– September 6, 2016

رئيس فرنسا يشيد بتصرّف الحارس بوفون

أنشيلوتي يكشف سبب إقالته من ريال مدريد

{ روما – وكالات: قال مدرب بايرن ميونيخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اول امس الاثنين، إن الاستقرار في ريال مدريد الإسباني، ناديه السابق، يعني ضرورة تحقيق الفوز دائمًا. وقال أنشيلوتي في حوار نشرته اول امس الاثنين صحيفة (دي فيلت): في آخر موسم (مع ريال مدريد) وصلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال. كانت تنقصنا نقطة وكنا لنفوز أيضا بالليجا، ولكن الاستقرار في ريال مدريد يعني أنك يجب أن تفوز دائمًا. وأشار المدرب، الذي خلف الإسباني بيب جوارديولا في تدريب النادي البافاري، إلى أن السبب وراء إقالته من الملكي تمثل في غياب الألقاب في خلال هذا الموسم. وأكد أنشيلوتي أن هذا الأمر دائمًا ما يحدث في أكثر الأندية العالمية نجاحًا، حيث تابع: في أندية القمة يجب عليك أن تظل دائمًا في القمة. بمعنى آخر يجب عليك الفوز. ويرى المدرب الإيطالي أن تجربته مع بايرن ميونيخ مختلفة وليست فيها متطلبات كثيرة لعدة عوامل. وصرح المدرب: بايرن لديه صورة جيدة للغاية وتقاليد قديمة. وأهم شيء هو أن النادي يقوده لاعبون قدامى. هذا الأمر يجعله شيئًا فريدًا. النادي لا يعاني من مديونيات ويمتلك رعاة رائعين. المناخ عائلي هنا. ويرى أنشيلوتي أن كل هذه العوامل تمنح استقرارية للنادي البافاري، وشيئاً من الاطمئنان للمسؤول عن الإدارة الفنية للفريق. وتابع المدرب: لم أطالَب بالفوز بكل شيء هنا. يجب علي أن أجعل الفريق تنافسيًا بنفس الطريق لكي نواصل وجودنا بين كبار أوربا. واعتبر أنشيلوتي أنه توجد قاعدة غير مكتوبة في عالم كرة القدم تميل لتحميل المدرب ذنب أخطاء الفريق. وأردف المدير الفني: حينما لا يسير شيء ما بصورة جيدة فإن المدرب دائمًا ما يكون هو المسئول.. لماذا؟ لأن النادي أو الفريق لن ينتقد نفسه فهم في الأساس عصب الفريق.

على صعيد آخر قال ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا، اول امس الاثنين، على هامش قمة العشرين المقامة حاليًا بالصين إن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أثنى على قائد المنتخب الإيطالي جيانلويجي بوفون، للروح الرياضية التي أظهرها قبل بداية المباراة الودية التي جمعت منتخب إيطاليا بنظيره الفرنسي. وخلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبان بجنوب إيطاليا، منع الحارس المخضرم جماهير البلد المضيف من إطلاق صيحات الاستهجان والسخرية من النشيد الوطني الفرنسي المعروف بـلا مارسيلايزي. وقال رينزي، في رسالة عبر موقع إي نيوز الإخباري الإلكتروني: على هامش اجتماع اول امس الاثنين، وجه فرانسوا أولاند الشكر لي على إيماءة جيجي بوفون. وتابع: الرياضيون يمكنهم القيام بأشياء كثيرة في توصيل رسائل توعية،وهذا ما فعله بوفون. لدينا قيم أكبر من الأعمال الفظة للأشخاص الذين لا يعرفون سوى إطلاق صافرات الاستهجان.