– September 5, 2016

وصول مساعدات إغاثية من المرجعية إلى نازحي القيارة

النجف – سعدون الجابري

تكريت -مازن عبد الحميد

نجحت خلية الاغاثة التابعة لمكتب المرجعية الدينية في النجف بإيصال الدفعة الثانية من المساعدات الانسانية الى نازحي ناحية القيارة في قرى العوسجة الشرقية والغربية واجحلة والتينة والامام وغيرها في محافظة نينوى.وقال عضو الخلية شهيد الموسوي في تصريح امس ان (مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني وجه بشكل مباشر بإيصال المساعدات التي تضمنت ثلاثة الاف سلة غذائية اضافة الى برادات الماء و ملابس للرجال والنساء والاطفال).واضاف ان (خلية الاغاثة تمكنت من العبور للنازحين من خلال جسر التحرير العائم الذي أنشأته قيادة عمليات تحرير نينوى).مبينا ان (ابناء القرى رحبوا وثمنوا خطوات المرجعية).وأعلنت العتبة العباسية أن ممثل المرجعية احمد الصافي رعى اجتماعا ضم قيادات فرقة العباس القتالية ومنظمة بدر ولواء أنصار المرجعية داخل العتبة.وقال مصدر مقرب من داخل العتبة في تصريح امس ان (الصافي رعى اجتماعا حضره الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وقائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي وقائد لواء أنصار المرجعية حميد الياسري). ولم يشر المصدر الى فحوى الاجتماع.وكان الصافي قد شدد في وقت سابق على قيادات فرقة العباس بضرورة العمل وفق توجيهات الحكومة وإسناد القوات الأمنية، مؤكداً أن (الفرقة هي الجهة الوحيدة التي تمثل العتبة العباسية).وأعلنت كتائب جند الامام إحدى فصائل الحشد الشعبي عن عثورها على ثلاث مقابر جماعية لضحايا سبايكر في قصور تكريت.وقالت في بيان امس انه تم العثور (على ثلاث مقابر جماعية لشهداء سبايكر في قصور تكريت).وكانت اللجنة النيابية لتقصي حقائق جريمة سبايكر قد كشفت عن قرب عرض تقرير مفصل على البرلمان بشأن احداث الجريمة يتضمن أسماء منفذيها مشيرة الى عدم رغبتها بنشر جميع الأسماء لان ذلك سيمكن المجرمين من الهروب. .