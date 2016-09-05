– September 5, 2016

إرتياح الأوساط السياسية لإختيار الحكيم رئيساً للتحالف الوطني

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ابدت قوى وشخصيات سياسية من داخل التحالف الوطني وخارجه ارتياحها لإختيار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم بالاجماع رئيسا للتحالف خلفاً لإبراهيم الجعفري الذي يتولى حقيبة الخارجية منذ تسلم حكومة حيدر العبادي المسؤولية. وانتخب قادة التحالف خلال اجتماع عقدوه الليلة قبل الماضية في مكتب الجعفري الحكيم رئيساً للتحالف ليقود اكبر كتلة سياسية في البلاد من خلال امتلاكه اكثر من 185 مقعدا في مجلس النواب .واوضح بيان للتحالف ان هيئته القيادية عقدت اجتماعا برئاسة الجعفري وبحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، واتفقت بالإجماع على أن تكون رئاسة التحالف دورية لمدة عام ، وتم اختيار الحكيم رئيساً له. وبحسب البيان فسيتم تشكيل لجنة عليا من كتل التحالف الوطني لمراجعة النظام الداخلي وترشيح ممثلين للكتل السياسية داخل الهيئة القيادية للتحالف التي اثنت على (الجهود الكبيرة والدور الذي اضطلع به الجعفري في المراحل الحساسة السابقة التي شهدها العراق وقدرت انشغاله بالمهام المناط إليه في وزارة الخارجية). وبارك المجتمعون للحكيم تسنمه المسؤولية. وفي اطار ردود الافعال، عدت كتلة بدر النيابية اختيار الحكيم ي بمثابة تعبير عن روح الوحدة وتغليب مصلحة البلاد.وقال رئيس الكتلة قاسم الاعرجي في بيان أن(كتلة بدر تعبر عن عميق تقديرها لهذه الخطوة المباركة التي تعبر عن روح الوحدة وتغليب مصلحة البلاد)، معرباً عن شكره لـ(الجعفري لقيادته التحالف الوطني طيلة السنوات الماضية بحكمة ونجاح متميزين). وهنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الحكيم لتسنمه رئاسة التحالف الوطني ، وقال في تهنئته ان المرحلة الراهنة تتطلب تقريب وجهات النظر. وبحسب بيان لمكتب الجبوري تلقته(الزمان) امس، فقد اجرى الأخير اتصالاً هاتفياً مع الحكيم، أكد فيه أن (اختياره اضافة في مسيرة التحالف الوطني وانعكاس ايجابي في مسيرة العمل السياسي في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها العراق). من جهته، هنأ رئيس إئتلاف متحدون للأصلاح أسامة النجيفي بالمناسبة، وقال في تهنئته (تلقينا ببالغ التقدير والاحترام نبأ تكليفكم برئاسة التحالف الوطني، الخبر الذي كنا نتوقعه في كل حين، لقناعتنا أنكم أهل له لما شهدناه من مواقفكم الوطنية الشريفة وحكمتكم الواسعة في معالجة القضايا وتغليب الروح الوطنية والاخوية على المصالح الضيقة)، متمنياً له (النجاح والموفقية في العمل وتعزيز المباديء التي حملتوها بتأسيس توافق وانسجام تامين مع الكتل والاحزاب الاخرى ). ورأت كتلة الحل المنضوية في اتحاد القوى العراقية ترؤس الحكيم للتحالف الوطني صفحة جديدة لتجاوز الأزمات. واعربت الحركة في بيان عن تفاؤلها بـ(حسن إختيار التحالف الوطني للحكيم بعد سنتين من المخاض)، وعدت هذا الخيار(تأكيداً على رغبة التحالف للبدء بصفحة جديدة تتوازى وإنتصاراتنا على الإرهاب ومساعينا المشتركة للخروج من دوامة الازمات التي تعصف بالعراق). معربة عن(ثقتها بإختيارات التحالف الوطني وتطلعها الى إعادة تجسير أواصر التعاون والعمل الوطني المشترك مع التحالف في ظل قيادته الجديدة وبما يسهم في مواجهة التحديات وإجتياز الأزمات). وكان الحكيم قد تعهد في وقت سابق بجعل التحالف الوطني مؤسسة قوية وفاعلة من دون تفرد في الحكم ولا تهميش لمكون ولا استئثار بقرار.