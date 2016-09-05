إردوغان متمسك بمنطقة آمنة في سوريا والجيش التركي يعزل داعش والكرد عن الحدود

– September 5, 2016

اسطنبول – توركان اسماعيل

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين إنه حث القوى العالمية على إقامة «منطقة آمنة» في سوريا حتى تكون هناك منطقة خالية من القتال لسكان سوريا كما أنها ستساعد على وقف تدفق المهاجرين. فيما يبدو ان الجيش التركي استطاع ان يضع وحدات الجيش السوري الحر في الشريط الحدودي ويحرم الوحدات الكردية وتنظيم داعش من ميزة متاخمة الحدود التركية وأضاف الرئيس التركي متحدثا في تجمع لزعماء دول مجموعة العشرين في الصين إنه دعا على وجه التحديد لإقامة «منطقة آمنة» خلال محادثات مع الرئيسين الروسي والأمريكي.وقال إن الهجوم التركي في سوريا يهدف إلى طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق الواقعة على حدود تركيا وضمان ألا توسع وحدات حماية الشعب الكردية السورية نفوذها في المنطقة. وتقول تركيا إن كلا من تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب منظمة إرهابية. وقال إردوغان إنه يعمل مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومع روسيا من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في حلب قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في 11 سبتمبر أيلول. وفي المانيا عبر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الاثنين عن تفاؤله بأن تركيا ستنهي الحظر على زيارات النواب الألمان لقوات البلاد العاملة في قاعدة جوية تركية ضمن قوات لحلف شمال الأطلسي لكنه قال إن بلاده لم تتلق ردا محددا من أنقرة بعد. وقال المتحدث مارتن شيفر إن مناقشات مكثفة دارت بين مسؤولين ألمان وأترك بشأن القضية التي شكلت خطرا على مشاركة ألمانيا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية. وقال شيفر خلال مؤتمر صحفي دوري «نحن متفائلون ونأمل ونتوقع أن يوافق المسؤولون الأتراك على كل الزيارات التي يرغب النواب الألمان في القيام بها إلى (قاعدة) إنجيرليك أو مواقع أخرى… لكننا لا نعلم ذلك بعد على وجه التحديد.»