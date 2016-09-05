تحية لنساء ينهضن في بلد الموجة الظلامية

– September 5, 2016

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فاتح عبد السلام

قبل يومين سمعت ان مؤتمراً للنساء العراقيات جرى عقده في بغداد في اطار الكفاح من أجل المدنية واستعادة النساء لدورهن المشرق وليس للممارسات التهريجية في البرلمان تارة والأدوار المسمومة والظلامية في حواشي المليشيات وتوابعها ومصادرها تارة أخرى .

أي مؤتمر يتبنى شعار( يا ابنة العراق انهضي) هو مؤتمر للسير الى أمام في رفض هذا الركود في المجتمع تحت سلطات متلبسة وملتبسة بالدين حنطت النساء أو أجبرتهن على ممارسة أدوار تعبوية لأحزاب ضحلة لكنها تملك المال والسلطة وبالتالي تملك ولو الى حين رقاب نساء الأسر الفقيرة وخاصة تلك التي قتل أبناؤها في فخاخ حروب لا تنتهي ، وإن انتهت في العراق فإن لهم موعداً لها في سوريا، وإن خمدت هناك فإن لهم طريقاً مرسوماً يسري بهم تحت شعار أعوج جديدالى لبنان ، فما هم سوى بنادق مستأجرة أو هكذا حكمهم حين يقاتلون خارج العراق تحت أمرة دول أخرى ،أو حين يقاتلون داخل البلاد من أجل أهداف غير عراقية .

لا حكومة مهتزة تهتم ولا ناعبات البرلمان معنيات بمؤتمر يسعى الى التنوير وتفكيك هياكل الظلاميين والظلاميات لمنع المتاجرة بالبلد .

لم نر مؤتمرات في العراق خارج سلطة الأحزاب لذلك كانت جميعها فاشلة ومنبوذة ، وأخشى أن تسقط نساء هذا المؤتمر أو سواه في غياهب الأحزاب أو واجهاتهم اللامعة.

واذا أرادت أحزاب علمانية أو يسارية أن تدعم نشاط النساء العراقيات النازعات نحو مواجهة الانهيار فإن من الخطيئة التي توازي خطايا أحزاب العفن الدينية أن تعمل تلك الأحزاب أيضاً على احتواء وتقنين أنشطة المرأة وبرامجها في أطر العمل الحزبي. لا أحد يقبل أن يواجه الكفر بالكفر والظلام بالظلام ، ثمة نور وايمان لا بد أن يقهرا موجة الانهيارات في مجتمع العراق الذي يحتاج الى دور النساء للتماسك من الداخل.

لكن هذا التحذير لا يلغي الحاجة بل الواجب الوطني لدعم النساء في توسيع دائرة مواجهة كهنوت الظلام الزاحف على مساحة كل العراق ، مرة تحت رايات خضر ومرة تحت رايات سود .

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لندن