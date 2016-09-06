– September 6, 2016

الدوّرة البارالمبية تفتتح اليوم والبعثة العراقية تحظى بإهتمام إعلامي كبير

رسول يرفع راية الله أكبر وأبطال المعاقين يخضعون لفحص المنشّطات العشوائي

ريودي جانيرو – خالد جاسم

{ موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

مع الإنطلاق غير الرسمي لفعاليات بارالمبياد ريودي جانيرو في نسخته الخامسة عشرة منذ يوم اول أمس الأثنين في فعاليات السباحة للنساء وبعض سباقات ألعاب القوى , إلا ان الإفتتاح الرسمي للحدث جرى اليوم في ملعب ماراكانا الشهير في هذه المدينة الجميلة الغافية على ضفاف الأطلسي وسط إجراءات أمنية مشددة وصريحة سبقت الإفتتاح بيومين , وتزامنت مع أزمة سياسية تعصف بالبلد المنظم منذ أيام عندما تمت إقالة الرئيسة ديلما روسيف من رئاسة البلاد بما يشبه الإنقلاب البرلماني العاصف برغم إن كثيرين وجدوا في هذا الانقلاب الديموقراطي الأبيض بمثابة خاتمة متوقعة لمسلسل صراع طويل على السلطة ,لكنه في نظر اخرين لايشكل نهاية أو تسوية نهائية للأزمة السياسية الساخنة في هذه البلاد المترامية الأطراف وتقترب من حجم القارة, والمتزامنة مع حدة الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تضرب بلاد السامبا في مقتل صريح كان من بين إفرازاته سحب الدعم الحكومي عن الحدث البارالمبي بما يهدد بأزمة رياضية قادمة بين الحكومة البرازيلية واللجنة البارالمبية وقبلها اللجنة الاولمبية الدولية بسبب عدم إيفاء الحكومة البرازيلية بتعهداتها المكتوبة في دعم الإستضافة الرسمية للحدث الرياضي المزدوج .

إستعراض عراقي

أسندت الى الرباع الدولي رسول كاظم حامل الوسام الفضي في بارالمبياد لندن 2012 والمرشح الساخن لخطف أحد الأوسمة في البارالمبياد الجاري مهمة شرف حمل العلم العراقي في حفل الإفتتاح الرسمي للبارالمبياد اليوم الأربعاء بمشاركة كافة أعضاء البعثة البارالمبية العراقية المتواجدة في القرية الأولمبية فقط حيث إرتدى أفراد البعثة زيا جميلا مؤلفا من بنطلون وقميص أبيضا اللون وسترة زيتونية مع أربطة عنق أنيقة زيتونية فاتحة نقش عليها شعار البارالمبياد مع اسم العراق باللغة الانكليزية . ومع بدء التدشين الرسمي للدورة ماتزال قضية إبعاد روسيا عن هذا الحدث مجال إهتمام واسع وكبير هنا في ريودي جانيرو بالنظر لما يمثله الروس من ثقل كبير , ولأن القضية مرتبطة بالمنشطات التي تحتل إهتماما خاصا من قبل اللجنة البارالمبية الدولية التي كانت قد إتخذت قرار عاصفا بإبعاد الرياضيين الروس من ذوي الإحتياجات الخاصة عن الدورة البارالمبية الحالية في السابع من اب الماضي , بعد أن أعلنت لجنة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) المستقلة، برئاسة ريتشارد ماكلارين، في تموز الماضي، في مدينة تورونتو الكندية، أن منظومة تحت إدارة الحكومة الروسية لاستخدام المنشطات كانت تعمل في روسيا، الأمر الذي نفته الجهات الروسية المعنية , وقدم التقرير معلومات عن 35 اختبارا للكشف عن المنشطات إيجابية في مجال الرياضة البارالمبية، التي اختفت في الفترة بين العامين 2012 و2015 , الأمر الذي دفع الروس الى الطعن بقرار المحكمة الرياضية القاضي بتأييد إستبعادهم عن دورة الألعاب البارالمبية وهو إستبعاد كان مصدر سعادة كبيرة لدى خصوم الروس ( على طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد ) في التنافس على الأوسمة الكثيرة , خصوصا الاميركان والصينيين برغم إختلاف هاتين الدولتين في التعاطي السياسي وغيره مع الدب الروسي المبعد والمتقاعد رغم أنفه عن هذا الحدث الكبير . وعلى ذكر المنشطات فقد خضع بعض الرياضيين العراقيين لفحوصات عينية عشوائية للمنشطات قبيل دخولهم ميدان التنافس الحقيقي في البارالمبياد الحالي وهو إجراء روتيني خضعت له كل البعثات المشاركة ويحدث كما هو معتاد في الدورات الأولمبية والبارالمبية وليست الدورات الاسيوية والعربية مستثناة منه طالما هو يخضع لسلطة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ( وادا ) بصورة مفاجئة ليست خاضعة لتخطيط مسبق . وقال خالد رشك رئيس البعثة البارالمبية العراقية الذي إلتقيناه بعد إنفضاض إجتماع موسع عقدته اللجنة البارالمبية الدولية واللجنة المنظمة للبارالمبياد مع رؤساء البعثات المشاركة من دون أن تتسنى لنا فرصة حضوره بالنظر للتحديدات الفنية الخاصة بالقرية البارالمبية مع الإعلاميين , إن ثمانية رياضيين عراقيين خضعوا لفحص المنشطات العشوائي الإجباري كما هو حال البعثات الأخرى وكان من بين الذين خضعوا لفحص المنشطات ستة رياضيين في ألعاب القوى هم : كوفان حسن وولدان نزار وعباس حاتم وجراح نصار واحمد غني وزهراء نجاح والرباعين رسول كاظم وحسن كرم .وذكر رشك إن الإجتماع تطرق الى التفاصيل اللوجستية المتعلقة بحفل الإفتتاح الرسمي بالإضافة الى مناقشة اليات التنافس وتحديد الأماكن والتوقيتات النهائية لفعاليات البارالمبياد من دون ترك الأمور عائمة وعرضة للمتغيرات في ضوء ماورد من شكاوى متعلقة بهذه التغييرات من بعض الوفود المشاركة بالإضافة الى تثبيت توقيتات وأماكن التدريبات اليومية لرياضيي الدول المشاركة وأمور فنية أخرى داخلية لاتستحق إشغال القاريء بتفاصيلها المملة .

