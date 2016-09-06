– September 6, 2016

جمهور العربي يعول على خيمينيز في الموسم الجديد

{ الدوحة – وكالات: يعتبر المحترف الآسيوي بصفوف العربي لويس خيمينيز التشيلي الأصل الفلسطيني الجنسية من اللاعبين المميزين الذين سيظهرون في دوري نجوم قطر خلال الموسم الجديد وتعول جماهير العربي آمالاً كبيرة على اللاعب وزملاءة في المنافسة على درع دوري نجوم قطر. خيمينز محترف العربي والوافد من نادي النصر الإماراتي تحدث عن توقعاته لفريقه في الموسم الجديد والطموحات وغيرها من النقاط الأخرى وإلى التفاصيل : أكد اللاعب خيمينز أنه جاء من النصر الإماراتي الذي لعب معه في دوري أبطال آسيا ، وعندما وصله عرض العربي وافق عليه لعلمه بأنه من الفرق الكبيرة ، وأن لديه طموح كبيرة مع العربي في الموسم الجديد. وأشار خيمينز إلى أن التطلعات كبيرة ، وأنه يريد المساهمة مع زملاءة في تقديم موسم مختلف عن السابق حتى تتحقق الأهداف والطموحات ، وقال : الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى من الكفاءة ولدينا مدير فني طموح وإدارة تدعمنا بكل قوة ، وكل هذا يصب في المصلحة العامة للفريق الذي يخوض مدة الإعداد الأخيرة قبل ضربة بداية الدوري يوم 15 من سبتمبر الجاري . وسيواجه العربي في الأسبوع الأول لدوري نجوم قطر فريق السيلية يوم الخميس الخامس عشر من سبتمبر على ملعب حمد بن خليفة بالنادي الأهلي في الثامنة وعشر دقائق مساءً . وواصل خيمينيز قائلاً : لن ندخر جهداً من أجل تحقيق الإنتصارات في كافة مباريات الفريق بالدوري ، وكما ذكرت فنحن قادرون على مجابهة ومواجهة التحديات ، والكل يعلم أن المنافسة في الدوري لن تكون سهلة ليس على العربي فقط بل على كل الأندية ، وأنا أتطلع للعب مع الفريق في المباريات الرسمية بعدما إنضممت إليه قادماً من النصر الإماراتي ، مشدداً في الوقت نفسه على أنه سيحاول جاهداً تسجيل الأهداف مع الفريق ، كما أنه سيعمل بكل قوة من أجل تقديم موسم قوي مع فريقه . وحول ما إذا كان العربي قادراً على الفوز بالدوري في الموسم الجديد ، قال خيمينيز : علينا أن نفعل كل مابوسعنا من أجل المنافسة ، وسنبذل كل الجهد ، وأعلم أن الفريق حقق نتائج طيبة في الدوري في بعض المباريات الموسم الماضي، مؤكداً أنه على يقين أن العربي سيقدم موسم مختلف ومميز وجيد ، وأن لديه الرغبة والطموح الكبير لمساعدة الفريق في المباريات والبطولات. وعن الأصداء التي وصلته عن دوي نجوم قطر قبل أن ينضم للعربي ، قال خيمينيز : دوري نجوم قطر متطور بشكل سريع.