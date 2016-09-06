– September 6, 2016

3 ميداليات أولمبية لمصر والبرلمان يطلب محاسبة المقصرين

حطب يكشف للإعلام فاتورة الحساب ويعد بالتعويض في طوكيو

{ القاهرة – وكالات: أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن البعثة المصرية حققت نجاحا كبيرا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت الشهر الماضي بالبرازيل. وأشار خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اول امس الاثنين الي أنه يحترم النقد البناء من أجل صالح الرياضة المصرية ودافع عن الهجوم الذي تعرض له اتحاد تنس لطاولة عقب الأولمبياد. وتابع: ما تردد عن أن تنس الطاولة لعبة عائلية غير صحيح لأنه ليس مسؤولية رئيس اتحاد تنس الطاولة أن ابنته هي بطلة إفريقيا والعرب واتهام رئيس اتحاد تنس الطاولة أنه يسخر الاتحاد من أجل عائلته غير صحيح نهائيا وأضاف حطب: توجيه الاتهامات دون سند حقيقي إلى رؤساء الاتحادات أمر مرفوض تماما واللجنة الأولمبية وعدت بالمنافسة على ثمانية ميداليات وحققنا ثلاثة في أولمبياد ريودي جانيرو وأعلن مسؤولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب عن قيمة المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات من دعم من أجل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016 والتي وصلت إلى مبلغ 128 مليون جنيه مصري لمشاركة 25 اتحادًا.

قائمة الحساب

أكد شريف العريان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاتحادات طلبت 298 مليون جنيه، في عهد وزير الشباب والرياضة طاهر أبوزيد، من أجل المنافسة على التأهل، وتحقيق ميداليات في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016 . وأشار العريان، في المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة، اول امس الإثنين، إلى أن اتحاد الجولف الوحيد، الذي لم يطلب دعم، لافتًا إلى أنه لم يشارك في الأولمبياد. واكد أنه تم تقسيم الدعم، وفقًا لظروف كل لعبة، حيث تم وضع الألعاب الجماعية، في بداية الدعم، بينما تم رفع اتحادات الملاكمة، والمصارعة، لنفس الدعم المتقارب من الألعاب الجماعية؛ لأنها اتحادات مؤهلة لتحقيق ميداليات. واوضح أن اللجنة، مارست مهامها بشكل مخطط قبل المشاركة في الدورة الأولمبية بالبرازيل، وأن كل ما خططت له اللجنة تم بنجاح، واللاعبون الثلاثة الذين حققوا ميداليات رشحتهم اللجنة الأولمبية لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيمانًا منها أن هؤلاء لديهم فرص حقيقية لحصد ميداليات. وتابع تم تجهيز زي البعثة، في وقت قياسي، ولم يكلفنا أي مبالغ مالية، مشيرًا إلى أن هناك دول أخرى، كانت ترتدي نفس الزي منها، أوكرانيا، والجزائر، وأيسلندا، لافتا إلى أن الإعلانات التي تمت إقامتها في الشوراع المصرية كانت مجانية واللجنة تحملت طباعة الإعلانات فقط، وشركة الملابس تحملت 90 ألف جنيه، دعم للصور لأنها ستظهر في الإعلانات. وكشف عن نيتهم، في الاستعداد لدورة طوكيو 2020 مبكرًا، خاصة وأن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين، ولديهم فرص حقيقية في تحقيق نجاحات وإنجازات، مشيرًا إلى أن الإعداد سيبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول، المقبل اعتمادا على خطط علمية الهدف منها تحقيق أكبر عدد من الميداليات والنتائج المميزة. وأعلن أن اللجنة الأولمبية، وضعت قائمة تضم 10 لاعبين، سيتم إعداداهم بكل قوة، وهم: أحمد أكرم، وفريدة عثمان من السباحة، وسارة سمير، وإسراء السيد من رفع الأثقال، وهداية ملاك من التايكوندو، ومها عبدالسلام غطس، وعفاف الهدهد، وعزمي محيلبة، وأحمد قمر من الرماية، وهايدي عادل من الخماسي الحديث.

