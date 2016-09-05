رئيس الفيليبين يصف اوباما  بـ (ابن العاهرة)

– September 5, 2016

دافاو (الفيليبين)-أ ف ب) – هاجم رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي الرئيس الاميركي باراك اوباما ووصفه ب»ابن العاهرة» الاثنين قائلا انه لن يسمح له بان يعطيه درسا في حقوق الانسان عندما يلتقيان في لاوس.

ورد دوتيرتي المعروف بلسانه السليط بغضب عندما قيل له ان اوباما سيسأله عن الحرب على الجريمة والمخدرات التي يشنها في الفيليبيين واوقعت اكثر من 2400 قتيل خلال قرابة شهرين.

وقال خلال مؤتمر صحافي قبل مغادرته الى لاوس لحضور قمة مجموعة دول جنوب شرق اسيا «آسيان»، «عليك ان تحترم الاخرين ولا تلقي فقط بالاسئلة والتصريحات. يا ابن العاهرة، سالعنك خلال المنتدى.

سنتمرغ في الوحل مثل خنزيرين اذا فعلت ذلك بي». يفترض ان يعقد دوتيرتي لقاء ثنائيا مع اوباما بعد ظهر الثلاثاء على هامش قمة آسيان في فينتيان عاصمة لاوس. انتخب دوتيرتي في ايار/مايو بعد ان تعهد شن حرب على المخدرات وتفيد الارقام الرسمية الصادرة الاحد ان اكثر من 2400 شخص قتلوا في عمليات مكافحة المخدرات التي تقوم بها الشرطة وحراس مساندين لها منذ تنصيبه في 30 حزيران/يونيو.

رفض دوتيرتي انتقادات الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات حقوق الانسان ونواب والامم المتحدة وتعهد الاثنين استمرار الحرب قائلا «سيقتل المزيد من الناس، ستقتل اعداد كبيرة. الى ان يتم قتل اخر مهرب في الشارع، الى ان يقتل اخر منتج للمخدرات، سنواصل وسأواصل».

وقال انه يرفض تلقي الاوامر من الولايات المتحدة ولا يهمه كيف ينظرون اليه.

وقال «لا اعير ادنى اهتمام لاي كان يتحدث عن تصرفاتي».

واستخدم دوتيرتي كلمات نابية للحديث عن منتقديه الذين قال انهم يريدون التملق للاميركيين بقوله «هناك آخرون عقولهم بمستوى عقول الكلاب التي تلعق مؤخرات الاميركيين».

خلال الحملة الانتخابية وصف دوتيرتي السفير الاميركي في مانيلا بانه «ابن عاهرة» ومثلي الجنس لانه انتقده على قوله مازحا انه يريد ان يغتصب راهبة استرالية قتلت في سجن فيليبيني خلال تحرير رهائن العام 1989.