– September 5, 2016

الوطني الكردستاني يستبعد التصويت اليوم والمالية تتهم الجبوري بالتضليل

تضارب أنباء بشأن سحب الثقة وزيباري يصعّد المواجهة مع النائب المستجوِب

بغداد – قصي منذر

تباينت الاراء بشأن امكانية سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الثلاثاء حيث رجحت كتلة مستقلون بحزب الدعوة سحب الثقة برغبة من الكتل السياسية التي توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني ان تكون ضد السحب بينما يؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني عدم وجود فقرة سحب الثقة في جدول اعمال مجلس النواب. وقال النائب عن كتلة مستقلون عبد الهادي موحان لـ(الزمان) امس ان (العديد من الكتل ومنها الكردية لديها رغبة بسحب الثقة من زيباري بعد تصويت البرلمان بعدم القناعة بأجوبته).مشيرا الى ان (البرلمان مستمر بعقد جلساته الى بعد غد الخميس).واكد موحان ان (موضوع حسم حقائب الوزارات الشاغرة سينتهي بعد عطلة العيد).مشيرا الى انه (لايوجد وزراء مستقلون وانما لديهم توجهات سياسية وغير متحزبين). واوضح موحان ان (البرلمان سيناقش قوانين المساءلة والعدالة والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز بعد العطلة).فيما توقع النائب عن الحزب اليمقراطي الكردستاني اسلام حسين تضامن الكثير من النواب مع زيباري.وقال حسين لـ (الزمان) امس ان (الكثير من اعضاء البرلمان متضامنين مع زيباري كونه سياسياً وشخصية معروفة).مشيرا الى ان (اغلب الكتل تؤكد بانها ضد سحب الثقة عنه).واضاف حسين ان (موضوع سحب الثقة ليس من مصلحة البلد في الوقت الراهن كونه يمر بظروف صعبة وتحديات امنية وسياسية).وقال النائب عن الاتحاد نوزاد حسن لـ (الزمان) امس ان (الاستجواب قضية قانونبة داخل البرلمان والجميع متفق على ذلك).مستدركا ان (جدول اعمال البرلمان في جلسة اليوم لم يتضمن فقرة سحب الثقة عن زيباري). الى ذلك تصاعدت امس حدة المواجهة وتبادل الاتهامات بين وزير المالية هوشيار زيباري والنائب هيثم الجبوري، ففيما اتهم الاول الثاني بـ(تضليل البرلمان والرأي العام) ، رد عليه الثاني بعرض وثائق تبرز عقود ايجار ومستندات صرف تحمل اوامره خلال توليه وزارتي الخارجية والمالية. وعرض الجبوري مجموعة من الوثائق تتعلق بعقود ايجار وصرفيات حمايات ومسؤولي مكتب زيباري . واظهرت احدى الوثائق الموافقة على استئجار شقة في مجمع الصالحية بمبلغ 1500 دولار شهرياً ، فيما تضمن كتاب عاجل وعلى الفور موافقة الوزير على استئجار عقار في كرادة مريم لسكن مسؤول حمايته ببدل ايجار سنوي قيمته 49 مليوناً و560 الف دينار سنوياً. وبحسب وثيقة اخرى فقد استأجر زيباري عدداً من المباني من بينها سكن له بمبلغ يتجاوز الـ 188 مليون دينار. من جهتها، قالت الوزارة في بيان أن (ما أورده النائب هيثم الجبوري اثناء الاستجواب البرلماني هو معلومات غير دقيقة تضمنت تضليلاً لأعضاء مجلس النواب والرأي العام، حيث تعمد من خلالها عرض معلومات مغلوطة ومضللة، علماً انه لم يتم التهرب من اية اسئلة مكتوبة حسب قواعد الاستجواب الاصولية كما يدعي النائب اعلاه)، مؤكدة (عدم صرف أي مبلغ لطائرة مستأجرة مطلقاً وان الدعوة الموجهة للوزير لحضور مؤتمر حوار المنامة في مملكة البحرين عام 2014 كانت اصولية وجهت اليه باعتباره وزيراً للمالية).واكد البيان (عدم صرف أي دينار لإيجار دار سكن لأي شخص من افراد مكتب الوزير او التابعين له او للوزارة، وان ايجار دار الوزير كان ضمن الموافقات الاصولية وبعقد رسمي وحسب التعليمات المرعية)، نافياً(تعيين أي فرد من أفراد الحماية)، موضحاً ان (افراد الحماية هم حراسات لمقر الوزارة بصفة عقود بحسب تعليمات قانون الموازنة التي تجيز تجديد مثل هذه العقود وبدون أي تخصيص مالي اضافي، وضمن عقود اصولية ووفق التعليمات المالية المرعية).وعزا البيان صرف مبالغ لنقل بعض افراد الحماية الى(انقطاع الطرق كلياً بين بغداد واقليم كردستان نتيجة لسيطرة عصابات داعش الارهابية على الطرق المؤدية من بغداد الى الاقليم ولمدة ثلاثة أشهر فقط وبواقع 150 مليون دينار، وليس كما يشاع بصرف اكثر من ملياري دينار). وخلص البيان الى القول ان (وزارة المالية تؤكد للرأي العام أن حسابات وسجلات الوزارة مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها من المعنيين)،لافتاً الى ان (جميع الحسابات وموازين المراجعة الشهرية المالية مدققة اصولياً من جانب ديوان الرقابة المالية). على صعيد متصل، وجهت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سعاد جبار انتقادات لزيباري بسبب اتهامه لرئيس الائتلاف نوري المالكي وشخصيات سياسية بـ(الوقوف وراء استجوابه).وقالت جبار في تصريح امس ان (على زيباري الدفاع عن نفسه بالبراهين والأدلة وليس باتهام الاخرين وهي عين الاعتراف من سوء الادارة واستخدام السلطة وهو مسوغ للدفاع عن نفسه)، مضيفة ان(تكرار اتهاماته لسياسيين هو للدفاع عن نفسه وابعاد شبهات الفساد عنه، والاولى به ان يدافع عن نفسه وعن حسن ادارته وليس توجيه الاتهامات للآخرين).وتابعت (نحن ماضون بمحاسبة الفاسدين وعلى المتهيمن ان يقدموا الادلة وليس اطلاق الاتهامات).وكان زيباري قد أتهم أكثر من مرة المالكي بـ(الوقوف وراء إستجوابه).وقال في تصريح السبت الماضي أن (الهدف الأساس من عملية الاستجواب هو إسقاط الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، فهناك 47 نائبا من دولة القانون قد وقعوا على عملية الاستجواب، بالإضافة الى بعض النواب السنة الذين هم ايضاً تحت تأثير المالكي ولكننا لدينا اتصالات مع جميع الأطراف، ونحن جاهزون تماماً سواء من الناحية القانونية أو الإعلامية لحل هذه المسألة).