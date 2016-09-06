– September 6, 2016

الفرق الممتازة تواصل تحضيراتها للموسم الجديد

مباريات الجولة الأولى ومواجهة الطلبة والشرطة تحت مجهر الصحافة

الناصرية – باسم الركابي

كما مقرر ينتظر الوسط الرياضي افتتاح دوري الكرة الممتاز بكرة القدم للموسم المقبل بحلته الجديدة في الخامس عشر من الشهر الجاري في وقت تكون جميع الفرق العشرين قد اوشكت من الانتهاء من تحضيراتها التي اشتملت على برامج اعداد ووحدات داخل العراق واقامة معسكرات خارجية تضمنت اقامة مباريات تجريبية تمهيدا للمشاركة في الدوري والاعلان بقوة عن حالة الاستعداد نظرا لاهمية المسابقة التي ستكون مختلفة عن الاخيرة عندما ستقام بالية الدوري العام ومن مرحلتين ومشاركة 20 فريق تبذل ما في وسعها من اجل تحقيق مشاركة تتناسب وامكاناتها وما تقدر عليه من اجل دخول المسابقة باعلى درجات الاعداد التي ستشهد مباريات قوية شاملة ولاثبات نفسها من حيث الصراع على اللقب والاخرى من اجل البقاء وهو التفكير الشاغل لعموم الفرق التي تسابقت على ضم افضل اللاعبين حيث شهدت سوق الانتقالات حركة واسعة استهدفت التعاقد مع اللاعبين وكذلك المدربين اخذة بنظر الاعتبار الاهمية الكبيرة للمنافسات المقبلة التي لاتبدو سهله ما دفعها للعمل باقصى الجهود لتحقيق اهداف المشاركة عبر تسخير جهود اللاعبين للسيطرة على الأمور منذ الجولة الاولى والعمل على التخلص من ضغوط المباريات الاولى من خلال الاعتماد على اللاعبين التي كلفت عملية التعاقد معهم المليارات وتاتي من اجل تحقيق مشاركة تصمن لها مشاركة مهمة عبر الوسائل المتاحة

وينتظر ان يحقق الدوري رغبة اللاعبين في خوض العدد المطلوب من المباريات التي سيكون عددها اربعة اضعاف ما كانوا يلعبونها في الدوري الماضي فضلا عن مباريات بطولة الكاس ولانهم سيكون امام الاختبارات الحقيقية التي لاتتوقف على المنافسات الداخلية حسب ومنها المشاركات الاسيوية والعربية لكن الاهم هنا هو ان تهتم الفرق في ملاعبها التي يفترض ان تكون لائقة لاستقبال وتنظيم المباريات كما يجدب لان في هذا الامراكثر من شيء خصوصا ما يتعلق في ارضية الملاب التي منها تتشكل التحدي للاعبين والمدربين خوفا من التعرض للاصابة ولان ذلك سيشكل اكثر من عائق امام مهمة ستكون صعبة على الكل ولان الفرق تامل ان تحقق ما يخدم مشاركاتها التي تامل ان تاتي كما يجب وملبية لطموحاتها التي بذلت من اجلها الكثير من التفاصيل

سير المباريات

في نفس الوقت ترى الفرق وجماهيرها ووسائل الاعلام المتابعة لتفاصيل الدوري ان تسير المباريات على القدر الذي يجنبها التاجيل للمباريات واهمية ان تاتي غير مؤثرة وتربك حسابتها وان تكون محددة منذ البداية لكي تعمل الفرق على ضوء جدول مباريات الدوري المهم ان تسير بشكل منظم كما يجب وتجاوز هذه المشكلة التي تركت اثارها في كل البطولات الاخيرة رغم ان الاتحاد اعلن من انه اخذ هذا الامر على محمل الجد والاهمية والجدية لانجاح تجربة الدوري وجعلها النسخة المهمة والاستقرار على مواعيد ثابتة من حيث البداية والنهاية لضمان دوري اكثر تنظيم يسهم في تطوير الكرة العراقية وفي تقديم الوجوه الواعدة والتي مهم ان تظهر في هذا الدوري الذي تسير الفرق في حراك دخل في نهاية الأعداد والدخول في اللعب بثقة وان تخدم الكرة المحلية وباتجاه دعم المنتخبات التي مهم ان ترتق الى مستوى الطموح وعكس نفسها وقوتها في المواجهات المختلفة ومهم ان تتابع المباريات من قبل مدربي المنتخبات من اجل الاستفادة من اللاعبين المطلوبين لتشكيلات المنتخبات والاهم ان تاتي فكرة زج اللاعبين الشباب للاسهما في تطوير الكرة العراقية

