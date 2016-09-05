– September 5, 2016

الفتلاوي تطالب بعدم إختزال القرار الكردي بيد شخص واحد

معصوم يبحث مع الإتحاد الوطني حلحلة أزمة الإقليم

السليمانية – الزمان

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول في السليمانية مساء الاحد الماضي سبل حل الازمة السياسية التي يعيشها اقليم كردستان والقضايا العالقة بين المركز والاقليم، فيما دعت النائبة حنان الفتلاوي اعضاء المكتب السياسي للإتحاد الوطني الى العمل على عدم اختزال القرار الكردي في اربيل فقط و بيد حزب واحد او شخص واحد. وذكر بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس ان معصوم التقى برسول في السليمانية وبحث معه (المستجدات السياسية والامنية على المستويين العراقي والكردستاني والسبل الكفيلة بحل المشاكل الطارئة بين القوى السياسية والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم). ونقل البيان عن الطرفين تأكيدهما(ضرورة ايلاء الحوار الجاد والتفاهم السياسي اولوية ثابتة في الجهود لحل المشاكل الطارئة). وبحسب البيان، فقد شدد الجانبان على (اهمية العمل المشترك بين الكتل السياسية والبرلمانية من اجل ايجاد الارضية المناسبة للخروج من الازمات الراهنة، وعلى اهمية وحدة المواقف في التعامل مع التطورات والمستجدات في الميادين كافة).

وكان رسول وبرهم صالح قد أعلنا الجمعة الماضية عن انشاء ماسمي بـ (مركز القرار)، والقيا باللوم على (مجموعة محتكرة تحولت من قوة مناضلة صاحبة برامج للتنمية والعدالة إلى مهملة وبعيدة عن طموحات المواطنين، وعن نضالاتها، حيث يتم عقد تحالفاتها في الظلام، وابرام صفقات تحت الطاولة لنهب النفط وهدر ثروات المواطنين وتجويعهم، ولتحقيق مآرب هذه المجموعة، فإن مدرسة حضرة مام جلال وقيم اتخاذ القرارات السياسية غيبت في كل مؤسسات الاتحاد ومنها القيادة والمكتب السياسي)، في اشارة لجناح عقيلة الطالباني. في غضون ذلك، بحثت الفتلاوي خلال زيارتها الى السليمانية مع مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني ملا بختيار، وعضو المكتب السياسي للإتحاد هيرو ابراهيم زوجة جلال الطالباني ، وبعض اعضاء المكتب السياسي سبل الاسهام بحل الخلافات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. واكد الطرفان اهمية تعزيز التعاون داخل البرلمان الاتحادي بما يخدم مصلحة العراق وشعبه بكل مكوناته. وباركت الفتلاوي ابرام الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد وتغيير ولفتت الى ان كل الاحزاب تمر بأزمات بسبب اختلاف وجهات النظر وهذه ظاهرة طبيعية واعربت عن أملها بحل الخلافات الاخيرة بالحوار البناء.وشددت الفتلاوي على ان (اهمية السليمانية يجب ان لاتقل عن اربيل)،داعية القوى السياسية الاخرى الى (التعاون ودعم الاطراف الموجودة في السليمانية وعدم اختزال القرار الكردي في اربيل فقط ، بيد حزب واحد، او شخص واحد). وقامت الفتلاوي ايضاً بزيارة محافظة حلبجة والمتحف الوطني بمدينة السليمانية .