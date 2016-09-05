– September 5, 2016

إعادة إفتتاح مديرية شرطة القيارة بعد تطهيرها

القوة الجوية تطالب الأهالي بمغادرة الشرقاط بغية دك الحواضن

بغداد – محمد الصالحي

كشفت قيادة عمليات نينوى عن تلقي قوة من الجيش وقوات المغاوير فضلا عن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تدريبات عسكرية مركزة على حرب الشوارع استعدادا لتطهير الموصل.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري في تصريح امس ان (القيادة العسكرية عمدت الى تدريب الوية من الفرقتين 16 و 15 على حرب الشوارع فضلا عن الوية من المغاوير وجهاز مكافحة الإرهاب استعدادا للمعارك العسكرية الخاصة بتطهير الموصل). واضاف ان ( عناصر داعش لن تصمد امام التقدم العسكري للقوات الأمنية ولاسيما انها تعاني من انهيار شبه تام في جميع مفاصلها). مشيرا الى ان (التوقعات العسكرية تشير الى ان حرب الشوارع لن تكون قوية خلال معارك التطهير). وذكر الجبوري انه ( تم تطهير ناحية القيارة بشكل كامل من العبوات الناسفة والمتفجرات بعد ان فككت قوات الجهد الهندسي مئات العبوات الناسفة).مؤكدا ان (قوات الشرطة المحلية والحشد العشائري هي من تمسك الأرض وقد تم افتتاح مديرية الشرطة ومركز شرطة القيارة).ملفتا إلى (وجود أفواج من الطوارئ داخل المدينة والجيش في الخارج).وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ان (الجبوري التقى بأهالي الناحية ودعاهم الى الحفاظ والثبات على عملية تحرير مناطقهم وعدم السماح للإرهابيين باختراقهم مجددا ).واضاف البيان ان ( أهالي الناحية عبروا عن شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة لتخليصهم من داعش وتحرير مناطقهم فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم). وقال مصدر امس ان ( طيران القوة الجوية قصف عجلة مسؤول تدريب ما يطلق عليهم اسم أشبال الخلافة المدعو أبو حارث ما أسفر عن مقتله مع ثلاثة من مرافقيه).وتابع ان ( المدعو ابو حارث هو المسؤول عن تدريب ما يسمى بأشبال الخلافة وهم أطفال أعمارهم 10 ـ 15 سنة اختطفتهم داعش من ذويهم وقاموا بتدريبهم على القتل وبث سموم أفكارهم المتطرفة ثم زجهم في شوارع مدينة الموصل بعد هروب العديد من عناصر التنظيم الى خارج المدينة). وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي امس ان (طائرات القوة الجوية القت منشورات تحث المواطنيين على ترك قضاء الشرقاط ومغادرته فورا للحفاظ على أرواحهم والابتعاد عن مراكز تواجد داعش لانها أهداف القوة الجوية حتى لا يكونوا دروعا بشرية تستخدمها لداعش).كما دعت المنشورات الأهالي بحسب البيان الى (التهيؤ لأستقبال القطعات الامنية والالتزام بالتعليمات التي تصدرها قيادة العمليات المشتركة واصطحاب المستمسكات الشخصية عند التقدم باتجاه القطعات المحررة).وفي الانبار قال ضابط استخبارات حشد قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف رتلا لعناصر داعش يضم 12 عجلة تحمل اسلحة واشخاصا كانوا يرومون مهاجمة القطعات العسكرية المتمركزة قرب القضاء ما أدى الى مقتل اكثر من 60 داعشيا بينهم المدعو عباس مزهر عباس الرفيعي مصور مجزرة سبايكر والقيادي البارز في التنظيم).واضاف ان (من بين القتلى ايضا اسامة خميس تمر الجغيفي وعمر علي علاكة وعادل عبد الرزاق الجميلي وعبد الله فلاح الراوي فضلا عن عدد من قادة التنظيم الأجانب الذين كانوا داخل الرتل). مبينا أن (القصف ادى الى اعطاب عجلات الرتل بالكامل).وذكر قائد عمليات الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي في تصريح امس ان (القوات الامنية مسنودة بقوة من وحدة معالجة المتفجرات شرعت بحملة دهم وتفتيش وتمشيط في مناطق الحلابسة والنساف والفلاحات غربي مدينة الفلوجة تمكنت خلالها من تطهير 100 منزل وتفكيك المئات من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة).واضاف ان (القوات رفعت السواتر التي وضعها عناصر داعش في تلك المنطقة وان عملية التمشيط تاتي من اجل تهيئة المناطق المحررة تمهيدا لعودة العوائل النازحة إليها).واوضح المحلاوي ان (فرقا هندسية شرعت بإبطال مفعول المواد المتفجرة التي وضعها داعش على الطرق الرئيسة والفرعية وفق خطة أعدتها القيادات الامنية المشرفة على القطعات المتمركزة في تلك المناطق).وقال مصدر امس ان (قوة من الفوج 16 حشد عشائر الانبار قتلت عنصرين من داعش اثناء عبورهما نهر الفرات من منطقة الازركية باتجاه النساف بالفلوجة).وأضاف أن (القوة عثرت على عشرة احزمة ناسفة بحوزة داعش تم معالجتها دون وقوع خسائر مادية او بشرية بصفوف القوة).وفي صلاح الدين قالد مصدر امس ان (منقبة تحمل سلاحا كاتما للصوت قتلت اثنين من عناصر تنظيم داعش كانا يقفان في نقطة حراس بعد ظهر اليوم وسط قضاء الشرقاط شمالي المحافظة).وأضاف أن (الحادثة فاجأت التنظيم ودفعته للاستنفار وإصدار تعميم باليقظة والحذر من تكرار هجمات المنقـــبات).