المعد الثابت

ومهم جدا ان ينطلق الدوري في الموعد المتفق والمحدد والمعلن من قبل لجنة المسابقات التي تتحمل الجانب التنظيمي وان ترتق به هذه المرة من خلال تحقيق مواعيد مهمة للمباريات وكذلك مراعاة التوقفات التي منها من تفرض عليها ممثلة بمشاركة المنتخبات في البطولات المختلفة لجعل الدوري محل اهتمام الفرق والمتابعين ووسائل الاعلام ومهم ان تتجاوز اللجنة الاخطاء التي رافقت عملها للفترة الاخيرة وان تظهر خبرتها امام دوري اكثر اهمية بعد اعتماد الالية الحالية التي رحبت بها اغلب الفرق خصوصا الجماهيرية انطلاقا من الفوائد التي تريدها لانها ترى فيها تحقيق منافسات متكاملة من كل الجوانب وهو ما نامله في ان تتظافر جهود الجميع لانجاح الدوري الذي تعول عليه الفرق في ان تاتي ملبية لمشاركاتها وان تدعم الكرة العراقية وهو ما تريد ان تؤكده

الجولة الاولى

وتستهل مباريات الجولة الاولى بلقاء الطلبة والشرطة في مواجهة مهمة متوقع ان تستقطب جمهور كبير منها ان الطلاب كانوا قد حققوا الموقع الثالث والشرطة خرج خالي الوفاض ما جعل منهما التهيا والاعداد بشكل مبكر خاصة الشرطة الذي ترك الفريق في عهدة المدرب المصري محمد يوسف الذي نجح مع الادارة في انتداب عناصر مؤثرة لكي تدافع عن سمعة الفريق الذي واجه مشاكل كثيرة الموسم الماضي فرضت عليه ان ينسحب من اخر ادوار النخبة امام غضب جمهوره الذي يامل ان تدار الامور هذه المرة بشكل نوعي كما يجب ان يظهر الفريق قويا منذ المباراة الاولى ولابد ان يؤدي دورا مهما ان يستعيد دوره في مشاركة لم تكن سهله عبر استخدام الاوراق المتاحة التي تمثلت في الاختيارات من اجل تغير مسار الامور ومارافق الفريق في المشاركة الاخيرة التي لم يتمكن من تحقيق المنافسة المقبولة قبل ان يفشل في كل شيء مع وجود العناصر المؤثرة والمدربين المعروفين الذين تعاقبوا على ادارة الفريق في موسم كان الاسوء قبل ان تترك المهمة الى المدرب المذكور الذي يدرك مدى صعوبتها وهو يعلم ان ادامة العلاقة تاتي من خلال تحقيق النتائج المتنظرة في وقت انحسرت فترة اعداد الطلاب امام شكاوى متكررة بسبب شح الاموال المشكلة التي تواجه الفريق في كل موسم وينتظر ان تساهم الجهة الرعاية للفريق في حلها والدفع بالامور نحو المشاركة التي يريدها جمهور الطلاب في ان يظهر الفريق في افضل حال من خلال مجموعة اللاعبين التي تم التعاقد معها ومن مثلت الفريق في الموسم الاخير الذي كان مناسبا ما جعل من الادارة ان تتمسك بالمدرب ايوب اوديشيو الذي يدرك طبيعة المهمة وصعوبتها امام وضع غير مستقر

رغبة البطل

اما البطل الزوراء لازال يواصل معسكره في انطاليا وخاض عدد من المباريات التجريبية التي يحاول المدرب ثائر احمد الوقوف على التشكيلة التي تمثل الفريق في اللقاء الاول مع الكهرباء وليس هذا حسب بل ان الفريق يتطلع الى الحصول على لقب السوبر عندما يواجه الجوية كمل تتنظر الذي يحرص جهازه الفني على ان يكتمل لانه سينتقل الى المشاركة الاسيوية ومع كل المشاركات فان الفريق يطمح للحفاظ على اللقب وتقديم موسم يليق بسمعته وتاريخه ويبدو ان فترة الاعداد مناسبة والكهرباء الاخر الذي يستمر في تحضيراته وهو الاخر خاض عدد من المباريات لتحقيق مشاركة تختلف عن الاخيرة التي كاد ان يفقد موقعه فيها ووضعت ادارة الفريق ثقتها بالمدرب يونس القطان الذي يكون قد انتدب عدد من العناصر المهم من اجل تحقيق مشاركة تخدم الفريق من خلال العودة بقوة هذه المرة

ويستبل الميناء المعسكر حاليا في تركيا وخاض عدد من المباريات التجريبية وقبلها انهى معسكرا في السليمانية فريق الحسين الوافد الجديد للدوري ويسعى المدرب الروماني الارتقاء بالفريق الى مستو المهمة التي يامل جمهوره الكبير ان يكون المدرب قد وجد الحلول لمشاركة منتجة المتطلع الى لقب الدوري الذي انتدب عدد من اللاعبين في وقت انتقل عدد اخر الى فرق اخرى امام محاولة تحقيق مشاركة مؤكد يامل ان تكون افضل من الاخيرة وكانت ادارة الميناء قد امنت عقود ورواتب اللاعبين الذي يبدو تجاوز مشاكله في وقت يريد الضيف الجديد ان يعكس نفسه بقوة بعد التاهل الصيف الحالي من الدرجة الاولى والعودة الى المنافسات في امكانات حرصت الادارة ان تخدم الفريق من اجل الظهور كما يجب و ويدرك جبار عجر اهمية الدوري والمشاركة التي لاتبدو سهله

