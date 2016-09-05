 الغوريلا على وشك الانقراض

– September 5, 2016

أوسلو – (رويترز)

أظهرت القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض امس أن الصيد غير المشروع في جمهورية الكونجو الديمقراطية قضى على 70 في المئة من حيوانات الغوريلا الشرقية في السنوات العشرين الأخيرة وقرب أكبر الرئيسيات على مستوى العالم من الانقراض.

وتشير القائمة السنوية التي يضعها خبراء الحياة البرية إلى أن أربعة من ستة أنواع من القردة العليا مصنفة الآن على أنها «معرضة لخطر شديد» أو تفصلها خطوة واحدة عن الانقراض بسبب تهديدات مثل الصيد وتنمية الرقعة الزراعية على حساب الغابات من غرب أفريقيا إلىإندونيسيا.

وتنضم الغوريلا الشرقية بعد أن كانت تصنف ضمن فئة أقل تعرضا لخطر الانقراض إلى الغوريلا الغربية وهما نوعان من إنسان الغاب.

وكانت الغوريلا الغربية مدرجة بالفعل على القائمة باعتبارها معرضة لخطر شديد.

ولقي الملايين حتفهم في القتال في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية الغني بالمعادن بين عامي 1996 و2003 وكثيرا ما صادت الميليشيات وعمال المناجم الغوريلات لأكلها.

وقال التقرير الذي صدر في مؤتمر للقائمة الحمراء عقد في هاواي إن أعداد المجموعة الرئيسية من الغوريلات الشرقية وهي أكبر الرئيسيات إذ يصل وزنها إلى نحو 200 كيلوجرام هبطت إلى ما يقدر بنحو 3800 حيوان عام 2015 بعد أن كانت 16900 في 1994.