

عذراً سيدي حمورابي لا تتألم لو خرجت الان لم تجد من يناصرك او يسمع موادك القانونية لأعتقلوك او هجروك او اغتالوك .

لا مجال لدعوة الحق بين الفاسدين .

لامجال للاصلاح بين الطائفيين .

لا مجال للابداع في دولة محاصصة هذا لك وهذا لي .

استاذنا حمورابي هل نسيت ان تضع لهم مادة قانونية لتلجمهم وتحد من تصرفاتهم اللاقانونية؟

الشعب يموت حراً لاوجود للكهرباء .

الشعب يموت جوعاً من الفقر .

الشعب يباد بالمفخخات والاغتيالات .

– لم تكن هناك وقفة جادة من كل من يحكم ما العمل لتصحيح الوضع الراهن ؟

– نسمع خطب وتصريحات انشائية فقط .

– استأذنك استاذنا حمورابي لم اقصد العتب عليك بل اقف اجلالاً لشريعتك التي يقدسها العالم ونحن نحطمها بايدينا .

لك الله يا عراق ….

لك الله يا شعب العراق ….