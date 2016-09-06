– September 6, 2016

أخبار النجوم

خيسوس يكشف سر رسالة والدته

{ البرازيل – وكالات: وصلت الاستعدادات للمواجهة المنتطرة بين البرازيل وكولومبيا ضمن تصفيات القارة الأمريكية الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 إلى ذروتها. المباراة ستقام على أراضي البرازيل، وتحمل الكثير من الذكريات بين المنتخبين، خاصة أن موقف المنتخب البرازيلي بات أكثر حساسية، وتحقيق الفوز يضمن له التقدم إلى المراكز الثلاثة الأولى على أقل تقدير. نجم مباراة الاكوادور جابريل خيسوس، تحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد اول امس الاثنين للحديث عن المباراة، سلطت كثيرا عليه الأضواء بعد أن في أول مباراة يشارك فيها بقميص السامبا، والتي حققت فيها البرازيل فوزا للتاريخ على الإكوادور للمرة الأولى منذ 33 عاما على أرضها وبين جماهيرها. خيسوس كشف عن سر احتفظ به عن والدته التي تعشق كرة القدم وما قالته بعد المباراة التي سجل فيها هدفين. كما تحدث النجم هوجوستو عن توقعاته من مستوى المواجهة مع كولومبيا والكيفية التي يمكن أن يواجهوها من خلالها.

ديشامب يدافع عن فاران

{ باريس – وكالات: دافع المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب، عن مدافعه رافائيل فاران الذي انهالت عليه العديد من الانتقادات بعد الهدف الذي تلقته فرنسا أمام إيطاليا في المباراة الودية الأخيرة التي جمعت الفريقين مؤخرًا. وقال ديشامب في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، عن رافائيل فاران: إنه لاعب عدواني، ويجيد الدفاع الثنائي أنا أتفق معه دائمًا، الوضع كان خارج عن السيطرة. وأضاف ديشامب: راموس وبيبي أيضًا يخطئان، فاران كان مميزًا دائمًا وكان إيجابيًا في الكثير من المنافسات الأخيرة مع المهاجمين. والتقت فرنسا منتخب روسيا البيضاء امس الثلاثاء ضمن تصفيات القارة الأوربية لكأس العالم 2018 في روسيا.

بوغبا متهم بخيانة السيدة العجوز

{ روما – وكالات: كشفت تقارير صحيفة إيطالية أن الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الحالي ويوفنتوس السابق متهم بخيانة لاعبي السيدة العجوز. وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن بول بوجبا أخبر زملائه في يوفنتوس أنه سيلتقي بهم بعد العطلة وهذا تأكيد منه على بقائه في البيانكونيري. وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا تحدث مع الزميل الأقرب له في الفريق الإيطالي باولو ديبالا وقال له: سوف نلتقي بعد العطلة. وأكدت الصحيفة أن اللاعب الفرنسي غادر يوفنتوس ولا يوجد لديه أي نية للرحيل، ولم يتوقع أي لاعب من لاعبي اليوفي رحيله خلال الصيف. يذكر أن بول بوجبا انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال مدة الانتقالات الصيفية في أغلى صفقة بالتاريخ حيث بلغت 110 ملايين يورو تقريبًا. من ناحية اخرى تضاربت الأنباء حول مستقبل المدرب البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي، سواء بالاستمرار في عمله مع الفريق البنفسجي أو بالرحيل عنه بعد مرور جولتين فقط من بداية الموسم. شبكة (ميدياسيت) التلفزيونية أكدت أن المدرب البرتغالي قام بتفريغ منزله في مدينة فلورنسا، من محتوياته تمامًا واقترب من مغادرة إيطاليا والعودة من جديد لبلده البرتغال. على جانب آخر نفى موقع فيولا نيوز، الخاص بأخبار النادي البنفسجي، وجود أي نية لدى سوزا في الرحيل، مؤكدًا خبر تفريغ محتويات منزله بالفعل الذي أذاعته الشبكة التلفزيونية، ولكن للانتقال إلى منزل آخر في نفس المدينة. يذكر أن سوزا كان قد دخل في خلاف حاد مع إدارة النادي لعدم دعم الفريق بالشكل الذي يريده في المريكاتو الصيفي، مما دعم تقارير إمكانية رحيله عن الفريق قبل نفيه من الموقع الإيطالي.