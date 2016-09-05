 استعادة حريق لندن 

– September 5, 2016

لندن -(رويترز) -ا ف ب: التهمت النيران مجددا المباني التاريخية للعاصمة البريطانية ولكن هذه المرة عندما أحرق نموذج خشبي مصغر للندن في القرن السابع عشر بمناسبة مرور 350 عاما على حريق لندن الكبير. وشب حريق لندن الكبير في مخبز بشارع بودينج لين في الساعات الأولى من صباح الثاني من سبتمبر أيلول عام 1666 وانتشر بسرعة في المباني الخشبية للمدينة القديمة. واستعر الحريق لأربعة أيام مدمرا أجزاء من المدينة داخل السور الروماني القديم إلا أنه أسفر عن سقوط ستة قتلى فقط. واحترقت كاتدرائية القديس بولس القديمة التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى بالكامل ثم أعيد بناؤها بشكلها الحالي وفقا لتصاميم المهندس المعماري كريستوفر رين.

وابتكر فنان أمريكي يدعى ديفيد بيست تصميم النموذج الخشبي الذي بناه عدد من الشبان العاطلين في لندن على مدى عدة أشهر. وتم إحراق النموذج في ختام مهرجان فني بعنوان «احتراق لندن» لإحياء الذكرى ومدته أربعة أيام.

بعيد منتصف ليل 2 ايلول/سبتمبر 1966 اندلع حريق داخل فرن صغير يملكه توماس فارينور في منطقة بودينغ لين، لتمتد السنة النيران وتستحيل حريقا ضخما لم تتم السيطرة عليه الا بعد ثلاثة ايام.

ومع ان الحريق اتى يومها على القسم الاكبر من مباني المدينة الا انه اسفر رسميا عن ستة قتلى فقط في حصيلة ضئيلة تدفع للاعتقاد بأن عدد القتلى الحقيقي كان اكبر بكثير ولكن لم يتم احتسابهم اما لانهم تفحموا او لانهم كانوا من الطبقة الفقيرة.

وادى الحريق الى تشريد 70 الف نسمة من اصل 80 الف نسمة، كانوا عدد سكان لندن يومها، وقد اضطر هؤلاء الى الاقامة في مخيمات خارج اسوار المدينة.

(الصور لمجسم خشبي لاحتراق لندن)