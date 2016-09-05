– September 5, 2016

الصدريون يواصلون الإضراب عن العمل

بغداد – الزمان

ديالى ــ سلام عبد الشمري

واصل اتباع التيار الصدري امس الإثنين اضرابهم عن العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية في بغداد وعدد من المحافظات لليوم الثاني على التوالي. ويأتي الاضراب استجابة لدعوة رئيس التيار مقتدى الصدر يوم الجمعة الماضي لأنصاره تنديداً بالفساد الاداري والمالي ومن اجل الضغط على الحكومة لاجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد. وكان الصدر قد دعا ايضاً المواطنين الى الاضراب عن الطعام من بعد ظهر صلاة الجمعة المقبلة الى الاحد التالي. واضرب موظفو البلدية والبريد في البصرة عن العمل استجابة لدعوة الصدر. واضرب العشرات من منتسبي بلدية البصرة عن الدوام الرسمي واعتصموا امام مبنى المديرية في المحافظة كما اضرب عدد آخر من منتسبي دائرة البريد والاتصالات وحملوا لافتات كتب عليها شعار (الفاسد في الحكومة لايمثلني)، مؤكدين انهم سيضربون عن الطعام في الموعد المحدد احتجاجاً على تفشي الفساد.واعلن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد الحمداني , ان المئات من الموظفين في دوائر الدولة قاموا بالاعتصام استجابة لنداء السيد الصدر . وقال الحمداني الذي ينتمي الى تيار الاحرار في ديالى لـ (الزمان) امس ان الاعتصام جاء استجابـة لـدعوة سماحـة الـسيد مـقتدى الـصدر) , مشيرا الى انه (قام بزيارة ميدانية إلى عدد من الدوائر الحكومية في محافظة ديالى التي اعتصم موظفوها استجابة لدعوة قائد الإصلاح سماحة السيد مقتدى الصدر التي أكد فيها أهمية رفع وتيرة الضغط على الحكومة من اجل تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد في جميع مؤسسات الدولة). وأكــد الحمداني أن (المئات من الموظفين في مجلس محافظة ديالى وبلدية بعقوبة ومديرية الموارد المائية ودوائر أخرى قاموا بالاعتصام والإضراب عن العمل من اجل دعم المشروع الإصلاحي الذي يتبناه الصدر ويصب في خدمة مستقبل الدولة والشعب العراقي بشكل عام ويدعو لتطبيق إجراءات واقعية لحزمة الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة عقب المظاهرات الجماهيرية التي شهدها البلد في العام الماضي) .