حصيلة بعيدة عن الطموح

وشاركت مصر في ريو دي جانيرو بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها بالألعاب الأولمبية لكن ما حققته لم يرتق لمستوى التوقعات بعد أن خيب مرشحون الآمال وأثار دعوات في البرلمان إلى محاسبة المقصرين. وأعادت حصيلة مصر في أولمبياد ريو التي بلغت ثلاث ميداليات برونزية وتحققت في رفع الأثقال والتايكوندو للأذهان إخفاق أولمبياد بكين 2008 عندما نال المصريون برونزية واحدة بعد خمس ميداليات بينها ذهبية واحدة في الألعاب السابقة في أثينا 2004 . وقال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري إن بلاده كانت تخطط للمنافسة على ثماني ميداليات والحصول على خمس في ريو لكن البرونزيات الثلاث تعد حصيلة مخجلة في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من 90 مليون نسمة. وأنفقت مصر 14.4 مليون دولار على مدار عامين من أجل اعداد 121 رياضيا في أكبر بعثة أولمبية في تاريخها وفقا لوزير الشباب والرياضة. وقال محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري إن ما حققته البعثة المصرية في ريو لا يلبي الطموحات. وأبلغ رويترز عبر الهاتف لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تنتظر في الوقت الحالي تقريرا مفصلا من وزير الرياضة وأيضا من اللجنة الأولمبية المصرية حول نتائج البعثة. وأضاف سنحدد المسؤوليات ونحاسب المقصرين لكننا نرفض في الوقت ذاته الاتهامات المسبقة لأي مسؤول قبل الإطلاع على التفاصيل والتقارير. وجاءت ميداليات مصر في ريو عن طريق هداية ملاك في التايكوندو وسارة سمير ومحمد إيهاب في رفع الأثقال. وكانت مصر تعول على متسابق رمي الرمح إيهاب عبد الرحمن من أجل المنافسة على أول ذهبية أولمبية للبلاد منذ 2004 بعدما أصبح أول مصري يفوز بميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى العام الماضي لكنه سقط على نحو مفاجئ في اختبار للمنشطات قبل الألعاب.

الدور المطلوب

وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن ما تحقق في ريو كان أقل من الطموحات. وأضاف حطب لرويترز هناك مجموعة اقتربت من تحقيق ميداليات مثل الرباعة شيماء هريدي التي حصلت على المركز الرابع وعفاف الهدهد التي حلت خامسة في الرماية (مسدس ضغط الهواء من عشرة أمتار). وتابع هناك أحمد قمر في الرماية أيضا إضافة لإيناس خورشيد التي احتلت المركز الخامس في المصارعة الحرة. ومع ذلك يعتقد حطب أن اللجنة الأولمبية المصرية قامت بما هو مطلوب منها. وقال قامت اللجنة الأولمبية بالدور المطلوب منها في الاعداد لريو من خلال تنفيذ البرامج المعدة من جانب الاتحادات الرياضية. وواصل الشعب المصري من حقه أن يفاخر برياضييه الذين حققوا الميداليات الثلاث لوقوفهم على منصات التتويج في أكبر حدث رياضي. ولا يتفق محمود أحمد علي وهو رئيس سابق للجنة الأولمبية المصرية مع هذا الرأي وقال إن ثلاث ميداليات برونزية لا يتناسب مع حجم البعثة المصرية. وأبلغ رويترز قياسا على ما سبق وما حققناه في أولمبياد لندن فإن نتائج البعثة تعتبر تراجعا غير مقبول. وفازت مصر بميداليتين فضيتين في لندن عن طريق علاء الدين أبو القاسم في السلاح وكرم جابر في وزن 84 كيلوجراما في المصارعة الرومانية وهو صاحب أيضا اخر ميدالية ذهبية اولمبية لمصر في 2004 . وتابع إنفاق 130 مليون جنيه على الاعداد يعد مبلغا كبيرا ولا يمكن أن تكون نتيجته ثلاث ميداليات فقط.