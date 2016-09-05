– September 5, 2016

واشنطن تختار دبلوماسياً محنّكاً لرئاسة بعثتها في العراق

الجبوري يؤكد للسفير الأمريكي الجديد أهمية الدعم الدولي بغداد – صباح الخالدي

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للسفير الأمريكي الجديد لدى بغداد دوغلاس آلن سيليمان اهمية استمرار الدعم الدولي للعراق بمواجهة تنظيم داعش . ونقل بيان لمكتب الجبوري تلقته(الزمان) امس عنه تأكيده لدى استقباله سيليمان امس الاثنين في مكتبه الخاص (أهمية الاسراع في استكمال عمليات تحرير المحافظات وفي مقدمتها نينوى، كونه سيساهم بانتهاء ملف هذه العصابات الاجرامية)، مضيفاً أن (استمرار الدعم الدولي للعراق كفيل بإنجاز هذه المهمة).وأوضح ان (الملف العراقي مازال متعدد الجوانب، وتتقدمه القضايا الانسانية والاغاثية، والنازحون، فضلا عن اعادة الاعمار والاستقرار للمناطق المحررة)، لافتاً الى ان (العمل اليوم يتطلب تكاملا وتوازنا بين هذه المفاصل بأجمعها حتى تحقق أهدافها بالشكل المطلوب). بدوره، اعرب سيليمان عن(سعادته بالعمل في بغداد)، مؤكدا حرص بلاده(على استمرار الدعم الدولي للعراق)، لافتاً الى (اهمية الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على عصابات داعش، وكذلك استمرار المساندة على المستويين الاغاثي والإنساني).وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الأمنية والسياسية، بالإضافة لعمليات تحرير نينوى وأهمية مواصلة الدعم المقدم من قبل التحالف الدولي. وكانت السفارة الأمريكية قد اعلنت عن وصول سيليمان الى العراق في الاول من الشهر الجاري ليكون سفيرا جديدا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق.والتقى سيليمان الذي خلف ستيوارت جونز بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري وقدم أوراق إعتماده الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم .وعمل سيليمان في الآونة الاخيرة نائبا لرئيس البعثة في السفارة الأمريكية ببغداد وكان مستشارا للشؤون السياسية في السفارة خلال عامي 2011 و2012. ولسيليمان خدمة طويلة في السلك الدبلوماسي لموظفي الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الامريكية، فقد عمل سفيرا لبلاده لدى الكويت من 2014 الى 2016 . وكان مستشاراّ أقدم في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى من 2013 الى 2014 وعمل في السفارة الأمريكية في بغداد بين عامي 2011 و 2013 مستشاراً للشؤون السياسية ومن ثم نائبا لرئيس البعثة. وشغل ايضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في تركيا بين عامي 2008 و 2011 قبيل عمله في العراق. وعمل من 2000 الى 2004 مستشارا سياسيا في السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان.ومنذ إنضمامه للخدمة الخارجية في عام 1984 شغل أيضا مناصب في كل من هاييتي وباكستان وتونس وفي مكتب وزارة الخارجية الامريكية لشؤون جنوب أوروبا. وسيليمان حاصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بايلور وعلى شهادة الماجستير في الآداب من جامعة جورج واشنطن.