إهتمام إعلامي

وبإعتبارنا ملحقا إعلاميا ومنسقا للبعثة البارالمبية العراقية في ريودي جانيرو إزدحمت المفكرة المهنية بالكثير من طلبات ومواعيد اللقاءات مع البعثة العراقية من وكالات أنباء ومحطات تلفزة وصحف من كافة دول العالم والتي نحاول قدر الإمكان ترتيب مواعيدها بما لايؤثر على التحضيرات المتواصلة للرياضيين العراقيين أولا .

ومن أجل التدقيق الموضوعي في ماتحمله تلك الطلبات من نوايا وغايات مع إنها جميعا تقف عند مفترق واحد وهو التعرف على البعثة العراقية القادمة من بلاد تحيط حولها أخبار وأنباء على إنها بلاد تشتعل حربا وصراعات وتحديدا مع الإرهاب الأسود وكيف لرياضيين من ذوي الإحتياجات الخاصة طاروا عشرات ساعات الطيران وبلغوا الجانب الاخر من العالم وبلادهم في حرب مستعرة مع قوى الظــلام وعصابات التكفير بكل ماهو إنساني ونبيل وجميل وفي مقدمته الرياضة .

وفي هذا الإطار إستحوذ اليابانيون على قصب السبق عن غيرهم ونالوا ساعتين كاملتين من خلال التلفزيون الياباني ووكالة الأنباء اليابانية في تغطية إعلامية موسعة للوفد العراقي الذي جسده فاخر الجمالي أمين عام اللجنة البارالمبية العراقية ومساعد رئيس البعثة العراقية في حوار طويل ركز فيه اليابانيون على أسرار الإصرار والتحدي العراقي في الرياضة كما هو حاضرا في محاربة الإرهاب , كما تطرق اليابانيون , ومن باب الدعاية لبلادهم الى ماسوف تكون عليه المشاركة الرياضية العراقية في عام 2020عندما تستضيف طوكيو دورتي الألعاب الاولمبية والبارالمبية.

وكان الجمالي كعادته مبهرا في الإجابة عن كل التساؤلات التي جعلت الفريق الإعلامي الياباني خارجا من القرية البارالمبية مبتهجا بما شاهد وتلمس على أرض الواقع كيف يكون الإصرار والتحدي العراقي في الرياضة لأنهم قوم كانوا قد تلظوا بالحروب واثارها ونتائجها وتداعياتها خصوصا وانهم أولى ضحايا البشرية في الجريمة النووية الشهيرة في هيروشيما في الحرب العالمية الثانية عام 1945 والتي خلفت أكثر من 69 الف ضحية بين قتيل وجريح بواسطة التفجير المتكون من 10 آلاف طن من المتفجرات النووية الاميركية