مخاوف الجوية

ويخشى جمهور الجوية ان تتكرر النتائج السلبية التي واجهته في الموسم الاخير والتي حرمته من صدارة المجموعة في التصفيات عندما يخرج الى المحافظات ويصطدم بزاخو هذه المرة وترى الادارة التي وضعت ثقتها بالمدرب باسم قاسم الذي يعيش نشوة الانجاز الشخصي مع الزوراء ومؤكد انه يطمح لتحقيقه تواليا مع الجوية حيث لقب الدوري وبدا من لقاء السوبر مرورا بالدوري والكاس كما ان الفريق يواصل تحضيراته للموسم المقبل من خلال معسكره في تركيا ولازال وسط منافسات بطولة الاتحاد الاسيوي ويبدو انه يضع لقاء زاخو ضمن الاوليات لانه يشكل البداية الي يفترض ان تكون ايجابية في ملعب يراهن عليه اهل الارض التي حققوا فيها افضل النتائج ويعولون عليها هذه المرة وهو ما يبيت له المدرب عصام حمد للاطاحة واسقاط الصقور

النجف بقيادة هاتف شمران يظهر انه عازم هذه المرة على تغير الامور وتحسين وضع الفريق في مهمة لاتظهر سهله مع التحضيرات التي اعتمدتها الادارة التي تقدم ما تقدر عليه من امور لتسهيل مهمة المشاركة والعودة بالفريق الى تقديم موسم يليق بسمعته وهو الذي سيضيف تحت انظار جمهوره العائد البحري البصري الذي يحذر نفسه بقوة وان لاتنظر له الفرق كرقم وان تقلل من شانه تحت اي مسوغ كان

الحدود الذي تنفس الصعداء بعد البقاء في الدوري في موسم كان صعبا لكنه حقق هدف البقاء ويبدو انه عازم على تغير الامور من خلال تامين فترة الاعداد التي تؤمن له مشاركة مقبولة تحقق له هدف البقاء وهو ما يطمح له من مشاركة ربما تهدد وجوده امام هبوط اربعة فرق ويامل ان يحقق النتيجة المطلوبة في اللقاء الاول مع كربلاء الذي لم نسمع اين وصلت تفاصيل مشاركته وهو يشكو العوز المالي الذي تواجهه الادارة وحدها والتي الزمتها الاعتماد على لاعبي المدينة

ويستهل نفط الوسط الذي لازال يمثل التحدي لفرق العاصمة وهو يبحث عنه عندما يستقبل النفط والفريق يواصل فترة الاعداد في اربيل بعد عودة مدربه السابق غني شهد الذي حقق معه اللقب وهو ما يريد ان يكرره مع مجموعة لاعبين تم اختيارهم لتمثيل الفريق الذي سيكون امام الاختبار الصعب امام كتيبة حسن احمد التي تألقت وقدمت موسم جيد بكل معنى الكلمة وهو المدرب الذي قدم لاعبين شباب واعدين يراهن عليهم المدرب للمرة الثانية في وقت تتمسك ادارة النفط بنفس المدرب ومنحته ثقة اختيار اللاعبين من اجل الاستمرار في تقديم الفريق المنافس. ولازال كريم قنديل لم يكشف عن برنامج اعداد الكرخ ومن انتدب من اللاعبين في فريق يعاني ازمة مالية خانقة لكنه اعلن المشاركة التي يامل ان يقدم اللاعبين الشباب كما جرت العادة في المواسم الاخيرة والفريق سيستقبل اربيل هو الاخر الذي يواجه صعوبات الى المشاركة التي تظهر مرتبكة بقيادة مظفر جبار الذي يعول عليه ان يستخدم اللاعبين القادرين على استعادة دور الفريق في المنافسة وان يستعد ثقة جماهيرية التي عاشت معه فترة ربيعية حقق اللقب فيها اربع مرات خلال فترة عقد من الزمن. اما بغداد بقيادة احمد خلف يواصل عملية الاعداد في مصر ويسعى الى مشاركة مهمة من اجل تحقيق ما يتطلع اليه الفريق الذي يمتلك مقومات العمل والمنافسات وتحقيق النتائج عبر لاعبي الفريق الذين اغلبهم من اشباب ويعملون مع نفس المدرب من الموسم الماضي وسيفتتح موسمه في ضيافة السماوة في مهم يامل ان تاتي لمصلحته في وقت يريد الضيوف تحقيق الخطوة الاولى

واخر مباراة ستجري في ملعب ميسان بين اصحاب الارض ونفط الجنوب وكلاهما مستمران في فترة اعداد من اجل مشاركة لائقة بعد ان فشل الاثنين في الموسم الماضي وكلاهما سميا مدربان جديدان حيث علي وهاب للجنوب وعدي اسماعيل لميسان.